ボルシア・ドルトムントはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節で、ボデ／グリムトに敵地で0-1の敗戦を喫した。BVBは約1時間にわたって期待外れのプレーに終始し、攻撃でもまったく脅威を与えられなかった。改善が見られたのは、ニコ・コヴァチ監督が4人を一気に交代させてからだった。

その少し前、フレドリク・シェーヴォルド（52分）がノルウェーのチームに先制点をもたらしていた。ドルトムントはその後に盛り返したものの、水曜夜の唯一の得点はこのゴールとなった。

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ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：グレゴール・コベル

後半開始から数秒後、ペナルティーエリア内で完全にフリーになったヘルメルセンにシュートを打たれたが、見事な反応を見せた。失点の場面ではスイス人GKに打つ手はなく、それ以外に危険なボールがゴールへ飛んでくることはなかった。採点：3。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：ジョアン・ガドゥ

対人戦で強さを発揮し、落ち着いたプレーもおおむね普段どおりだった。ビルドアップでも堅実で、まずまずのパフォーマンス。採点：3。

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ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：ヴァルデマール・アントン

良い試合をした。常に警戒を怠らず、不注意なプレーもなかった。後半開始間もなく、センターバックのアントンはハウゲを相手に絶体絶命のピンチを救った。採点：2.5。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：ラミ・ベンセバイニ

ベンセバイニも3バックの同僚と同様、注意深く堅実にプレーした。攻撃面で最も良かったのは、美しいクロスでペナルティーエリア内のヌワネリを見つけた場面。ヌワネリはもっと良い結果を残せたはずだった（75分）。採点：3。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：ダニエル・スヴェンソン

右ウイングバックで先発し、守備ではいつもどおり安定していた。一方、攻撃ではかなり苦戦。約1時間後に慣れ親しんだ左サイドへ移ってから、ようやく良くなった。その後は前方へ向かう賢いプレーもいくつか見せた。採点：3.5。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：ジョーブ・ベリンガム

パスが安定し、プレッシャーを受けても良い解決策を見つけ、落ち着きを失わなかった。隣でプレーしたフェールマンよりも前線に向けてはるかに多くの刺激を与え、約1時間が経ったところではペナルティーエリア内からシュートを放ったが、わずかに外れた。パフォーマンスは十分に及第点だったものの、際立った場面はなかった。採点：3。

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ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：ジョーイ・フェールマン

最も良かったのは守備に戻る場面で、前半には自陣のペナルティーエリア内で何度か重要なクリアを見せた。ボールを持った際には、このオランダ人選手のプレーから刺激が生まれず、全体としてはやや期待外れの出来だった。約1時間で交代。採点：4.5。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：マクシミリアン・バイアー

左ウイングバックで先発したが、背後へ走り込むという最大の強みをまったく生かせなかった。60分の4人同時交代後、前線の2つのハーフスペースの一角へ移ってからも、目立った働きはできなかった。いつもどおり懸命に、献身的に戦ったが、この日は大きな効果をもたらせなかった。採点：4。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：サムエレ・イナシオ

コヴァチ監督は18歳の選手に物おじしないプレーと攻撃面での刺激を期待したが、実際のイナシオにとっては報われない夜となった。ほとんど試合に入れず、左サイドでは孤立することが多く、存在感を示せなかった。目立たないまま約60分で出番を終えた。採点：5。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：コンスタンティノス・カレツァス

1対1の場面は散発的にしか訪れず、その際も結果につながらず、可能性を感じさせるプレー止まりだった。ギリシャ人選手はボデのフィジカルの強さに苦しみ、イナシオと同じように精彩を欠いた。採点：5。

ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：ファビオ・シウバ

よく走り、精力的に動き回り、先発のチャンスを生かそうとあらゆることを試みた。しかし、このポルトガル人選手に実のあるプレーは生まれなかった。得点の脅威をもたらせず、ボールを有効にキープすることもほとんどできなかった。1時間あまりで、悔しさを抱えながらギラシーと交代した。採点：5。

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ボデ／グリムト対ボルシア・ドルトムント、BVBの採点：途中出場選手

セール・ギラシー（60分からシウバに代わって出場）：シウバよりも存在感があり、ボデの守備陣を明らかに手こずらせた。ただ、至近距離からの決定機では、もっと良い結果を出すべきだった（69分）。採点：3.5。

フェリックス・ヌメチャ（60分からフェールマンに代わって出場）： 中心となってドルトムントのプレーをすぐに改善させ、最初のプレーから際立った場面を作った。見事な個人技に続き、25メートル弱の距離から好シュートを放ったが、ボデのGKに好セーブされた。その少し後にも、ギラシーの決定機を素晴らしいプレーでお膳立てした（69分）。ヌメチャの推進力によって、BVBは最後の30分間で見違えるほど良くなった。アディショナルタイムには同点弾を決めかけたが、このときもボデのGKハイキンに阻まれた。採点：2。

イーサン・ヌワネリ（60分からカレツァスに代わって出場）：ヌワネリも交代した選手よりドルトムントのプレーに明らかに多くのものをもたらし、機敏に動き回った。終了15分前には思いがけずペナルティーエリア内で完全にフリーとなり、ヘディングシュートを放ったが、好機を生かしきれなかった。さらに別の危険な場面では、シュートをブロックされた（84分）。採点：3。

ユリアン・リエルソン（60分からイナシオに代わって出場）：右サイドでアグレッシブなプレーを見せて勢いを生み、攻撃をうまく前進させた。ただ、攻撃の最終局面では決め手を欠いた。採点：3。

カーニー・チュクエメカ（77分からバイアーに代わって出場）： 最後の15分間に出場し、さまざまなことを試みたが、可能性を感じさせるプレーにとどまった。採点なし。