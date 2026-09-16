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BVBニュース：オーレ・ブックがドルトムントの冬の補強について語る

ボルシア・ドルトムントは、ヤン・コウトが期限付き移籍でコモ1907へ去った後、サイドバックのポジションで選手層が薄くなっている。そのため、BVBはFCバルセロナのエクトル・フォルトの引き抜きを試みた。しかし、同選手はレアル・ソシエダへ移籍した。

では、ボルシアはこのエリアで冬に補強を行うのだろうか。この件について、スポーツディレクターのオーレ・ブックが見解を示した。

「確かに、現時点で選手層という点でも決して非常に厚いわけではない。ただ、少なくとも一定の期間であれば、そこでプレーできるさまざまな選択肢がチーム内にあると私は考えている。非常にうまくこなせる選手も何人かいる。だから、何が起きてもおかしくはない。ただ、そのためにはまず退団が必要になる可能性もある」と、同氏は『Ruhr Nachrichten』に語った。

現在のBVBには、右サイドにユリアン・リュエルソン、左サイドにダニエル・スベンソンと、守備的なサイドでプレーする2人の選手がいる。加えて、マクシミリアン・バイアーやラミ・ベンセバイニもそのポジションで起用可能だ。

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BVB、噂：コンスタンティノス・カレツァスから好材料？

コンスタンティノス・カレツァスは、段階的なメンバー復帰が近づいているようだ。このギリシャ人攻撃的選手は最近欠場していたが、循環器系の不調によって戦列を離れていた。

週末にはひとまず個別トレーニングしかこなせなかったものの、火曜日にはサムエレ・イナシオ、エンツォ・ドゥアルテとともに最初の合同ランニングメニューを行ったと、『Ruhr Nachrichten』が報じている。

同紙の見立てでは、今度の土曜日に行われるVfBシュトゥットガルト戦（18時30分）で先発出場する可能性も、すでに十分あり得る範囲にあるという。

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BVB、噂：ニューカッスル・ユナイテッドがグレゴール・コベル獲得に動いていた模様

ボルシア・ドルトムントのGKグレゴール・コベルは、『Bild』の報道によると多くのクラブの関心を集めているという。それによれば、昨夏にニューカッスル・ユナイテッドがコベルにアプローチを試みたものの、スイス代表GKはこれを断った。その理由は、ウェストファーレンのクラブとともに近い将来タイトルを獲得できると考えているからだった。

報道によれば、現在この27キャップの代表選手は移籍について何も考えていないという。ただし、これに反するのが週末のスペイン紙『AS』の報道で、同GKが最近レアル・マドリーの候補として取り沙汰されていたとされている。

いずれにせよ、BVB首脳陣は年末に向けて新契約に関する最初の交渉を始める意向だ。コベルの現行契約は2028年まで有効となっている。

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