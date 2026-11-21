共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ボルシア・ドルトムントがバイエルン・ミュンヘンのつまずきに乗じ、ブンデスリーガの首位に立った。

ニコ・コヴァチ監督率いるチームは、最下位ボルシアMGとの白熱した一戦で、最近議論の中心となっていたドイツ代表フェリックス・ヌメチャのゴールにより1-0（前半0-0）で勝利。勝ち点を24としたBVBは、1.FCケルンと1-1で引き分けて首位の座を明け渡す隙を見せた最多優勝クラブを、2ポイント上回った。

ヌメチャは得点後（80分）、物議を醸している王冠のゴールパフォーマンスを控えた。このゴールでは、ボルシアMGのGKダニエル・バッツが対応を誤り、コースの甘いシュートを防げなかった。ドルトムントは会員総会の前日に、火曜日のFCアーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番（21時／Prime Video）に向けても重要な自信を得た。一方、ボルシアMGは好内容の試合を見せながらも再び痛手を負った。アレクサンダー・ブレッシン監督のチームはホーム初勝利をなお待つことになり、最下位にとどまっている。

BVB、今回もセルー・ギラシを欠く

首位を争う一戦で、コヴァチ監督は引き続きセルー・ギラシを起用できなかった。太ももの負傷を抱える得点源にとって、この試合は復帰には早すぎた。代役として、代表戦による中断前のSVエルフェアスベルク戦と同様、ファビオ・シウバが最前線で先発した。

広告 広告

カーニー・チュクエメカもメンバーから外れ、最近コンディションに問題を抱えていたドイツ代表ヴァルデマール・アントンは、2026年のリーグ戦で初めて先発から外れた。ブレッシン監督は引き続きバッツをゴールに起用。回復したモリッツ・ニコラスは復帰に際してベンチに座ることになった。

Related Topics

ボルシアMGで長年GKを務め、月曜日に80歳になったヴォルフガング「オットー」クレフへの遅ればせながらの誕生日の歌が終わると、試合が始まった。最初のチャンスはアウェーチームに訪れる。ヌメチャが20メートルの距離からシュートを放ったが、バッツが好セーブを見せた（5分）。格下のボルシアMGも決して守勢に回らず、スピードのあるサイドアタッカーでドイツ代表の新顔ワエル・モヒヤを経由した素早いカウンターで、BVBの守備陣を苦しめた。

グレゴール・コベル、町野修斗のシュートを見事にセーブ

両ボルシアの対戦は白熱し、ロベルト・ハルトマン主審は何度も間に入らなければならなかった。ヌメチャのヘディングをバッツがクロスバーの上にはじいた場面の後も同様だった（22分）。反対側では、ジョー・スカリーのミドルシュートがドルトムントのゴールをわずかに外れ（27分）、その直後にはロビン・ハックのヘディングが枠を越えた（30分）。BVBは苦戦し、スコアレスで前半を終えた。

広告

後半は見応えのある立ち上がりとなった。まずハックが決定機を逃し（48分）、続いてマクシミリアン・バイアーのシュートをバッツが阻んだ（49分）。ホームチームは好機を感じ取り、ブレッシン監督は選手たちを前へと鼓舞した。町野修斗のミドルシュートには多くのファンがゴールを確信しかけたが、グレゴール・コベルが防いだ（56分）。

その後、BVBは再び圧力を強め、ボルシアMGはほとんど押し返せなくなった。好連係からコンスタンティノス・カレツァスが角度のない位置でシュートを放ったが、決められなかった（67分）。そしてヌメチャが中央からゴールを決めた。バッツがそれほど強くないシュートへの反応に遅れたとはいえ、この失点はGKの責任だった。