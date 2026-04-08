アフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会副委員長であるファウスティーノ・ファレイラ・モンテイロが沈黙を破り、2025年アフリカネーションズカップの開催（タイトルの帰属）をセネガルからモロッコへ移した委員会の物議を醸す決定に反対する立場を表明した。

セネガル代表は1月18日にラバトで行われた決勝で、ピッチ上では1-0で勝利していたにもかかわらず、控訴委員会は3月17日、モロッコを3-0の勝者とする決定を下していた。

控訴委員会の決定は、モロッコサッカー連盟が、テランガのライオン（セネガル）の選手たちが一時的にピッチから退いたことを理由に、大会規則第82条および第84条に基づいてセネガルの勝利に異議申し立てを行った後に出された。

これに対しセネガルサッカー連盟は、この決定をスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴しており、最終判断は今後数カ月以内に下される見通しだ。

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この件に関する新たな報告で、控訴委員会副委員長がタイトル移転に反対票を投じていたことが明らかになった。

Sport News Africaによると、判決理由を説明する文書には、カーボベルデ出身の同責任者が唯一の反対票を投じ、セネガルのピッチ上での勝利を取り消すことに賛成した票が3票だったことが示されている。

モンテイロはセネガル紙「L’Observateur」に対し、「私はセネガルからタイトルを剥奪し、モロッコを戴冠させるという決定に反対だ」と述べた。

モンテイロは、たとえCAF規則、特に第82条および第84条に抵触する可能性のある違反があったとしても、それによって試合が最後まで完遂されることが妨げられたわけではないため、セネガルの勝利は有効のまま維持され、変更されるべきではないとの見解を示している。

さらに「試合関係者の報告書に記載された事実は、反証が示されるまでは正確かつ正当とみなされる。仮に食い違いがある場合でも、ピッチ内における最上位の基準は主審報告書である」と付け加えた。

そしてモンテイロはそれだけにとどまらず、試合の事実関係を再評価するためにスポーツ仲裁裁判所（CAS）が介入する可能性は極めて低いと指摘し、これはセネガルに有利な判断が下されることを意味するかもしれないと述べた。

また、「CASは、恣意性や悪意を示す証拠がない限り、たとえ後になって見直した際に判断が誤りに見えたとしても、ピッチ内で下された決定を再検討することはない」と説明した。

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