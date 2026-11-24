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BVBはチャンピオンズリーグ第5節、勇敢に戦った後半の末にアーセナルとのアウェー戦で1-1の引き分けに持ち込んだ。ドルトムントで最も優れていたのは守備陣の2人。選手採点と寸評をお届けする。

立ち上がりから圧倒したアーセナルは、ヴィクトル・ギェケレシュの見事なループシュートで先制した（10分）。ドルトムントは守備的な選手を名目上8人並べ、最終ラインを5枚にしていたにもかかわらず、失点場面ではアーセナルにプレッシャーをかけられなかった。この問題は前半のかなり長い時間にわたって続いた。それでもBVBは前半に5本のシュートを放ったが、いずれも脅威にはならなかった。後半のドルトムントは明らかに積極性を増し、試合の流れを引き寄せる。そして55分、

それまで精彩を欠いていたマクシミリアン・バイアーのゴールで、妥当な1-1の同点に追いついた。ジョアネ・ガドゥが単独で持ち上がり、見事なパスを送った。同点弾の4分前には、ギェケレシュの前腕にボールが当たったとして、ドルトムント側がペナルティーエリア内でのハンドを訴えたのももっともだった。しかし、理由は分からないがVARは介入しなかった。

BVBのアーセナル戦、試合レポート全文はこちら！

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BVB、アーセナル戦の選手採点：グレゴール・コベル

ギェケレシュの先制点につながったシュートは確かに素晴らしく、コベルに明らかなGKのミスがあったわけではない。それでも失点場面では、やや不運な形になった。数分後にはクリストス・ツォリスのシュートを好セーブ。ただし、ノニ・マドゥエケのこぼれ球へのシュートをスヴェンソンがブロックした幸運にも助けられた。採点：3.5

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次の試合 BVB ブンデスリーガ 13:30 B04 視聴する

BVB、アーセナル戦の選手採点：ジョアネ・ガドゥ

序盤は最終ライン全体と同様に対応に追われ、ほかの選手と同じく相手を捕まえることにも試合に入ることにも苦しんだ。だが20分を過ぎると、ツォリスへの対応をやや改善し、競り合いでも勝てるようになった。前半終了間際にはガドゥのボール奪取からドルトムントがまずまずのカウンターに転じ、自ら角度のない位置からシュートを放った。さらにボールを奪うと、果敢に中盤を駆け上がり、マキシ・バイアーへのパスで締めくくる。このプレーが1-1の同点弾につながった。その後は自陣ペナルティーエリア内でもボールを奪った。終了間際に交代となったが、これには本人だけでなく周囲もやや理解に苦しんだ。採点：2

BVB、アーセナル戦の選手採点：ヴァルデマル・アントン

先発復帰戦は対応に追われ、アントンにとってもかなり難しい試合となった。序盤はニコ・シュロッターベックよりわずかに安定しているように見えた。ドルトムントが攻勢に出ていた時間帯にボールを失い、続くノニ・マドゥエケとの走り合いにも敗れ、危うく失点につながるところだった。一方、その後はギェケレシュに対して見事なスライディングタックルを見せた。採点：3.5

Getty Images

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ニコ・シュロッターベック

ギェケレシュとマドゥエケへの対応に苦戦した。2人に手を焼き、時には動きが硬く見えるほどだった。ドイツ代表のシュロッターベックは本来、そのような選手ではない。それでも前半終盤にはデクラン・ライスに対して見事な守備を見せた。後半は目立たなくなったが、この試合ではそれが良いことだった。アーセナルのチャンスを完全に断とうとした際には、意図せずコベルと衝突した。採点：4

BVB、アーセナル戦の選手採点：ユリアン・リエルソン

前半は反対サイドのスヴェンソンよりはるかに目立たなかったが、その分、プレーは堅実だった。ただ、ロンドンのチームが押し寄せてくると、対応しきれない場面もあった。アディショナルタイムの最後の1分にはボールをスローインに逃がした。総じて手堅い出来。採点：3.5

