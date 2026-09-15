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BVB、ニュース：VfBシュトゥットガルトもファビオ・シウバをリストアップしていた

ファビオ・シウバはBVBがSCパーダーボルン07に3-0で勝利した一戦で得点者となり、その後大きな称賛を受けた。テレビ解説者のディートマー・ハマンは、このポルトガル人を試合後に「傑出した選手」と評し、「彼のように完成度の高いストライカーはそう多くない」と付け加えた。

VfBシュトゥットガルトのスポーツ担当取締役ファビアン・ヴォールゲムートは今回、Sky90で、シュヴァーベンもシウバを注視していたことを認めた。「我々も1年前に彼を検討したことがある」

ただし、当時は移籍が具体化していたわけではなかったという。ドルトムントのこの選手の将来的なポテンシャルについて、VfBの幹部は評価を下すことを避けた。「そこについては、私は少し距離がありすぎる」

すでに公式戦5試合で4得点を挙げている現在の好調ぶりについて、ヴォールゲムートはこう語った。「明らかに彼は今いい時期にあるし、ドルトムントは彼がいて幸運だと言える」

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BVB、ニュース：セルー・ギラシが自身の現在の状態について語る

ドルトムントのFWセルー・ギラシは、新シーズンのスタートで6つのスコアポイント、つまり4得点2アシストというこの上ない滑り出しを見せた。

bundesliga.comから、最高のコンディションにあるのかと問われた点取り屋は、こう答えた。「そうだね、その通りだ。チームもまた素晴らしい状態にある。僕たちは試合に勝っているし、そう言っていいと思う」

先週、自身が個人的な節目を迎えていたことには、30歳の本人も後から気づいたという。「こうしてまた新たなシーズンを始めることは本当に重要だ。火曜日に僕はドルトムントで100試合目を迎えた。でも、それすら知らなかったんだ！ 僕たちはこのまま続けていかなければならない」

BVBが現在、順位表でバイエルンを上回っていることを、ギラシはチャンスと見ている。こうした順位は、結局のところ普通のことではないからだ。「もちろん、これはとても珍しいことだ。昨季を振り返ると、僕たちは一度でもバイエルンより上にいたとは思わない。だからこそ、これは生かさなければならないことなんだ」とこのギニア代表は語り、さらにレコードマイスターについてこう続けた。「彼らはとても大きなチームだけど、シャルケ戦で見たように勝ち点を落とすこともある。だから、それを生かすのは僕たち次第だ」

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BVB、ニュース：ジョーイ・フェールマンがセルー・ギラシに感銘

ジョーイ・フェールマンのPSVアイントホーフェンからBVBへの2000万ユーロ超の移籍は、ドルトムントにとってすぐさま戦力的なプラスであることが証明された。そのMFにとって、とりわけチームメートのセルー・ギラシが強い印象を残している。

bundesliga.com との対談で、フェールマンはこのアタッカーの資質を称賛した。「彼のクオリティーには感銘を受けている。僕はいつでも彼にボールを出せる。彼は常にボールに向かって動き、ほかの選手とのつながりを作る助けになってくれる。そこがまさに気に入っているところだ」

さらに、このオランダ人はギラシのゴールへの鋭さも強調した。「それに、ゴール前でも本当にとても危険だ。トップストライカーだよ」

また、新戦力はシグナル・イドゥナ・パルクでのデビュー戦の特別な雰囲気についても語った。BVBの選手として初めてピッチに足を踏み入れた瞬間は、彼に深い印象を残した。「ウォーミングアップのために外に出て、ファンがあんなに大きな声で歌っていると、本当に鳥肌が立つんだ」

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