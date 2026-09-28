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BVB、ニュース：サムエレ・イナシオの父が関心を示すクラブを明かす

サムエレ・イナシオは2026年に急激な飛躍を遂げた。ボルシア・ドルトムントでトップチームデビューを果たし、初ゴールを決め、初めてレッドカードを受け、イタリア代表でもデビューした。

こうした成長が他クラブの目にも留まっていたのは不思議ではない。そのことを父ピア・イナシオも今、Tutto Atalantaのインタビューで認めた。

「私たちに接触はなかったが、インテルとユベントスはボルシア・ドルトムントに直接問い合わせをしていた。他の欧州クラブも同様だ」とイナシオ氏は語り、さらにこう続けた。「ただ現時点では、クラブもサムエレも、いかなる移籍も検討する意思はない。ボルシアは今後数年にわたって彼に大きな期待を寄せており、サムエレ自身もそこで非常に快適に過ごしている。彼は素晴らしい環境、偉大なクラブ、そして魔法のようなファンを見つけた」

一方で、息子がこのような飛躍を遂げてトップレベルへたどり着いたことに、ピア・イナシオ氏は驚いていないという。「子どもの頃から、彼はいつも違っていた。サッカー選手として、彼は昔から特別な存在だったし、今も特別なものを持っている。何年にもわたって、シーズンが終わるたびに、さらに一段上へ進むことに成功してきた」と話した。

ただし、「これほど短い時間ですべてが起こるとは予想していなかった」とも認めた。それでも父は「できる限り長くこのレベルにとどまるために必要なものを、彼はすべて備えている」と「ずっと思っていた」という。

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BVB、ニュース：マティス・アルベルトのアメリカ代表デビューに代表監督が感銘

17歳の逸材マティス・アルベルトは、ボルシア・ドルトムントではニコ・コバチ監督の下で最近は出場時間が限られていた。だが、アメリカ代表での初出場はまったく違った。

ペルー戦でのアルベルトのデビューでは、ドルトムントの選手が主役になるまでに時間はかからなかった。1-1の場面で、アルベルトは60分を少し過ぎたところで途中出場。すると最初の攻撃のひとつでペルーのペナルティーエリア内に侵入し、そこでファウルを受けて倒された。このPKをマリク・ティルマンが決め、アメリカが勝ち越した。

これにより、アルベルトはチームに有利な流れへの転換を決定的に導いた。アメリカはその後さらにリードを広げ、4-1の勝利で白星を決定づけた。

代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノは試合後、アルベルトのパフォーマンスを称賛した。「最初のプレーで、彼はピッチに入り、パッとボールを収めて前へ出た。改善は必要か？ そうだ。経験は必要か？ そうだ。あらゆることが必要か？ そうだ。でも彼は言うんだ。外に出たい、プレーしたい、自分を見せたいってね。それこそが私たちに必要なものであり、だから私はうれしい」

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