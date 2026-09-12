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Christian Guinin

翻訳者：

BVB、ニュース＆うわさ：「オランダではこれは普通じゃない」　ジョーイ・フェールマンがボルシア・ドルトムントで特に感激していること

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント
コンスタンティノス・カレツァス
ヨエイ・フェールマン

BVBの今夏の新戦力が、とりわけ黒黄のクラブへの移籍以外にも別の選択肢があったことを明かした。ボルシア・ドルトムントに関するニュースと噂。

BVBのニュース＆移籍情報をもっと見る：

  • カレツァスの母親がビジャレアル戦で倒れた理由を認める
  • BVBはヴァツケの衝撃的人事をかろうじて回避していた
  • BVBの2選手がインテル・ミラノとユベントスの関心を集めている模様
Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

BVBニュース：ジョーイ・フェールマンが他の移籍先候補を明かす

ボルシア・ドルトムントの新戦力ジョーイ・フェールマンは、この夏、別のクラブに加入していた可能性も十分にあったようだ。このオランダ人選手がSkyのインタビューで明かした。

「その前にはいくつかの選択肢があった。プレミアリーグとトルコリーグだ。PSVでも3年間チャンピオンズリーグでプレーしていたから、チャンピオンズリーグに出場するビッグクラブを待っていた」と語った。

だが、その後BVBからオファーが届くと、フェールマンは個人的に黒と黄色のクラブへの移籍が自分にとって「完璧なマッチ」だと感じたという。「ファンは素晴らしい。それにホームでもアウェーでもね。例えばホッフェンハイムでは、スタジアムの半分がドルトムントファンだった。オランダではそれは普通じゃない」と賛辞を送った。

BVBは27歳のオランダ人を、2200万ユーロをやや上回る移籍金でPSVアイントホーフェンから引き抜き、2031年までの契約を結んだ。

フェールマンは今後、ドルトムントで大きな成功をつかみたい考えだ。「重要な存在になれるように努めたいし、さっきも言ったように数字も好きだ。たくさんアシストして、いくつかゴールも決めたい。できるだけ多く勝ちたい。PSVでここ数年そうだったように、タイトルを勝ち取りたい。僕たちはベストを引き出そうとしている」

FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLARREALGetty Images

BVBニュース：コンスタンティノス・カレツァスが退院

ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントに所属するコンスタンティノス・カレツァスは、チャンピオンズリーグのFCビジャレアル戦（3-2）で循環器系のトラブルに見舞われた後、すでに病院を後にした。BVBが金曜日、SIDに認めた。

ギリシャ代表選手の母親はこれに先立ち、ベルギーの日刊紙Het Nieuwsbladに対し、18歳の問題はどうやら「脱水症状」に起因するものだと説明していた。さらに「血行障害」についても言及した。これについてクラブは問い合わせに対してコメントしなかった。

この攻撃的な選手はなお追加検査を受けており、当面はBVBを欠場する。「状況を考えれば、彼はそれなりに元気だ。さらなる検査が進められており、我々はこの件を徹底的に突き止めたい」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックは木曜日に説明していた。

カレツァスは火曜日の夜、前半のプレー中にグラウンダーのパスを出した後、腕を上げて突然ピッチに倒れ込んだ。その少し後に救護スタッフが駆け付け、新戦力は観客の拍手に包まれながら、涙を浮かべてピッチを後にした。

BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

日付

大会

試合

9月12日（土）15:30

ブンデスリーガ

ボルシア・ドルトムント vs. SCパーダーボルン

9月19日（土）18:30

ブンデスリーガ

VfBシュトゥットガルト vs. ボルシア・ドルトムント

10月10日（土）

ブンデスリーガ

ボルシア・ドルトムント vs. ヴェルダー・ブレーメン

10月14日（水）21:00

チャンピオンズリーグ

FCボデ／グリムト vs. ボルシア・ドルトムント

10月17日（土）

ブンデスリーガ

ウニオン・ベルリン vs. ボルシア・ドルトムント

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