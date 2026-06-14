ワールドカップ2026でサッカー日本代表は、グループステージ初戦でワールドカップで準優勝3回を誇る欧州屈指の強豪国オランダ代表と対戦する。

本記事では、オランダ代表の強さ、日本代表の勝利の可能性について紹介する。

オランダ代表は強い？現状の戦力を分析

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オランダ代表は、FIFAワールドカップ2026のグループFにおいて日本代表にとって最大の難敵となる存在だ。2026年6月時点のFIFAランキングは8位で、18位の日本を上回る世界トップクラスの強豪国となっている。

過去にはワールドカップで3度の準優勝を経験し、欧州予選も6勝2分の無敗で首位通過と、チームとしての完成度も高い。日本にとっては、初戦から格上との厳しい戦いを強いられることになるだろう。

また、選手層も豪華だ。最終ラインにはリヴァプールの主将フィルジル・ファン・ダイク、中盤にはバルセロナのフレンキー・デ・ヨング、前線にはコーディ・ガクポら欧州トップレベルで実績を残す選手が並ぶ。

一方で、不安材料がないわけではない。直近の親善試合では内容面で物足りなさを指摘されており、国内メディアから厳しい評価を受ける試合もあった。

総合力ではオランダが日本を上回るが、決して隙のない相手ではない。日本代表が守備の集中を保ち、相手のビルドアップや背後のスペースを狙うことができれば、勝機を見いだすことも十分に可能だ。

オランダ代表に日本代表が勝つ可能性は？

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前述したように、オランダ代表が優勢と見られる一方で、日本代表にも勝利の可能性は十分にある。

過去のAマッチ通算成績では、日本はオランダ相手に0勝1分2敗と未勝利。ただし、近年の日本代表はワールドカップでドイツやスペインを撃破するなど、格上相手にも勝ち切る力を示してきた。

勝利の鍵となるのは、守備の集中とカウンターの精度だ。オランダがボールを保持して押し込む展開が予想される中、日本はサイドの背後を突くスピードや、奪ってから素早く前進する攻撃で相手の隙を狙いたい。

また、フェイエノールトで実績を残す上田綺世の存在も大きなポイントだ。オランダの守備陣やリーグの特徴を知るストライカーが前線で起点となれれば、日本の得点チャンスは十分に生まれる。

一方で、ファン・ダイクら高さと強さを備える相手に対し、セットプレーをどう凌ぐかが課題。0-0の時間を長く保ち、少ないチャンスを仕留めることができれば、日本が勝ち点3を手にする可能性はある。

項目 内容 過去の対戦成績 日本の0勝1分2敗 日本の勝利への鍵 守備の粘り

カウンター

セットプレー対応 注目選手 上田綺世

日本代表対オランダ代表はどこで見れる？

FIFAワールドカップ2026・グループF第1節の日本代表vsオランダ代表は、日本時間2026年6月15日(月)5:00にキックオフを迎える。

テレビではNHK総合が全国で生中継を行い、NHK BSプレミアム4Kでも4K画質による生放送を予定。インターネットではNHK ONEでもNHK総合との同時配信が行われ、NHKの受信契約がある世帯は追加料金なしで視聴できる。

ネット配信では、DAZNが無料ライブ配信を行う。有料プランへの加入やクレジットカード情報の登録は不要で、無料アカウントを作成すれば、スマートフォン、PC、タブレット、対応テレビなどから視聴可能だ。

DAZNではライブ配信に加え、試合終了後の見逃し配信も予定されている。早朝5:00のキックオフをリアルタイムで視聴できない場合でも、好きな時間に試合を楽しむことができる。

さらに、DAZNはFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信する唯一のプラットフォーム。日本代表戦は無料で視聴できるほか、有料プランではグループステージの他国カードや決勝トーナメントなど、大会全体を視聴できる。

オランダ戦の放送・配信 視聴方法 内容 DAZN 無料アカウント登録 日本代表戦を無料ライブ・見逃し配信。

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