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BVBはチャンピオンズリーグ第5節のアーセナル戦で、後半の勇敢な戦いによって1-1の引き分けに持ち込んだ。ドルトムントで最も優れていたのは守備陣の2人。選手採点と寸評をお届けする。

立ち上がりから圧倒的に試合を支配したアーセナルは、ヴィクトル・ギェケレシュの鮮やかなループシュートで順当に先制した（10分）。この失点の場面で、ドルトムントは守備的な選手を名目上8人並べ、最終ラインを5人にしていたにもかかわらず、アーセナルにプレッシャーをかけられなかった。この問題は前半のかなり長い時間にわたって続いた。それでもBVBは前半に5本のシュートを放ったが、いずれも脅威にはならなかった。後半はドルトムントが明らかに積極性を増し、試合の流れを引き寄せる。そして55分、それまで非常に低調だったマクシミリアン・バイアーが決め、ふさわしい1-1の同点に追いついた。

ジョアン・ガドゥが単独突破から見事なパスを送った。同点弾の4分前には、ギェケレシュの前腕にボールが当たったとして、ドルトムントはペナルティーエリア内でのハンドを訴えていたが、VARは不可解にも介入しなかった。

BVBのアーセナル戦、試合レポート全文はこちら！

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BVB、アーセナル戦の選手採点：グレゴール・コベル

ヴィクトル・ギェケレシュの先制シュートは見事だったし、コベルに明白なGKのミスがあったわけでもない。それでも、この最初の失点ではやや不運な形になった。数分後にはクリストス・ツォリスのシュートを好セーブ。ただし、ノニ・マドゥエケのこぼれ球へのシュートをスヴェンソンがブロックしてくれた幸運もあった。採点：3.5

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次の試合 BVB ブンデスリーガ 13:30 B04 視聴する

BVB、アーセナル戦の選手採点：ジョアン・ガドゥ

立ち上がりは守備陣全体と同様に仕事が多く、ほかの選手たちと同じく、相手をどう捕まえるかつかめず、試合にもなかなか入れなかった。しかし20分が過ぎるとクリストス・ツォリスへの対応がやや改善し、競り合いにも勝つようになった。前半終了間際にはボール奪取からドルトムントのまずまずのカウンターを生み、自ら角度のない位置からシュートを放った。さらにボールを奪うと、驚くほど果敢に中盤を突破し、マクシミリアン・バイアーへのパスで締めくくった一連のプレーが1-1の同点弾につながった。その後は自陣ペナルティーエリア内でもボールを奪った。終了間際に交代となったが、本人だけでなく周囲にも少なからず疑問を残す采配だった。採点：2

BVB、アーセナル戦の選手採点：ヴァルデマール・アントン

先発復帰戦では対応に追われる場面が多く、アントンにとってもかなり難しい試合だった。序盤はニコ・シュロッターベックよりわずかながら安定して見えた。ドルトムントが勢いに乗って攻めていた時間帯にボールを失い、続くノニ・マドゥエケとの走り合いにも敗れ、危うく失点につながるところだった。その後はギェケレシュに対して見事なスライディングタックルを見せた。採点：3.5

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ニコ・シュロッターベック

ヴィクトル・ギェケレシュとノニ・マドゥエケへの対応に苦しんだ。2人に手を焼き、ときには動きが硬く見えるほどだった。ドイツ代表のシュロッターベックは本来そういう選手ではない。だが、前半終盤にはデクラン・ライスの攻撃を見事に阻止した。後半は存在感が薄くなったが、この試合ではそれが良いことだった。アーセナルのチャンスを完全に断とうとした際には、意図せずコベルに衝突した。採点：4

BVB、アーセナル戦の選手採点：ユリアン・リエルソン

前半は反対サイドのスヴェンソンほど目立たなかったが、その分、より堅実だった。ただし、ロンドンのチームが攻め込んでくると、リエルソンも常に十分対応できていたわけではない。アディショナルタイムの最後の最後には、ボールをスローインに逃がした。総じて堅実な出来。採点：3.5

