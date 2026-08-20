19歳のエル・マラは2031年までFCと契約を結ぶことになったと、クラブが木曜夜に発表した。 長らくボルシア・ドルトムントがこの攻撃的スターの獲得に動いていたが、ケルン側が求めた移籍金を提示せず、最終的に交渉から撤退した。 その後はRBライプツィヒへの移籍も取り沙汰されていた。

「もちろん、自分の将来については考えていた」と、エル・マラはクラブの発表でコメント。「でも、FCの責任者たちとの話し合いは素晴らしかったし、ここで非常に大きな信頼と高い評価を感じている。だからここに残る。FCとファンのみんなと一緒にいいシーズンを戦いたい」

エル・マラは新シーズンから背番号10を着ける。 本人はプレスリリース公開の数分前にも、ドラマチックに演出された動画メッセージでそれを発表していた。これにより、ルーカス・ポドルスキ以来、この番号を背負う最初のFCの選手となる。

サイード・エル・マラには退団条項が付いたのか？

クラブは新契約に退団条項が盛り込まれているかどうかについては明らかにしなかった。 Skyによると、新契約にもそれは含まれていないという。2030年まで有効だった従来の契約にもすでに盛り込まれておらず、そのためケルンは自由に交渉を進めることができていた。これまで常に最低要求額は5000万ユーロと伝えられていた。

FCは2024年夏にエル・マラをヴィクトリア・ケルンから獲得したが、その次のシーズンも3部クラブでプレーしていた。そして自身初のブンデスリーガのシーズンでは、FCで13ゴール5アシストを記録した。



