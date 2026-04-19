カマヴィンガ、バイエルン戦2ndレグ後に号泣。自身の低調ぶりを自覚していた中での退場劇…心が折れる

レアル・マドリーMFエドゥアルド・カマヴィンガは、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグのバイエルン・ミュンヘン 戦後に号泣していたという。スペイン『マルカ』が報じた。

バイエルンとの2ndレグを3-4で落とし、2戦合計4-6でCLから敗退したマドリー。敗因とされたのが、88分のカマヴィンガの退場だった。ファウルを取られたフランス代表MFは、そのままボールを拾いプレーを続行しようとして、遅延行為のために2枚目のイエローカードを受けている。

不当との声もある退場処分だったが、カマヴィンガ本人はCL敗退の責任を感じて、試合後のロッカールームで涙が止まらない様子だったという。自身がボールに執着することなく、守備位置に戻るべきだったとの自覚もあったようだ。

またカマヴィンガにとってこのバイエルン戦の退場劇は、これまでの低調ぶりが最悪の形で決壊した瞬間でもあったとされる。

ここ数カ月、カマヴィンガは低調を引きずり、MFチアゴ・ピタルチやMFブラヒム・ディアスにも出番を奪われていた。選手本人はそうした状況に重圧を感じていたようで、その重圧ゆえにプレーの選択ミスやパス精度が狂うなど、さらに精彩を欠いてしまう悪循環に陥っていたとのこと。カマヴィンガは自身の名前が市場にあること、つまり、マドリーにとっての放出候補であることも意識していたようで、それもあって退場したバイエルン戦後、感情が抑制できなくなってしまったとみられる。

チーム内でも陽気な性格で知られるカマヴィンガの号泣……チームメートはマドリー加入後、最も困難な時期を過ごしている同選手を支えようとしている様子。果たしてカマヴィンガはこの失意から立ち上がり、マドリーでもキャリアを進め続ける力があると示すことができるのだろうか。