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スポーツ仲裁裁判所（CAS）が、アフリカネイションズカップ2025の王者をモロッコではなくセネガルとする優勝の確定を決めたことで、世界のメディアでは大きな反響が広がっている。同裁判所の仲裁パネルが全会一致で下したこの判決により、近年のアフリカサッカー史上でも屈指の物議を醸した問題に幕が下ろされた。

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CASは火曜日、セネガルサッカー連盟の主張を認める最終判決を下した。これにより、セネガル代表はピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻すことになった。同代表をめぐっては、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会が3月にトロフィーを剥奪し、モロッコを裁定による決勝の勝者としていた。

この判決はたちまち世界各国のメディアで大きく報じられた。モロッコとセネガルのメディアでは扱い方にはっきりとした違いが見られ、さらにCAFの危機対応に対しては国際的な批判も上がっていると、フランスのRMCが報じている。

モロッコメディア：決着しても残る敗北の苦さ

モロッコ紙『ル・マタン』は、この判決を「大陸サッカーの近年の歴史で最も物議を醸した問題の一つ」の終幕と位置づけた。一方で、ここ数カ月、CASがCAF規律委員会の決定を支持するのではないかという期待が高まっていただけに、判決はモロッコのサポーターに苦い思いを残したと指摘している。

同じくモロッコの『360スポーツ』は、判決は「モロッコサッカーの歩みを何ら変えるものではない」と強調し、衝撃を和らげようとした。モロッコ代表の野望が、スイス・ローザンヌのオフィスで下される一つの判決に集約されるはずはないとしている。

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セネガルメディアは優勝の喜びを振り返る

セネガル側の報道は異なる論調となったが、過度に祝賀ムードに傾くことはなかった。

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『ル・ソレイユ』紙は、フランスの詩人アルフォンス・ド・ラマルティーヌの「時よ、その旅を止めよ。幸福な時間よ、その歩みを止めよ」という詩句を引用した。時とともに過ぎ去っていく幸せな瞬間を、人間は引き留めることができないという意味を込めたものだ。

同紙は、ここ数カ月にセネガルサッカーが経験したことを踏まえると、この詩句は特別な意味を持つと論じた。そして、2026年1月18日にラバトで行われた決勝はスポーツの勝負の枠を超え、セネガル国民の集団的な記憶の一部になったと強調している。

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さらに同紙は「結果に異議を唱えることも、決定を議論することも、争いを長引かせることもできる。しかし、国民全体が味わった本物の幸福を奪うことはできない」とつづった。

欧州メディアも判決の波紋を注視

判決の反響は欧州メディアにも広がった。スペインでは『アス』紙が、決勝の終盤に起きたセネガルのサポーターが関与した暴力行為に焦点を当てた。

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『マルカ』紙は「CASがアフリカ杯をセネガルに返還、モロッコは怒りに燃える」との見出しを掲げ、モロッコでは有利な判決が下される可能性が高いと見られていたため、判決が怒りの反応を呼んだと伝えた。

イングランドでは『デイリー・メール』紙が、混乱に見舞われた決勝で選手たちがピッチを離れたにもかかわらずセネガルにタイトルを返還した衝撃的な判決だと報じた。

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ドイツの『ビルト』紙も同様の表現を用い、この問題は10カ月にわたる複雑な騒動に発展したと指摘した。

イタリアの『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙は、二転三転した経緯に注目し、「新たな展開：タイトルはセネガルへ」と書いた。ローザンヌのCASの判決が、2026年1月18日から続く争いの行方を再び変えたとしたうえで、論争は終わらないものの、アフリカネイションズカップ2025をめぐる問題は最終局面に達したと記している。

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CAF幹部に痛烈な批判：最大の敗者は「皆の笑いもの」に

反響は活字メディアにとどまらなかった。米国の番組「CBS Sports Golazo」は、チャンピオンズリーグ中継の合間にこの問題を取り上げ、元シエラレオネ代表のマイケル・ラフード氏がコメントした。

ラフード氏はCAF幹部を厳しく批判し、今回の騒動で最も大きな損失を被ったのは彼らだとの見方を示した。「この件で最大の敗者はCAFの幹部たちだと思う。今や彼らは皆の笑いものになってしまったからだ」

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さらに「最初の決定を下した時点ですでに滑稽に見えていたが、今度はそれを撤回して自らの過ちを正さざるを得なくなった」と続けた。

また、あのような形でのタイトル授与が認められていた場合に生じ得た影響についても警鐘を鳴らし、「モロッコにこのような振る舞いを許し、こういう形でタイトルを与えることを受け入れれば、サッカーの試合や大会がピッチではなく法廷で決まるかもしれないということになる」と語った。

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モロッコは新たな法的措置を示唆

CASは、セネガルからタイトルを剥奪してモロッコに与えた3月17日付のCAF上訴委員会の決定を取り消していた。決勝で起きた出来事の後に試合再開を決めた主審の判断には、いかなる法的な誤りもなかったと結論づけたためだ。

最終判決が下されたとはいえ、法的にはまだ完全に決着したわけではない。モロッコ王立サッカー連盟が、CASの判決に対して「異議申し立てに必要なあらゆる法的措置」を講じる意向を表明したからだ。

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こうして、セネガルにタイトルを返還した判決は、新たな国際的論争の的となった。その議論はアフリカ王者が誰かという点にとどまらず、大陸連盟による危機対応のあり方や、それがアフリカサッカーのイメージに及ぼす影響にまで広がっている。