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BVB、ニュース：フェリックス・パシュケが23歳で現役引退

ボルシア・ドルトムントのリザーブチームに所属していたフェリックス・パシュケが、わずか23歳で現役生活に終止符を打った。 クラブは土曜日、公式SNSでこれを認めた。

「フェリックスがこれほど若くしてサッカー選手としてのキャリアを終えなければならないのは非常に残念だ。私たちは彼を献身的な選手として知った。彼は最後の最後までピッチ復帰に向けて努力していた」と、U-23のスポーツ責任者インゴ・プロイスは投稿内でコメントしている。

パシュケは2024年にハンブルガーSVのリザーブチームからドルトムントへ加入したが、負傷の影響でこれまで16試合の出場にとどまっていた。直近でこのMFがピッチに立ったのは、2025年1月のテストマッチだった。右利きのパシュケは、とりわけ十字靱帯断裂を負い、その後さらに身体的な不調も加わっていた。

「長年にわたる支えに対し、チームメート、監督、クラブの責任者たち、そしてメディカルチーム全員とすべてのスタッフに感謝したい。私は最初からとても居心地よく感じていたし、長い負傷離脱の間も常に大きなサポートを受けてきた。そのおかげで、再びピッチに戻るための挑戦に全力を尽くすことができた。関係者の皆さんの今後の幸運を願っているし、これからも自分のチームの歩みを注意深く見守っていく」と、パシュケは語った。

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BVB、うわさ：RBザルツブルクのバルトシュ・マズレクに関心？

ポーランドメディア『WP SportoweFakty』の情報によると、BVBは昨季にバルトシュ・マズレクに目をつけていたという。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンも、身長1メートル84の右利き選手をチェックしていたようだ。

マズレクは最終的にこの夏、母国ポーランドの古巣ヤギエロニア・ビャウィストクから600万ユーロでRBザルツブルクへ移籍した。19歳のマズレクはオーストリアでも印象を残しており、同メディアは、このティーンエージャーが近くスポーツ担当取締役オーレ・ブックを中心とするボルシア・ドルトムント首脳陣の間で再び話題になる可能性があるとみている。

このセンターミッドフィルダーは今季ここまで、全コンペティションで15試合に出場。多くの試合で先発に名を連ね、すでに2得点を記録している。さらに3ゴールをアシストした。

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BVB、ニュース：エディン・テルジッチが休養の理由を明かす

指揮官エディン・テルジッチが、2023-24シーズン終了後にBVBを離れてから長く無所属だった理由を説明した。

「ボルシア・ドルトムントでの時間の後、私は意識的に休養を取りたかった。あれが私にとって初めてのトップチーム監督の仕事であり、とても濃密な時間だった。経験したことを整理し、プロサッカーの年月の中でもしかすると後回しになっていた家族や友人、そして大切な人たちともっと多くの時間を過ごしたかった」と、43歳のテルジッチは『kicker』のインタビューで語っている。

テルジッチは夏からアスレティック・ビルバオで指揮を執っている。「私たちは以前からお互いを知っていた。（…）話し合いを通じて良い感触が生まれた」と、バスクのクラブを選んだ理由を説明し、さらにこう続けた。「ある時点から、いろいろな可能性を比較し始めた。そしてそうしてみると、最後にはいつもアスレティック・クラブに行き着く。そうなると、自分が本当に何を望んでいるのかが分かるんだ」

シーズン序盤は決して順調とは言えないスタートとなったが、ビルバオはラ・リーガで持ち直している。6試合を終えて勝ち点は8。スペインリーグ7戦目は土曜日、0-0の状況で打ち切りとなったが、これは相手のラージョ・バジェカーノのサポーターが投てき物でピッチをあふれさせたためだった。とりわけ開始13分後には、大量の紙飛行機、紙のボール、スーパーボールがピッチ方向へ投げ込まれた。

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