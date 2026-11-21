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ボルシア・ドルトムントは、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦でヴァルデマル・アントンを再び起用できる見込みだ。一方、攻撃の若手有望株を移籍金なしで失う可能性もある。BVBのニュースと噂をお届けする。

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BVBはボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で、ドイツ代表DFヴァルデマル・アントンを再び起用できる見通しだ。

『Ruhr Nachrichten』によると、筋肉の問題を抱えていたセンターバックは、土曜午後（15時30分）の試合でニコ・コヴァチ監督の起用に応じられるという。

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アントンは本来、ドイツ代表としてネーションズリーグのセルビア戦とオランダ戦に臨む予定だった。しかし、セルビアとの初戦を前に代表チームを離脱していた。

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一方、コヴァチ監督は引き続き、FWセール・ギラシーとMFカーニー・チュルウエメカを起用できない見通しだ。両選手はここ数日、太ももの問題を抱えている。

Getty Images

BVB、ニュース：ジョアン・ガドゥがフランスA代表入りを夢見る

ジョアン・ガドゥは今季、BVBで大きく飛躍した選手の一人だ。DFBポカール1回戦を除き、今季はコヴァチ監督の下で全試合に出場。最近ではスピードを生かし、右サイドバックとしても好プレーを見せている。

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19歳のガドゥは『Ruhr Nachrichten』の取材に「ブンデスリーガとチャンピオンズリーグで成功を収めたい」と自信を示した。「口で言うほど簡単ではないと分かっているが、大きな目標を掲げなければならない」

PSGの下部組織出身で、今季開幕前にRBザルツブルクから約2000万ユーロでBVBへ移籍したガドゥには、個人としても大きな目標がある。

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フランスU-21代表のガドゥは「自分に限界は設けない。自分の力を最大限に引き出したい」と強調。特に大きな目標について、「A代表でのデビューは、私に誇りと名誉をもたらしてくれるだろう」と語った。

Getty Images

BVB、噂：攻撃の若手有望株が流出か

ボルシア・ドルトムントは、来夏に契約が満了する攻撃の若手有望株ジャスティン・ホイを失う恐れがある。『Sky Sport』によると、契約延長に向けた話し合いにも現時点で具体的な進展はない。

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そのため、18歳のホイが今季終了後に移籍金なしでドルトムントを離れる可能性もある。ポーランドU-19代表の状況については、ブンデスリーガとブンデスリーガ2部の複数クラブがすでに問い合わせているという。

ホイは今季ここまで、BVBのU-19チームで14試合に出場し、6ゴール3アシストを記録。2022年にアイントラハト・フランクフルトからドルトムントへ移籍したプレーメーカーだ。

IMAGO

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BVB、ニュース：元ドルトムントのパスカル・グロスがブライトンと契約延長

元ドイツ代表のパスカル・グロスが、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとの契約を2028年まで、さらに1年間延長した。プレミアリーグの同クラブが金曜夜に発表した。

ファビアン・ヒュルツェラー監督は同胞について、「パスカルが新たな契約を結んでくれて非常にうれしい。ゴールやアシスト、サッカーに対する知性など、ピッチ上での彼の多くの長所について語ることができる。だが、彼はチーム内で素晴らしいリーダーでもある」と語った。

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グロスはボルシア・ドルトムントで18カ月間プレーした後、1月にブライトンへ復帰した。35歳のグロスは2017年から2024年にも同クラブでプレーし、主力としての地位を築いていた。日曜（15時）のハル・シティ戦で、ブライトンでの通算300試合出場を達成する可能性がある。

(SID)

Getty Images

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