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ジョーブ・ベリンガム

ベリンガムも、やや低調だった前半から後半にかけて明確に調子を上げ、攻撃を組み立てようとする姿勢を強めた。2-1とするかに見えたゴールの場面では、わずかにオフサイドの位置にいた。73分にマルセル・ザビッツァーと交代した。採点：4

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BVB、アーセナル戦の選手採点：フェリックス・ヌメチャ

最近は 得点者として輝き、その後はゴールパフォーマンスをめぐって物議を醸した 。アーセナル戦では、強力なロンドンのチームの攻撃を妨げるため、手足を尽くさなければならなかった。だが、それほどうまくはいかず、0-1の失点にもわずかに関与した。ロンドンでも時折ペナルティーエリア内でのプレーを試みたが、実を結ばなかった。全体として、やや詰めを欠くパフォーマンスだった。採点：4.5

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ジョーイ・フェールマン

いつものようにドルトムントで最も多くボールに触れ、数字上はパスも数多く通した。ただ、それは味方がフェールマンの送ったボールを懸命に追いかけたからでもある。普段ほどプレーに精度がなく、判断の明確さも欠いていた。しかし後半、ドルトムントが戦い抜いて試合に食らいつくと主導権を握り、前方にも賢くボールを配った。採点：3

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ダニエル・スヴェンソン

0-1の失点前にはベン・ホワイトにブロックされてプレーから外され、得点者の近くには誰もいない状態になった。一方、16分にはノニ・マドゥエケのこぼれ球へのシュートをブロックした。両チームの危険な場面の多くに何らかの形で関わった。49分のパスは、少なくともドルトムントの決定機につながってしかるべきものだった。後半は、ほぼ攻撃面だけで目立った。採点：2

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BVB、アーセナル戦の選手採点：ファビオ・シウバ

筋肉系の負傷から復帰したばかりのFWセール・ギラシーに代わって先発した。20分にはボルシアにとって最初の、しかしまったく脅威とならないゴールへの接近を見せた。巧みなパスでダニエル・スヴェンソンにシュートの可能性を生み出した一方、中盤で大きなミスからボールを失い、デクラン・ライスに2-0とされてもおかしくない場面を招いた。それでも前半のドルトムントでは最も危険な選手で、後半も交代するまで攻撃を活性化しようと努めたが、最後まで結果には恵まれなかった。採点：4

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BVB、アーセナル戦の選手採点：マクシミリアン・バイアー

ボールタッチ12回、パス7本、オフサイド1回、シュート0本。マクシミリアン・バイアーの前半の数字は、実際のプレーと同じくらい乏しいものだった。名目上は2トップの一角として起用されたが、主にファビオ・シウバの後方でプレーした。後半開始直後にはスヴェンソンの好パスから同点のチャンスを迎えたが、どういうわけかボールに触れられなかった。到底評価できない出来だったが、ドルトムントにとって最初の決定機に、ジョアン・ガドゥの素晴らしい突破を受け、

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巧みに1-1の同点弾を決めた。こうして5点になるはずだった評価は……。採点：3.5

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BVB、アーセナル戦の選手採点：途中出場選手

セール・ギラシー：64分にファビオ・シウバに代わって出場し、筋肉系の負傷から復帰した。ニコ・コヴァチ監督はできれば休ませたかったはずだが、1-1となり、ドルトムントの指揮官は明らかに勝機を感じたのだろう。しかしギラシーは攻撃でほとんど何もできなかった。一方、80分のアーセナルのチャンスでは、クリアを試みたボールが自陣ゴールに入らずに済んだ幸運もあった。採点：4.5

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コンスタンティノス・カレツァス：ギラシーと同時に出場し、得点者マクシミリアン・バイアーに代わった。しかし攻撃に刺激を与えることはできなかった。ドルトムントはこの2枚替えで良くなったわけではない。採点：4.5

マルセル・ザビッツァー：73分にベリンガムに代わって出場したが、この交代もさほど効果を生まなかった。採点なし。

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フィリッポ・マネ：アディショナルタイムに好プレーを見せたガドゥに代わって出場。2失点目を喫する危機にも立ち向かった。採点なし。