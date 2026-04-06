CAF会長がセネガルへ出発…ダカールでの出迎えはどのようなものになるか？

2025年アフリカネイションズカップ決勝戦が未完に終わった余波は続いており、アフリカサッカー連盟（CAF）がモロッコに優勝を授与するという決定が、セネガルとモロッコの間に新たな緊張の局面をもたらしている。 セネガルのスポーツ界では広範な怒りの声が上がり、この件の処理に公正さが欠けているとの非難が「渦巻いている」。

決定が発表されて以来、セネガル代表が決勝戦からの撤退は無視できない「不可抗力」な状況下で行われたとして、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に正式に異議申し立てを行ったことを受け、アフリカサッカー界は未曾有の危機に直面している。

こうした緊張の高まりの中、CAFは慎重な声明や発言を通じて怒りを和らげようとしたが、ダカールにおける市民や政治界の不満は高まる一方であり、アフリカサッカー連盟会長が自ら動き出す事態となった。

危機の背景

この騒動は、カサブランカでの緊張感に満ちた夜に始まった。モロッコ対セネガルの決勝戦は、スタンドでの混乱やピッチ上での衝突により中断され、セネガル代表の棄権で終了した。しかし、セネガル代表は再びピッチに戻り、無失点で勝利を収めた。

その後、CAFの規律委員会はモロッコを3-0の勝者とする決定を下したが、これに対しセネガルサッカー連盟は「不当」として正式に異議を申し立て、再考を求めた。

事件から数週間が経過したものの、CAFはモロッコの優勝を正式に発表せず、最終的な判断をスポーツ仲裁裁判所（CAS）に委ねる形で、件を保留している。

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ムツィピ会長が介入へ

こうした緊張した状況の中、メディアの報道によると、アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・ムツィピ会長が、危機を収拾するために自ら介入することを決めたという。

セネガルのジャーナリスト、ラサナ・カマラ氏の報道によると、ムツィピ会長は今後数時間以内に首都ダカールに到着する予定であり、緊張を和らげ、セネガル当局との対話の道を開くことを目的とした公式訪問を行うという。

CAF会長は火曜日、セネガルサッカー連盟の幹部や政府代表者と会談し、双方の信頼回復を図るとともに、新たな法的措置に先立ち、事態の沈静化を図る見通しだ。

カイロからの和解のメッセージ

モツィペ氏は、去る3月29日にカイロで開催されたCAF執行委員会会議後の記者会見で、この訪問についてほのめかしており、セネガルとモロッコの両国を訪問することで「改善可能な点を改善する」と強調していた。

同氏は当時、「サッカーがモロッコとセネガルの両国民の間の歴史的な関係に緊張をもたらすことを許さない」と述べていた。