バレー男子日本代表の3位決定戦は無料で見られる？テレビ放送・ネット配信予定

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、2026年8月2日(日)に開催される。

本記事では、バレー男子日本代表vsスロベニアの地上波テレビ放送・BS・CS中継について紹介する。

バレー男子日本代表vsスロベニアの試合日程・開始時間は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦では、日本代表がスロベニア代表と対戦する。試合は2026年8月2日(日)に行われ、開始時間は日本時間16:40の予定となっている。

開催地は中国・寧波。現地では15:40にスタートする見込みで、日本時間とは1時間の差がある。表彰台を懸けた一戦となるため、観戦予定の人はキックオフならぬ試合開始時刻を事前に確認しておきたい。

項目 詳細 大会名 バレーボールネーションズリーグ2026男子 ラウンド 3位決定戦 カード 日本代表 vs スロベニア代表 開催日 2026年8月2日(日) 試合開始 16:40予定(日本時間) 会場 中国・寧波

バレー男子日本代表のVNL3位決定戦を無料で見る方法は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子の3位決定戦、日本代表対スロベニア代表は、2026年8月2日(日)16:40に試合開始予定となっている。メダル獲得が懸かる注目の一戦だけに、無料で視聴できる方法を確認しておきたい。

最も手軽な視聴方法は、地上波のTBS系列での生中継だ。放送時間は16:30から18:30までで、地上波を視聴できる環境であれば追加料金なしで楽しめる。また、TVerでも地上波同時リアルタイム配信が予定されており、スマートフォンやPC、タブレットから無料で視聴可能だ。

さらに、『U-NEXT』では16:20頃からライブ配信予定。初めて登録する場合は31日間無料トライアルを利用できるため、無料期間内に解約すれば月額料金はかからない。日本語実況・解説付きでじっくり視聴したい人は、U-NEXTでの視聴も選択肢となる。

視聴方法 視聴可否 放送・配信時間 無料視聴の方法 TBS系列 ○ 2026年8月2日(日)16:30～18:30 地上波を視聴できる環境であれば追加料金なし U-NEXT ○ 2026年8月2日(日)16:20頃～配信開始予定 初回31日間無料トライアルを利用可能 TVer ○ 2026年8月2日(日)16:30～18:30 会員登録不要・無料でリアルタイム配信を視聴可能

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信される。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。