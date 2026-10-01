BVBのその他のニュース＆うわさ：

条項は？ パリス・ブルナーに関する新たな詳細が判明

元トップがサイード・エル・マラへの見送りでBVBを称賛

BVBスターの父親が関心を示すクラブを明かす

BVB、うわさ：コンスタンティノス・カレツァスはDFBチーム戦でベンチか？

ギリシャがネーションズリーグでドイツに1-0の番狂わせ勝利を収めた試合とは異なり、ボルシア・ドルトムントのコンスタンティノス・カレツァスは、ホームで行われるドイツ代表との第2戦では先発に入らない可能性があるようだ。これはRuhr Nachrichtenの報道によるもの。

それによれば、BVBのニコ・コバチ監督は長期の代表ウィークを前に、ボルシアの選手を抱える計20人の各代表監督と電話で話し、負荷管理について注意を促していたという。とりわけ、カレツァスとニコ・シュロッターベックの扱いは重要だったとみられる。

実際、シュロッターベックはドイツのギリシャ戦での敗戦において、おそらくコバチの要請もあってメンバーから外された。 ただ、そのセンターバックは水曜日、セルビア戦を前にした最終トレーニングで足首を負傷し、離脱を余儀なくされた。負傷の程度や長期離脱の可能性についてDFBは明らかにしていないが、Bild紙は少なくとも手術の可能性を否定している。

26歳の同選手はすでにW杯期間中にも足関節を痛め、その結果BVBでのシーズン開幕も欠場していたが、クロップ初陣に合わせて復帰を果たした。一方のカレツァスは、チャンピオンズリーグのビジャレアル戦で倒れた後、循環器系の問題で後れを取っていたが、こちらも代表ウィーク直前にメンバーへ復帰していた。

それでもカレツァスはここまで2試合とも先発出場しており、セルビア戦（2-1）では74分、ドイツ戦ではフル出場している。だが、Ruhr Nachrichtenによれば、過度な負荷による負傷リスクを下げるため、今後はより多くの休養が与えられる見込みだ。

というのも、BVBは来週金曜日に早くもブンデスリーガへ戻り、ドルトムントでSVヴェルダー・ブレーメンを迎えるからだ。

Getty Images

BVB、ニュース：ダニエル・スベンソンが移籍のうわさについて率直に語る

ダニエル・スベンソンが、ボルシア・ドルトムントからプレミアリーグまたはセリエAへの移籍の可能性を巡るうわさについて言及した。 ここ最近では、とりわけアーセナルやミランが関心を示していると報じられていた。

しかしスベンソンは今回、その憶測を一蹴した。「僕もそれについて少し読んだ」と、スウェーデン代表に帯同中のメディア対応で語り、自身に接触はなかったと強調した。「もちろん、そういう記事を読むのは光栄です。具体的なものは何もなく、メディアに出ていた以上のことは何も聞いていません。ドルトムントで心地よく過ごせていますし、あそこで自分の道を続けていくのが楽しみです」

スベンソンは2025年2月、デンマーク1部のFCノアシェランからまずはレンタルでBVBに加入し、その翌夏に完全移籍へ切り替わった。それ以来、ボルシアで73試合に出場し、ここまで10得点関与を記録している。今季も左ウイングバックとしてニコ・コバチ監督の主力に数えられている。

Getty Images

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合