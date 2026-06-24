ワールドカップ2026でサッカー日本代表は、グループステージ第3戦でスウェーデン代表と対戦する。
本記事では、スウェーデン代表の特徴や強さ、日本代表が勝利する可能性などを紹介する。
スウェーデンは強い？現状の戦力を分析
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スウェーデン代表は、ワールドカップ2026のグループF第1節でチュニジア代表に5-1で大勝したが、続く第3節ではオランダ代表に1-5で大敗。グループ内の順位では、2位・日本(勝ち点4)に次ぐ勝ち点3で3位につけている。
チームとしてはヴィクトル・ギェケレシュとアレクサンデル・イサクの強力2トップが最大の特徴。両ストライカーに素早くボールを展開し、個のクオリティも発揮しながらシュートまで持ち込む形が印象的だ。また、中盤ではヤシン・アヤリがバランスをコントロールし、カウンターあるいは主導権を握ることを試みる。
一方、守備面ではオランダ戦でコーディ・ガクポの仕掛けにほとんど対応できずに大量失点を喫する一因に。ポイントを絞った細かな守備は得意としておらず、集中が乱れるようなシーンも散見される。
スウェーデンに日本が勝つ可能性は？戦力差はある？
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攻撃陣にタレントを擁するスウェーデンだが、欧州予選では6試合未勝利2分け4敗。引き分けた試合も含めてすべての試合で失点を喫しており、守備に不安がある点は本大会でも変わらない。それでも、予選プレーオフではウクライナに3-1、ポーランドに3-2で勝利しており、2戦連続3得点と爆発力を示してきた。
下馬評としては日本が明確に優位だが、スウェーデンは試合の流れに関係なくネットを揺らすことも可能なチームだ。引き分け以上でグループ通過が確定する日本としては、そのシチュエーションを利用しながら無失点を第一に試合を進め、焦れずに先制の機会をうかがいたいところか。
日本が勝利する可能性は高いと思われるが、スウェーデンの攻撃陣が火を噴く可能性も十分にあるため、難しい試合になるかもしれない。
|項目
|内容
|過去の対戦成績
|日本の1勝3分け1敗
|日本の勝利への鍵
|相手FWの封じ込み
|注目選手
|冨安健洋
日本vsスウェーデンはどこで見られる？
ワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表vsスウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)8:00にキックオフを迎える。
テレビでは地上波『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』が生放送を予定。ネット配信では、『NHK ONE』による地上波同時配信のほか、『DAZN』が無料ライブ配信を行う。有料プランへの加入やクレジットカード情報の登録は不要で、無料アカウントを作成すれば、スマートフォン、PC、タブレット、対応テレビなどから視聴可能だ。
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|スウェーデン戦の中継局
|視聴方法
|特徴
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