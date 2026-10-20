ボルシア・ドルトムントが小さな不振を脱し、直近3試合連続で勝利を逃していたものの、再び勝ち点3を手にした。ニコ・コヴァチ監督率いるチームはアゼルバイジャン王者サバFKに2-1で勝利したが、安定感を欠いた。文句なしのマン・オブ・ザ・マッチは2得点を挙げたセール・ギラシー。また、ヨイ・フェールマンも好パフォーマンスを見せた。

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サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：グレゴール・コベル

序盤は出番が少なかったが、サバの攻勢の中で喫した同点弾の場面では、対応が良かったとは言えない。数メートルの距離からエイデン・マッカーシーが放ったヘディングに対し、ゴールライン上に立ち尽くした。一方、42分には飛び出してジョイ＝ランス・ミケルスのシュートコースを狭め、ずっと良い対応を見せた。その後も好セーブを何度か披露した。採点：3。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：ヴァルデマール・アントン

試合序盤に大きなパスミスを犯し、危うくカウンターの起点になるところだった。それを除けばビルドアップに積極的に関わり、前線へ何度もロングボールを送った。守備では当初ほとんど隙を見せなかったが、マークする相手にヘディングで同点ゴールを許した。その場面では相手との距離が開きすぎていた。採点：3.5。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：ニコ・シュロッターベック

開始3分には決定的な場面で相手を妨害し、ベンセバイニのミスも何度かカバーした。1-1となった場面では、ボールがすぐ脇を通り過ぎた。終了間際にはパスミスでサバFKに再び好機を与えたが、失点につながらずに済んだ。採点：3.5。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：ラミ・ベンセバイニ

開始3分にはマークする相手から離れすぎ、最初の危険なプレーを許した。前半には不運な形で足を滑らせ、しばらく倒れたままだったが、プレーを続けることはできた。ただ、その後はやや動きが重く、まったくフレッシュさが感じられなかった。試合が進むにつれて、ベンセバイニのサイドは何度も大きく空いた。攻撃面でもうまくいかず、シュートはいずれもゴールの上へ外れた。採点：4.5。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：ユリアン・リエルソン

ゴールライン際へ向かうシンプルな縦パスでドルトムントの先制点の起点となり、クロスでも相手ゴール前に脅威をもたらした。ジョイ＝ランス・ミケルスの同点ゴールかと思われた場面では、相手がわずかにオフサイドだったことに救われた。採点：3.5。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：ヨイ・フェールマン

巧みなサイドチェンジを何度も見せた。フリーキックは2-0のゴールまであとわずかだったが、ポカティロフが見事にセーブした。パスで前線の味方を何度も捉え、危険な攻撃を生み出した。最後は正確無比なクロスで、ドルトムントの2-1となるゴールをお手本のようにアシストした。採点：2。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：フェリックス・ヌメチャ

最初に大きな脅威となったのはヌメチャのシュートだった。サバのGKポカティロフがいったんセーブしたが、こぼれ球をギラシーが押し込んだ。前半には好位置でフリーキックも獲得した。一方で、危険なエリアで普段より多くボールを失った。そのうちの一つが、サバの1-1の同点弾につながるフリーキックを招いた。採点：4.5。

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サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：ダニエル・スヴェンソン

左サイドで頻繁にパスの受け手となり、何度もプレーに絡んだ。攻撃陣に数多くのクロスを供給し、デュエルにも徹底して激しく臨んだ。ただし、守備では繰り返し弱さを露呈した。ムビナに対しては土壇場で体を投げ出して決定的な妨害をし、シュートを阻んだ。採点：4。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：ファビオ・シウバ

開始から集中力が高く、5分には巧みに体を使って相手をかわし、最初の危険なチャンスを生み出した。この場面では、より良い位置にいたチュクウェメカへパスを出すこともできた。何度も自らシュートを狙い、相手守備陣にとって抑えるのが難しい存在だった。1-0の場面では見事にフリーとなり、中央へ折り返してヌメチャのシュートにつなげた。ただ、この日のシウバにゴールは生まれなかった。採点：2.5。

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サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：カーニー・チュクウェメカ

オーストリア人のチュクウェメカは今季初めて先発し、中央の中盤でより攻撃的な役割を担った。一方、フェールマンはやや守備的にプレーした。早い時間帯にギラシーへの鋭いスルーパスで存在感を示し、先制点でも重要な役割を果たした。数多くの危険なプレーに関わった。採点：3。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：セール・ギラシー

序盤にはシウバと何度も巧みに連係し、ゴールを背にして多くのボールを収め、味方につないだ。その働きは10分に実を結ぶ。こぼれ球に絶好の位置で反応し、冷静に押し込んだ。何度もシュートを狙い、アゼルバイジャン王者のゴール前で大きな脅威となった（シュートは計8本）。フェールマンのクロスも見事に決めて2-1とした。その少し後には、ハットトリック達成にも迫った。採点：1.5。

サバFK対ボルシア・ドルトムント、BVB選手採点：途中出場選手

マルセル・ザビッツァー（71分からチュクウェメカに代わって出場）： 出場直後から存在感を示し、ボール奪取から危険なカウンターを仕掛け、好機につなげた。採点なし。

ジョアン・ガドゥ（71分からベンセバイニに代わって出場）： ホームチームが再び攻勢を強める中で投入され、できる限り役割を果たした。採点なし。

ジョーブ・ベリンガム（71分からヌメチャに代わって出場）： 最初のボールタッチでシウバに見事なチャンスを演出したが、シウバのシュートはゴールを外れた。採点なし。

マクシミリアン・バイアー（77分からスヴェンソンに代わって出場）： ピッチに立った短い時間では目立たなかった。採点なし。







