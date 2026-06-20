ワールドカップ2026でサッカー日本代表は、グループステージ第2戦でチュニジア代表と対戦する。

本記事では、チュニジア代表の特徴や強さ、日本代表が勝利する可能性などを紹介する。

チュニジア代表は強い？現状の戦力を分析

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チュニジア代表は、ワールドカップ2026のグループF第1節でスウェーデン代表と対戦して1-5で大敗。試合後にはサブリ・ラムシ前監督を解任し、新たにエルヴェ・ルナール新監督を招へいする異例の人事を敢行した。

FIFAランキングでは44位、アフリカ予選では10試合9勝1分け無敗、かつ無失点で走り抜けたが、その対戦相手にワールドカップレベルのチームは含まれておらず。スウェーデン戦では組織的jに相手のタレントを抑えることに苦労していたため、予選成績ほど堅守という印象はない。

一方、ボール保持時にはバーンリーに所属するMFハンニバル・メイブリを中心として崩しを図っていたが、その中でも各選手が随所で高い身体能力を発揮。日本としては確実に勝たなければいけない相手だが、監督交代によるスタイルの変更も含めて、驚くような一撃を突き刺してくる可能性には注意したい。

チュニジア代表に日本代表が勝つ可能性はある？

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チーム力としては日本の方が大きく上回ることが考えられるが、チュニジア監督交代によって割り切ったサッカーを展開してくる可能性も。選手個々に対するスカウティングは別として、チームそのものに対するこれまでの分析はあてにならない。

それでも日本が主導権を握り、チュニジアが堅守速攻で勝ち点3を目指すという構図は予想できる。チュニジアのプランを早々に崩すためにも、日本としては早い時間に得点を奪いたいところだが、例え決定機を作り出せなかったとしても焦ることなくバランスを保ち続け、最終的な勝利を手にしたい。

初戦の両チームのパフォーマンスからすれば日本が大量得点で勝利しても驚きはないが、チュニジアが耐える展開から決定機をものにする可能性も。日本が勝つ可能性が高いと見られるものの油断できない相手であることに変わりはない。

項目 内容 過去の対戦成績 日本の5勝1敗 日本の勝利への鍵 攻撃時の崩し 注目選手 鎌田大地

日本代表vsチュニジア代表はどこで見られる？

ワールドカップ2026・グループF第2節の日本代表vsチュニジア代表は、日本時間2026年6月21日(日)13:00にキックオフを迎える。

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