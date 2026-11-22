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ドルトムント対グラッドバッハの試合後、審判の判定が議論になっている。また、ディディ・ハマンはドルトムントに優勝の好機があるとみる。BVBの最新情報と噂。

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BVB最新情報：グラッドバッハのSDが審判を批判

ボルシアMGのスポーツディレクター、ロウヴェン・シュレーダーは、 BVBに0-1で敗れた後 、審判団を厳しく批判した。

問題としたのは、39分にドルトムントのペナルティーエリア内でBMGの若手ワエル・モヒャと競り合ったBVBのDFジョアン・ガドゥにハンドがあったとみられる場面だ。シュレーダーは、グラッドバッハにPKが与えられるべきだったと考えている。

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「前半に少なくとも先制するチャンスを与えられなかったことに、本当に腹が立っている。 この判定を受け入れるのは非常に難しい」と、グラッドバッハのSDは試合後、ミックスゾーンで不満をあらわにした。

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ケルンでの短い映像確認の後、主審のロベルト・ハルトマンはグラッドバッハにPKを与えず、自ら映像を見直すこともなくプレーを続行させた。「私には明らかなハンドに見える。考えは変わらないし、誰に何を言われても揺るがない。ハンドは確認されたが、罰するべきものではないと判断された。私は映像をもう3回見たが、明らかな誤審だ」とシュレーダーは語った。

特に腹立たしいのは、「審判がその場面を見直しさえしないことだ。今では突然、まったく逆の方向に進んでいるように感じる。VARは今もあるが、結局、誰も映像を見に行かなくなった」という点だ。

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グラッドバッハのアレクサンダー・ブレッシン監督も「ドルトムントの選手がそこで手を使わなければ、ワエルの前にボールがあった。そうなると、意図的だったかどうかは私には関係ない。彼はボールに触れ、それによって自分に有利な位置を取った。私には明らかなPKだ」と強調した。

Getty Images

BVB最新情報：ジョアン・ガドゥ、ドルトムントで自らに限界を設けず

夏に加入したジョアン・ガドゥは、ボルシア・ドルトムントで野心的な目標を掲げている。『ルール・ナハリヒテン』に対し、BVBへの移籍によってすでに大きく成長できたと語った。

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「自分に限界は設けない。自分のポジションで最高の選手の一人になりたい。それが僕の向上心だ」と19歳のフランス人選手は語り、「得られるものは良いことばかり。練習を重ね、試合に出るたびに成長していると感じる」と強調した。

その点で手本となるのが、現在ガドゥとともにBVBの3バックを形成するニコ・シュロッターベックとヴァルデマール・アントンだ。「2人はたくさん助言をくれる。そばにいてくれるから、僕は成長できている」

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自身だけでなく、BVBも競技面で好調なことに、ガドゥは驚いていない。「これは何年もずっと望み、目指してきたことだから。このチャンスをつかみ、チームが勝って自分も成長できるよう、すべてを尽くす。サッカーがとても楽しいし、それが伝わっていればうれしい」

このフランス人選手は今季、公式戦通算16試合に出場している。契約は2031年6月30日まで。

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BVB最新情報：ニコ・コヴァチがバイエルンの負傷者について語る

BVBのニコ・コヴァチ監督は、古巣バイエルン・ミュンヘンを襲う深刻な負傷者続出を気の毒に思っている。

「私は基本的に、全員が健康であることを望んでいる。ケガは選手にとってもクラブにとっても、常に最悪のことだ」とコヴァチは、土曜午後に行われたドルトムントのボルシアMG戦（1-0）を前に『Sky』で語った。

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BVBの指揮官はさらに「これはバイエルン・ミュンヘンに限らず、一般論として言っている。我々にも負傷者が2、3人いる。全員がそろい、最高の相手と力を試せるのはいつだって良いことだ」と続けた。

バイエルンは現在、マヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリ、ルイス・ディアス、セルジュ・ニャブリ、 新たに負傷したマイケル・オリーズとハリー・ケイン という、先発候補7人を欠いている。2018年から2019年にかけて自身もドイツ最多優勝クラブの指揮を執ったコヴァチは、現在BVBを率いてFCBに勝ち点2差をつけ、首位に立っている。

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BVB最新情報：ディディ・ハマン、ドルトムントに優勝の好機があるとみる

ディートマー・ハマンは、BVBがバイエルン・ミュンヘンの現在の負傷者続出を生かせる可能性があると考えている。

「バイエルンが普段より低調なシーズンを送るなら、そこにつけ込まなければならない。ハリー・ケインと、おそらくマイケル・オリーズも欠くとなれば、今がその状況になりそうだ」とハマンは『Sky』の解説者として語った。

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ドイツ最多優勝クラブでは金曜夜、1.FCケルンとの1-1の引き分けでケインとオリーズがともに負傷した。フランス人選手のオリーズは軽傷で、間もなく復帰できる可能性がある一方、イングランド代表FWのケインは脛腓靱帯の断裂により、数カ月離脱する見込みだ。

一方のBVBは、バイエルンがケルン戦で勝ち点を落とした隙を生かし、土曜に敵地でボルシアMGを1-0で下した。ドルトムントはバイエルンを抜き、勝ち点2差で首位に立っている。

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「首位に立てる状況で、10試合を終えてトップにいるなら、BVBの誰もが今年は何かを成し遂げられるかもしれないと思うはずだ」とハマンは語った。

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BVB最新情報：CL対戦相手のアーセナルは引き分け、GKダビド・ラヤが負傷

アーセナルは火曜に控えるボルシア・ドルトムントとのチャンピオンズリーグ戦で、GKダビド・ラヤを欠く可能性がある。

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スペイン人GKは 土曜午後のニューカッスル・ユナイテッド戦（2-2） で肩を負傷し、70分に交代を余儀なくされた。ドルトムント戦には出場できない見込みだ。

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BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合