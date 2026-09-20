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BVBニュース：ニコ・コバチがSportstudioのインタビュー予定をキャンセル

「本来であればここでBVBの指揮官ニコ・コバチに話を聞く予定でした。しかし、彼は長年の盟友であり共同コーチでもあったペーター・ヘルマンの死をその直前に知ったため、急きょキャンセルしました」と司会のカトリン・ミュラー＝ホーエンシュタインが土曜深夜、ZDFの『Aktuellen Sportstudio』で語った。

これに先立ち、放送局Skyで注目すべきインタビューがあった。ブンデスリーガ第4節の天王山の試合後、司会のセバスティアン・ヘルマンが、コバチおよびテレビ解説者のローター・マテウス、ユリア・シミッチとの会話中に初めてヘルマンの訃報を知り、そのニュースをゲストたちに伝えた。これにより、マクシミリアン・バイアーのゴールによるBVBの1-0勝利、そして2023年5月以来初めてのドルトムントの首位返り咲きは、完全に影に隠れることになった。

「少し息が詰まる思いです。1、2カ月前にも彼と話そうとしたのですが、それはもうまったくできませんでした」と、知らせに目に見えて強い衝撃を受けたコバチは話した。当時はヘルマンの娘が電話に出たという。「彼の病気は残念ながら不治のものでした。とても悲しいです。素晴らしい人が私たちのもとを去りました」

ヘルマンはさまざまなクラブでコーチとして1000試合以上にわたってタッチラインに立ち、BVB、バイエルン、1.FCニュルンベルク、シャルケ04、ハンブルガーSV、バイヤー・レバークーゼン、そしてドイツ代表でもその役割を務めるなど、数十年にわたってドイツサッカーに足跡を残した。

試合後の記者会見では、涙をこらえながらコバチがこう付け加えた。「私からも、そして弟からも、ペーターのご家族に心からのお悔やみを申し上げます。素晴らしい人が私たちのもとを去りました。ミュンヘンでの共同コーチとしてだけでなく、私がまだレバークーゼンで選手だった頃の共同コーチとしてもそうでした。本当にショックです」

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BVB、噂：シウバへのシュツットガルトの関心に新たな詳細

VfBシュツットガルトは2025年夏、ボルシア・ドルトムントのファビオ・シウバの移籍を検討していた。このことは先日、シュツットガルトのスポーツ担当取締役ファビアン・ヴォールゲムートが認めていた。ただ、最終的に移籍が成立しなかった理由については、当初明かされていなかった。

Bild紙はその背景を把握しているという。それによると、シュツットガルトはこの選手を故障が多すぎると見なし、さらに当時そのポジションに切迫した必要性もなかったため、移籍を見送ったという。

シウバはその代わりに、移籍金2200万ユーロでウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからBVBへ移籍した。24歳の彼は今季、6試合で4ゴールを記録している。

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BVBニュース：リールソンを巡る奇妙なアクシデント

ユリアン・リールソンは土曜夜のVfBシュツットガルト戦で、奇妙なハプニングに見舞われた。ドルトムントの右サイドバックは、短い時間ながら破れたパンツのままプレーしなければならなかった。

原因は後半半ばのシュツットガルトのジェイミー・レヴェリングとの競り合いだった。この場面でVfBの選手はリールソンをボールから引き離そうとし、その際に相手のパンツを破ってしまった。

その後、リールソンは壊れたパンツを替える必要があると何度も合図を送ったが、ベンチからは当初反応がなかった。数分後になってようやく、このノルウェー代表はタッチライン際でパンツを替え、その後は問題なくプレーを続けた。

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