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ジョーブ・ベリンガム

やや低調だった前半から明らかに調子を上げ、攻撃を組み立てようとする姿勢も強まった。2-1にしたかと思われた得点の場面では、わずかにオフサイドの位置にいた。73分にマルセル・ザビッツァーと交代した。採点：4

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BVB、アーセナル戦の選手採点：フェリックス・ヌメチャ

直近の試合では 得点者として輝き、その後はゴールパフォーマンスをめぐって賛否を呼んだ 。アーセナル戦では、力強いロンドンのチームの攻撃を妨げるため、手足を尽くさなければならなかった。しかし、それほどうまくはいかず、先制点を許した場面にもわずかに関与した。ロンドンでもペナルティーエリア内でのプレーを時折試みたが、成功しなかった。全体的に詰めの甘いパフォーマンスだった。採点：4.5

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ジョーイ・フェールマン

いつものようにドルトムントで最多のボールタッチを記録し、数字の上ではパスも多く通した。ただ、それは味方がフェールマンのパスを懸命に追いかけてくれたからでもある。プレーは普段より精度を欠いて見え、一つひとつのプレーにも明確さが足りなかった。それでも後半、ドルトムントが試合に食らいつくと主導権を握り、前方にも巧みにボールを配った。採点：3

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ダニエル・スヴェンソン

先制点の前にはベン・ホワイトにブロックされてプレーから外され、得点者の近くには誰もいなくなった。一方、16分にはマドゥエケのこぼれ球へのシュートをブロック。両チームの危険な場面の大半に、何らかの形で関わっていた。49分のパスは、少なくともドルトムントの決定機につながってしかるべきものだった。後半はほぼ攻撃面でのみ存在感を示した。採点：2

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ファビオ・シウバ

筋肉の負傷から復帰したばかりのFWセール・ギラシーに代わり、先発に選ばれた。20分には、ボルシアにとって最初の、ただし脅威には乏しいゴールへの接近を見せた。巧みなパスでスヴェンソンに小さなチャンスをもたらした一方、その後は中盤で痛いボールロスト。デクラン・ライスはそこから2-0にすべきだった。それでも前半のドルトムントでは最も危険な選手だった。後半も交代するまで攻撃を活性化させようと努めたが、結局は結果につながらなかった。採点：4

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BVB、アーセナル戦の選手採点：マクシミリアン・バイアー

ボールタッチ12回、パス7本、オフサイド1回、シュート0本。マクシミリアン・バイアーの前半の数字は、内容と同じくらい乏しいものだった。名目上は2トップの一角だったが、主にファビオ・シウバの後方でプレー。後半開始直後にはスヴェンソンの好パスから1-1にするチャンスを迎えたものの、なぜかボールを捉えられなかった。評価のしようもない出来だったが、ドルトムントにとって最初の決定機に、ジョアネ・ガドゥの見事な突破から

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巧みに1-1の同点弾を決めた。これによって、採点は5になるはずが……。採点：3.5

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BVB、アーセナル戦の選手採点：途中出場選手

セール・ギラシー：64分にファビオ・シウバとの交代で入り、筋肉の負傷から復帰を果たした。ニコ・コヴァチ監督はできれば休ませたかったはずだが、1-1となった後、ドルトムントの指揮官は明らかに勝機を感じ取った。しかし、ギラシーは攻撃でほとんど何もできなかった。守備では80分のアーセナルのチャンスで、クリアを試みたボールが自陣のゴールに入らずに済む幸運もあった。採点：4.5

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コンスタンティノス・カレツァス：ギラシーと同時に投入され、得点者のマクシミリアン・バイアーに代わった。しかし、攻撃に刺激を与えることはできず、この2枚替えでドルトムントが良くなることもなかった。採点：4.5

マルセル・ザビッツァー：73分にベリンガムと交代で入ったが、この交代もあまり効果を生まなかった。採点なし。

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フィリッポ・マネ：アディショナルタイムに好プレーを見せたガドゥに代わって出場。2失点目を許しかねない状況にも立ち向かった。採点なし。