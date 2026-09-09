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BVB、ニュース：マティアス・ザマーが意識改革を要求

マティアス・ザマーは、ボルシア・ドルトムントが若く、才能があり、成長可能な選手の獲得へ回帰したことを明確に称賛した。「これまでは、ポテンシャルを持つ若手選手を何人か獲得することが、少しおろそかになっていたのかもしれない」と、BVBのアドバイザーはPrime Videoで語った。

ただし、59歳のザマーは才能ある若手への向き合い方、そして方向性の違いを望んでいる。「若手選手を将来的に高値で売るためだけに獲得するという議論から、私たちは離れなければならない」と、元BVBスターは訴えた。「若手選手はチームをより良くするため、そしてドルトムントで求められる基準に沿うようにするために獲得すべきだ」

ドルトムントはこの夏、コンスタンティノス・カレツァス、ヤニス・コンスタンテリアス、あるいはジョアン・ガドゥを獲得し、極めて多くの才能を加えた。ザマーはニコ・コバチ監督とスポーツディレクターのオーレ・ブックの仕事ぶりを明確に評価した。

ドルトムントにより魅力的なプレースタイルを求める周囲や世論の声に対して、ザマーは前向きな姿勢を示している。ただ、「スペクタクル」を求める声にはあまり賛同していない。重要なのはバランスだという。

彼にとっては「サッカーの基本的美徳」が何よりも重要だ。ザマーは「それらはバランスを取らなければならない。ボール保持時の魅力、非保持時の明確さ、個性、そして試合の異なる局面におけるさまざまな解決策だ」と説明した。

BVBは「変化を目指していることは間違いない」とザマー。「誰もが、本当に誰もがその準備ができている。だが、変化のための変化ではなく、安定した土台の上で、ということだ」

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BVB、うわさ：破談となった移籍が原因でクラブ幹部が解任

BVBはヤニス・コンスタンテリアスの深刻な負傷を受け、イーサン・ヌワネリの獲得で対応した。そして今、アーセナルの超逸材がドルトムントで躍動し、ザグウェンビェ・ルビンのマルツェル・レグラではなかったことが、ある高位の役員の職を奪ったとも言われている。

いずれにせよ、ポーランドのメディアは、レグラの移籍破談が、月曜日に1部クラブで解任されたパベル・イェジュにとって命取りになったのではないかと推測している。

なぜ最終的にBVBがルビンとの取引を見送り、ドルトムントの候補者リストでかなり上位にいたとされるレグラの獲得を断念したのか、その詳細は不明だ。直後、イェジュは遅くとも来夏、あるいはもしかすると次の冬の移籍期間にも、BVBが再びレグラに関して打診してくるだろうと主張していた。

この発言は、彼の解任という文脈で見ると、ドイツの準優勝クラブとの数百万ユーロ規模の取引失敗から注意をそらそうとしたかのようにも映る。19歳の攻撃的オールラウンダーの移籍金は600万～800万ユーロと報じられていた。

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BVB、ニュース：セルー・ギラシーが歴史的な「ハットトリック」で節目を祝う

クラブでの100試合目を祝う方法として、これより悪いものはいくらでもある。セルー・ギラシーは終盤に2ゴールを決め、王者たちの戦いの開幕戦で迫っていた勝ち点逸失を防いだ。これが30歳にとってBVBでの63点目、64点目であり、驚異的な得点率だ。

このドッペルパックの直後、ドルトムントの背番号9はそのままチャンピオンズリーグの歴史にも名を刻んだ。というのも、正しいゴールに2点を決めた後、間違ったゴールにも1点を決めた史上初の選手になったからだ。もっとも、GKグレゴール・コベルのキックが不運にも彼に当たっただけで、ギラシーに責任はなかった。それでも、歴史書への記載はもはや消えない。

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