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BVBニュース：VfBシュトゥットガルトもファビオ・シウバをリストアップしていた

ファビオ・シウバはBVBがSCパーダーボルン07に3-0で勝利した試合で得点者となり、その後は高い評価を受けた。テレビ解説者のディートマー・ハマンは、このポルトガル人について「傑出した選手」と評し、「彼ほど完成度の高いストライカーはそう多くない」と付け加えた。

VfBシュトゥットガルトのスポーツ担当取締役ファビアン・ヴォールゲムートは今回、Sky90で、シュヴァーベンもシウバを注視していたことを認めた。「我々も1年前に彼を検討したことがある」

ただし、当時は移籍が具体化していたわけではなかった。ドルトムントのこの選手の将来的なポテンシャルについて、VfBの幹部は判断を下すことを避けた。「そこについては、私は少し距離がありすぎる」

公式戦5試合で4得点を挙げている現在の選手の好調ぶりについて、ヴォールゲムートは「明らかに彼は今良い時期にあり、だからこそドルトムントは彼がいることを幸運に思っていい」と語った。

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BVBニュース：セールー・ギラシが現在の好調について語る

ドルトムントのFWセールー・ギラシは、新シーズンのスタートで6ゴール関与、つまり4ゴール2アシストというこの上ない滑り出しを見せた。

bundesliga.comから、トップコンディションにあるのかと問われたストライカーは、こう答えた。「ええ、その通りだ。チームもまた素晴らしい状態にある。僕たちは試合に勝っているし、そう言っていいと思う」

先週、自身が個人的な節目を迎えていたことに、この30歳が気づいたのは後になってからだった。「こうして新たなシーズンを始めることは非常に重要だ。火曜日に僕はドルトムントで100試合目を迎えた。でも、自分でも知らなかったんだ！ 今はこのまま続けていくだけだ」

BVBが現在、順位表でバイエルンを上回っていることを、ギラシはチャンスと捉えている。こうした順位は結局のところ普通のことではないからだ。「もちろん、これはとても珍しいことだ。昨季を振り返れば、僕たちが一度でもバイエルンより上にいたとは思わない。だからこそ、これは生かさなければならないものだ」と、このギニア代表は語り、レコードマイスターについて次のように続けた。「彼らは非常に大きなチームだ。でも、シャルケ戦で見たように勝ち点を落とすこともある。だから、それを生かせるかどうかは僕たち次第だ」

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BVBニュース：ジョーイ・フェールマンがセールー・ギラシに感銘

ジョーイ・フェールマンのPSVアイントホーフェンからBVBへの2000万ユーロ超の移籍は、ドルトムントにとってすぐさま戦力面でのプラスとなった。このMFにとっては、その中でも特にチームメートのセールー・ギラシが強い印象を残している。

bundesliga.com との会話で、フェールマンはこのFWのクオリティーを称賛した。「彼の質には感銘を受けている。僕はいつでも彼にボールを出せる。彼は常にボールに向かって動き、他の選手たちとのつながりを作る助けになっている。まさにそこが気に入っている」

さらにオランダ人MFは、ギラシのゴールへ向かう鋭さにも言及した。「それに、ゴール前でも本当にとても危険だ。彼はトップストライカーだ」

また、新加入選手はジグナル・イドゥナ・パルクでのデビュー戦の特別な雰囲気についても語った。BVBの選手として初めてピッチに足を踏み入れた瞬間は、彼に強い印象を残した。「ウォーミングアップに出て行って、ファンがあれほど大きな声で歌っていると、ただ鳥肌が立つんだ」

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