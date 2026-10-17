BVBは土曜午後、公式戦3試合連続で勝利を逃した。ヴェルダー・ブレーメンとの2-2、チャンピオンズリーグでのボデ／グリムト戦の0-1に続き、ブンデスリーガ第6節ではウニオン・ベルリンと0-0で引き分けた。

ドイツ代表選手がBVBで最高の評価を受けた一方、攻撃陣の2人はほとんど存在感を示せなかった。

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BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：グレゴール・コベル

仕事は非常に少なかったが、前半終了間際にはハーフスペースからの厄介なバウンドするFKを見事に防いだ。それ以外にゴールライン上で本格的に試される場面はなかった。採点：3。

BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：ジョアン・ガドゥ

相手のカウンターを食い止める場面で何度も重要な役割を果たした。19歳にしてプレーの安定感は印象的。またしても堅実なパフォーマンスを見せたが、パスでは集中力を欠く場面もいくつかあった。採点：3。

BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：ヴァルデマール・アントン

土曜午後のアルテ・フェルステライで、ドルトムントのベストプレーヤーだった。前に出て守る際には非常に高い集中力を何度も見せ、ドルトムントが相手に圧力をかけるうえで決定的な役割を担った。対人戦ではほとんど突破を許さず、攻撃にも随所で良いきっかけを作った。ドイツ代表選手による圧巻のパフォーマンス。採点：2。

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BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：ニコ・シュロッターベック

アントンと同様に存在感を示した。対人守備の強さに加え、前方へ攻撃を促す場面も繰り返し見られた。その象徴が、このセンターバックによる力強い持ち上がりだ。前半終了間際、ヌワネリによるドルトムント最初の本格的なシュートにつなげた。採点：2.5。

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BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：ユリアン・リエルソン

いつも通り、惜しみなく走り続けた。ただ、攻撃で相対したローテとの1対1では、プレーが単調で突破する場面は少なかった。それでも後半序盤にはハーフスペースからのクロスで、その時点でドルトムント最大のチャンスとなったバイアーの好機を演出。それ以外にもノルウェー人選手は積極的に仕掛けたが、クロスにはたいてい迫力が欠けていた。採点：3.5。

BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：ジョーブ・ベリンガム

イングランド人選手にとって目立たない午後となった。守備やパスでは堅実だったが、前方への働きかけはもう少し欲しかった。採点：3.5。

BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：フェリックス・ヌメチャ

積極的にプレーしてドルトムントの攻撃をうまく前進させる場面があった。一方、このドイツ代表選手にはほとんどプレーに関与しない時間帯もあった。良い面と悪い面の両方が見られたが、献身性は非常に高かった。採点：3.5。

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BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：ダニエル・スヴェンソン

ドルトムントの攻撃は主に右サイドのリエルソンを経由し、左サイドのスヴェンソンは攻撃参加を控えた。守備ではいつも通り頼もしく、スウェーデン人選手の豊富な運動量も印象的だった。採点：3.5。

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BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：イーサン・ヌワネリ

開始からわずか数秒で、肝を冷やした。ローテへの激しいタックルに対し、主審のシュラーガーが誤って一度レッドカードを提示したためだが、すぐにイエローカードに訂正された。それ以外は長い時間、かなり影が薄く、ボールを持っても頻繁に失った。それでも、最初の60分間は攻撃で迫力を欠いたBVBにおいて、最もゴールの予感を漂わせた。前半終了間際にはゴール正面約16メートルから有望なシュートを放ったが、ボールをうまく捉えられなかった。約1時間が経過して交代する直前には、見事な単独突破から惜しくもシュートを外し、この日一番のプレーを見せた。採点：4.5。

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BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：マクシミリアン・バイアー

後半開始から10分、リエルソンのクロスを受け、それまででドルトムント最大のチャンスを迎えた。難しいボールではあったが、もっと良い結果につなげることはできたはずだ。サイドのポジションではなく、好みの攻撃的なハーフスペースで先発したにもかかわらず、普段ほど機敏ではなかった。ヌワネリとともに創造的なプレーはほぼ見せられず、約1時間で交代した。採点：4.5。

BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：セール・ギラシー

フィジカルの強さでウニオンの守備陣を手こずらせ、前線でボールを収める役割をうまく果たした。ただ、ペナルティーエリア内で本当に危険なプレーを見せることは少なかった。70分には約16メートルからの有望なシュートをアルベルトに阻まれる不運もあった。試合終了間際には、ペナルティーエリア内からのシュートがレノウの腕に収まった。採点：3.5。

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BVB、ウニオン・ベルリン戦のボルシア・ドルトムント採点：途中出場選手

コンスタンティノス・カレツァス（62分からヌワネリに代わって出場）：約1時間が経過したところで投入され、流れを変えることを期待されたが、ほろ苦い短時間の出場となった。交代出場からわずか数分後、ギリシャ人選手は自陣ペナルティーエリア内で足をひどくひねり、70分には再びピッチを去らなければならなかった。採点なし。

ファビオ・シウバ（62分からバイアーに代わって出場）：巧みなプレーから、70分過ぎのギラシーのチャンスを演出した。ポルトガル人選手は確かに攻撃を活性化させたが、プレーには実質的な成果が欠けていた。採点：3.5。

マティス・アルベルト（70分からカレツァスに代わって出場）： カレツァスのアクシデントを受け、負傷したギリシャ人選手に代わって17歳のアルベルトが投入された。最初のプレーでは不運にも、ギラシーの有望なシュートの進路を塞いでしまった。自身が中心となる場面はほとんどなかったが、終了間際にはゴールエリア付近でギラシーのヘディングしたボールが自身に当たり、珍しい形で得点しそうになった。採点：4。



