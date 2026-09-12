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BVBニュース：ジョーイ・フェールマンが他の移籍先候補を明かす

ボルシア・ドルトムントの新戦力ジョーイ・フェールマンは、この夏、別のクラブに加入していた可能性も十分にあったようだ。このオランダ人選手がSkyのインタビューで明かした。

「その前にはいくつかの選択肢があった。プレミアリーグとトルコリーグだ。PSVでも3年間チャンピオンズリーグでプレーしていたから、チャンピオンズリーグに出場するビッグクラブを待っていた」と語った。

だが、その後BVBからオファーが届くと、フェールマンは個人的に黒と黄色のクラブへの移籍が自分にとって「完璧なマッチ」だと感じたという。「ファンは素晴らしい。それにホームでもアウェーでもね。例えばホッフェンハイムでは、スタジアムの半分がドルトムントファンだった。オランダではそれは普通じゃない」と賛辞を送った。

BVBは27歳のオランダ人を、2200万ユーロをやや上回る移籍金でPSVアイントホーフェンから引き抜き、2031年までの契約を結んだ。

フェールマンは今後、ドルトムントで大きな成功をつかみたい考えだ。「重要な存在になれるように努めたいし、さっきも言ったように数字も好きだ。たくさんアシストして、いくつかゴールも決めたい。できるだけ多く勝ちたい。PSVでここ数年そうだったように、タイトルを勝ち取りたい。僕たちはベストを引き出そうとしている」

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BVBニュース：コンスタンティノス・カレツァスが退院

ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントに所属するコンスタンティノス・カレツァスは、チャンピオンズリーグのFCビジャレアル戦（3-2）で循環器系のトラブルに見舞われた後、すでに病院を後にした。BVBが金曜日、SIDに認めた。

ギリシャ代表選手の母親はこれに先立ち、ベルギーの日刊紙Het Nieuwsbladに対し、18歳の問題はどうやら「脱水症状」に起因するものだと説明していた。さらに「血行障害」についても言及した。これについてクラブは問い合わせに対してコメントしなかった。

この攻撃的な選手はなお追加検査を受けており、当面はBVBを欠場する。「状況を考えれば、彼はそれなりに元気だ。さらなる検査が進められており、我々はこの件を徹底的に突き止めたい」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックは木曜日に説明していた。

カレツァスは火曜日の夜、前半のプレー中にグラウンダーのパスを出した後、腕を上げて突然ピッチに倒れ込んだ。その少し後に救護スタッフが駆け付け、新戦力は観客の拍手に包まれながら、涙を浮かべてピッチを後にした。

BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合