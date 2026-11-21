共有 GOALをGoogleでフォロー

クリスティアーノ・ロナウドがキャリア通算1000ゴールに一歩近づいた一方、PK失敗を喫し、アル・ナスルはアル・アハリに1-3で敗れた。先制点を挙げたポルトガルのスター選手だったが、その後のPKを決められず、イヴァン・トニーらの活躍でアル・アハリに逆転を許した。

広告

ロナウドが得点も、アル・ナスルは敗戦

ロナウドは金曜日、キャリア通算1000ゴールへまた一歩近づいた。しかし、41歳のFWにとっては非常に悔しい夜となった。 アル・ナスルがサウジ・プロリーグのライバル、アル・アハリとのアウェー戦で1-3の敗戦を喫した ためだ。

ベテランストライカーはジョアン・フェリックスのアシストから見事なボレーをファーサイドに決め、アル・ナスルに先制点をもたらした。15分のこの一撃は、クラブでの今季公式戦10ゴール目となった。

好スタートを切ったものの、アル・ナスルは最終的に序盤のリードを手放した。この痛い敗戦は今季リーグ戦でわずか2敗目であり、チームはサウジ・プロリーグの3位にとどまっている。

ロナウドにとって珍しいPK失敗

先制点のわずか4分後、ロナウドが絶好のチャンスを決めていれば、試合は大きく違った展開になっていたかもしれない。ナワフ・アル・ブシャイルがペナルティエリア内で倒され、アル・ナスルは早い時間帯にリードを2点に広げる明確な機会を得た。

広告 広告

ロナウドがこのPKのキッカーを務めたが、シュートはポストを強くたたいた。今季アル・ナスルで蹴ったPKは、これで2本とも失敗。サウジ・プロリーグ加入後、PKを連続で外したのは今回が初めてだ。

Related Topics

トニーがアル・アハリの鮮やかな逆転を導く

アル・アハリはハーフタイム直前、この失敗を逃さなかった。ブラジル人MFガレノがペナルティエリア外から見事なシュートを決めてホームチームが同点に追いつき、試合の流れを変えた。

後半に入ると、ホームのアル・アハリが試合を完全に掌握した。イングランド代表イヴァン・トニーがPKで今季14ゴール目を挙げ、チームを逆転に導いた。

広告

そのわずか4分後にはブラジル人DFロジェール・イバニェスがリードを広げ、勝ち点3を確保した。この快勝でアル・アハリは4位に浮上し、アル・ナスルとの勝ち点差を4とした。

通算1000ゴールへの長い道のり

チームにとっては残念な結果となったが、ロナウドはサッカー史に残る節目へ向けて得点を重ね続けている。クラブと代表でのキャリア通算得点は、公式記録で986となった。

広告

この数字には、10月下旬のアル・ファイサリー戦で挙げた、判定に議論のあるゴールも含まれる。サウジ・プロリーグは公式にロナウドの得点と認定した一方、データ提供会社オプタはオウンゴールと判定し、物議を醸した。

今月初めに ポルトガル代表からの引退 を表明した後、男子代表の歴代最多出場・得点記録保持者はクラブでのプレーに全力を注いでいる。アル・ナスルの次のリーグ戦では巻き返しを図り、通算1000ゴールへさらに近づくことを目指す。