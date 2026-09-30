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BVB、うわさ：ボルシア・ドルトムントに条項はあるのか？ パリス・ブルナーの新たな詳細

Skyがここ最近、好調な元BVBの逸材パリス・ブルナー（モナコ）に関して、ボルシア・ドルトムントの買い戻しオプションの可能性を伝えていたなか、Foot Mercatoが新たな詳細を明らかにした。

フランスの同メディアによると、ドイツの昨季準優勝クラブはブルナーに対する古典的な買い戻しオプションを保有していない。その代わり、BVBはこのアタッカーをモナコへ売却した際、マッチングライトのみを確保していたという。つまり、将来的にブルナーにオファーが届いた場合、ボルシアはその情報を知らされ、必要であれば同条件を提示できるということだ。ただし、Foot Mercatoは続けて、ドイツU-21代表のこの選手にとって、現時点でドルトムント復帰は優先事項の上位にはないとしている。

ブルナーは2024年、移籍金400万ユーロでBVBからモナコへ移籍し、その後すぐにベルギーのセルクル・ブルッヘへレンタルされた。そこで非常に複雑な1年を過ごした後、ブルナーは昨季のモナコでほぼ完全に構想外となり、ほとんどプレーしなかった。だが、今季の序盤に入ると元ドルトムントのこの選手は驚くべき形でブレーク。リーグ・アン首位チームで突如レギュラーとなり、2026/27シーズンの公式戦7試合で早くも6得点を挙げている。

その結果、ブルナーはすでに新生ドイツ代表監督ユルゲン・クロップの視界にも飛び込み、さらに最近ではDFBのU-21代表デビュー戦となったラトビア戦で4-0の勝利に貢献する2得点を挙げ、その卓越した好調ぶりを証明した。

一方のモナコは、ブルナーの前向きな成長にできるだけ早く新契約で報いたい考えのようだ。L'Equipeによると、2028年までとなっている20歳の現行契約の延長に向けた話し合いはすでに進められている。

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BVB、うわさ：ニコ・コバチの将来をめぐり近日中に決断か？

BVBが月曜日、トーマス・トレス、カルステン・クレーマー、ラース・リッケンの契約延長を正式発表した後、どうやらニコ・コバチ監督についても近くはっきりする見通しだ。

Ruhr Nachrichtenの情報によると、すでに今回の代表ウィーク中にも継続的な協力関係に向けた土台が築かれるという。そこでは「決定的な予備協議」が行われるとされている。伝えられるところによれば、コバチはその次の11月の代表ウィーク中に、2027年までとなっている現行契約を再び延長する見込みだ。

さらに、ボルシア・ドルトムントの首脳陣は、この協議が複雑な性質のものになるとは考えていないようだ。クラブもコバチも、現在の状況と発展に極めて満足しているという。

コバチは2025年2月にBVBの指揮を引き継ぎ、11位からチャンピオンズリーグ圏内へと導いた。その翌夏には契約が2027年まで延長され、その後ボルシアは準優勝を果たした。開幕から4試合を終えた今季、ドルトムントは勝ち点12の完璧な成績で現在首位に立っている。

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BVB、ニュース：グロスクロイツがシャルケ04をからかう

ケビン・グロスクロイツは、FCシャルケ04とボルシア・メンヒェングラートバッハが最近になってファン同士の友好関係を築いていることに、やや違和感を覚えている。

自身のポッドキャスト「Viertelstunde Fussball」で、この結びつきについてBVBのレジェンドは冗談交じりにこう語った。「これでダービーが2つになった！」。さらにグロスクロイツはこう続けた。「代表ウィーク明けにはケルンに行けるよ。あっちは日曜に試合があるからね。でもシャルカーはグラートバッハのためには行けない。自分たちも試合があるから。そうなると、こっちはすでに数的優位だ。最高の週末になるよ！」

BVBと1.FCケルンが長年にわたって友好的な関係を築いている一方で、シャルケとグラートバッハでは、両クラブそれぞれの宿敵が手を組んだ形となった。この件については、S04のスタジアム冊子「Blauer Brief」で最近、次のように記されていた。「注意深い読者なら、すでに気づいていたかもしれない。友好関係の欄に1クラブが加わった。メンヒェングラートバッハのファンシーンとの接点は、実際には2000年代初頭から存在していた。途中で一度疎遠になっていたが、ここ10年で再び活発になった」

とはいえ、グロスクロイツはシャルケに対する小さな皮肉を抑えきれなかった。ケーニヒスブラウエンはオランダのクラブ、トゥウェンテ・エンスヘーデと1.FCニュルンベルクとも緊密な関係にあるため、彼はこう問いかけた。「じゃあニュルンベルクはどうなんだ？ あいつらも今はグラートバッハと友達なのか？」

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BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの次戦