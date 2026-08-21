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BVBは引き続きフィスニク・アスラニの獲得に取り組んでいるようだ。これはBildが報じている。コンスタンティノス・カレツァスとヤニス・コンスタンテリアスという高額な攻撃陣の補強をすでに済ませ、2人で合計およそ6000万ユーロを費やしていること、さらにアスラニがRBライプツィヒでメディカルチェックを通過しなかったことがありながらも、24歳のストライカーは「引き続き候補に入っている」という。ドルトムントはここ数カ月、アスラニ移籍とたびたび、より具体的な時もあればそうでない時も含めて結びつけられてきた。

また、ドルトムントへの移籍に新たに導入された条件、すなわちオーレ・ブックからラース・リッケン、そしてニコ・コバチ監督に至るまで、すべての意思決定者がまず賛成しなければならないという条件も満たされているという。とりわけスポーツディレクターのブックは、エルフェアスベルク時代をともにしたこともあり、アスラニの能力を完全に信頼しているようだ。

報道によれば、アスラニ本人もドルトムント移籍に対して依然として前向きではないどころか、むしろ関心を示しているという。ただし、大きな問題が2つある。1つ目は資金面だ。

アスラニの契約に盛り込まれていた今夏の移籍市場向けの契約解除条項は、伝えられるところによれば2500万～2900万ユーロだったが、すでに失効している。RBライプツィヒはこの条項を行使しようとしていたものの、メディカルチェック後に懸念を示し、移籍は破談となった。 これによりTSGホッフェンハイムは、アスラニ（契約は2029年まで）の移籍金を今後の交渉で再び自由に設定できる。BVBにとっては不利だ。

Bildによれば、黒と黄のクラブは特別な移籍モデルを思い描いている可能性がある。すなわち、一定期間のレンタルの後に買い取り義務が発生する形で、その額は失効した契約解除条項より高くなる可能性もあり、そうすることでクラウトガウのクラブにこの取引を魅力的に見せようとしているという。

2つ目の問題は、実際のところBVBには現時点でこれ以上攻撃的な選手を加える必要がないことだ。9番のポジションにはセルー・ギラシーとファビオ・シウバの2枚がいる。だが、とりわけシウバには最近、わずか1シーズンでの退団の可能性が再び取り沙汰されている。 スペインのラ・リーガに所属するレアル・ベティスは、このポルトガル人を絶対的な第一希望の選手に定めているようだ。 最近ではシウバが、自身のインスタグラムのプロフィールからBVB関連の写真をすべて削除し、話題となった。

24歳のシウバはドルトムントでのデビューシーズン、ジョーカー役とチャンスメイクでは存在感を示したものの、得点力のあるストライカーとして、あるいは先発でギラシーの本格的な代役としては説得力を欠いた。 もしレアル・ベティスが、BVBが昨夏ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズに支払った2250万ユーロを提示するなら、電撃退団はあり得ない話ではなさそうだ。

そうなればドルトムントは新たな移籍予算を得ることになり、同時に再び差し迫った補強の必要性も生まれる。一方では、純粋なストライカーがギラシーしかいない状態で3大会を戦うシーズンに突入するのはリスクが大きすぎる。他方で、サウジアラビアから魅力的な期限間際のオファーが届いた場合、ギニア代表の残留も100パーセント保証されているわけではないと、Bild.は伝えている。

「我々はひとまず自分たちの仕事をやり、退団者の穴も理にかなった形で埋めた。今は8月20日の時点で、市場を見守ることができる状況にある。もう何も起きる必要はないが、何かが起きるかもしれない。こちらは準備できているし、我々にとって再び興味深いチャンスがあるかもしれない」と、リッケンは目前に迫ったFCバイエルンとのスーパーカップを前にした記者会見で、ドルトムントの移籍計画の現状について語った。

さらに、シウバ、そしてマルセル・ザビツァーをめぐる流出のうわさについて問われると、「どの選手に対しても、出て行かなければならないとか、別のクラブを探すべきだという通達は出していない。この陣容のままシーズンに入ることになっても、私は決して不満ではない」と強調した。

一方、ホッフェンハイムではライプツィヒ行きが破談になった後、アスラニが来季もクラウトガウのクラブでプレーすると確実視しているという。エルフェアスベルクへの大成功のレンタル移籍（37試合19ゴール10アシスト）からホッフェンハイムに戻った後、彼はブンデスリーガでも頭角を現した。TSGでの最初のシーズンには公式戦35試合で11ゴール10アシストを記録している。

最近ではユヴェントスも、このコソボ代表に触手を伸ばしているとされている。

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BVB、うわさ: コウチーニョがボルシア・ドルトムント新戦力の後釜に？

ギリシャのメディアSportdogの情報によると、PAOKテッサロニキはBVBへ移籍したヤニス・コンスタンテリアスの後任探しでフィリペ・コウチーニョに狙いを定めたという。

現在34歳となったコウチーニョは、このギリシャの名門クラブで高く評価されているようだ。2019-20シーズンにFCバイエルン・ミュンヘンでレンタルプレーし、三冠を達成したコウチーニョは、直近では母国ブラジルのヴァスコ・ダ・ガマと契約していた。ただし、2月からは無所属となっている。

もっとも、このPAOKのうわさは根拠のないものではない。当時ヴァスコ・ダ・ガマでテクニカルディレクターを務めていたレオ・マトスは、現在テッサロニキでスポーツディレクターを務めており、今もコウチーニョと連絡を取っているとみられている。

コウチーニョにとっては3年あまりぶりの欧州復帰となる。アストン・ビラからまずカタールのアル・ドゥハイルSC（2023/24）へ、その後ヴァスコ・ダ・ガマ（2024/25）へレンタル移籍していた。さらにその翌シーズンにはブラジルへの完全移籍が実現している。

PAOKはコンスタンテリアスの移籍によって、最高の選手を失っただけでなく、絶対的な人気者も失った。ボルシア・ドルトムントはこの攻撃的選手に対し、2600万ユーロにボーナスを加えた額を支払った。

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