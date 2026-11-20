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ボルシア・メンヒェングラートバッハとのブンデスリーガの一戦では、負傷離脱していた主力2選手が復帰する可能性がある。一方、ドルトムント女子チームはFWを長期間欠くことになる。BVBのニュースと噂をお届けする。

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BVB最新情報：ギラシはボルシアMG戦で復帰できるか？ 負傷者の現状

セルー・ギラシは11月初めのチャンピオンズリーグ、ベティス・セビージャ戦（2-1）で前半だけで交代した。FWは太ももを肉離れし、現在まで離脱している。代表戦による中断期間をリハビリと復帰に向けたトレーニングに充てたギラシは、土曜日に敵地で行われるボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で復帰できるのか。

BVBのNiko Kovac監督は木曜日の記者会見で、こう説明した。「その2人とカーニーについては、今日か明日に出場できるかどうかを確認することになりそうだ。可能性がないわけではない」。ほかに負傷を抱えるBVBの選手は、いずれも筋肉に問題があるヴァルデマル・アントンとカーニー・チュクエメカだ。

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アントンとギラシについては最終調整で出場の可否を判断する一方、チュクエメカの復帰はより難しそうだ。

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アントンはBVBと契約延長へ？ クラブが提示できる年俸の上限は

ヴァルデマル・アントンは、万全であればBVBで不動の先発選手であり、守備の中央ではニコ・シュロッターベックと少なくとも同じくらい重要な存在だ。元シュトゥットガルトのアントンの契約は2028年まで残っているが、BVBは シュロッターベックのドルトムントでの将来が不透明に見えることもあり、 できるだけ早くさらに2年間延長したい考えだ。

契約満了時にはアントンはすでに34歳になる。それでも、Ruhr Nachrichtenによれば、ドルトムント側のオファーには、選手への評価を示す意味もあるという。ただ、選手がクラブからの評価を最も実感するのは、通常、給与の額にもそれが表れたときだ。その点で、両者の考えにはまだ隔たりがあるようだ。

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アントンは現在、BVBの高給取りには入っていないという。クラブは年俸を引き上げる意向だが、同紙によれば、アントンに年間1000万ユーロ以上を支払うつもりはない。BVBが提示できる上限は年俸800万ユーロとみられる。現在のBVBでそれ以上を稼ぐのは、GKグレゴール・コベルとFWセルー・ギラシだけだ。

BVB最新情報：FWラモナ・マイヤーが長期離脱

BVB女子チームのFWラモナ・マイヤーは週末、 満員のローテ・エルデ・スタジアムで行われたシャルケ04とのルールダービーで、歓喜に沸く4-0の勝利に貢献し、 60分間プレーした。しかし、アレクサンドラ・ポップは今後数週間、前線のパートナーを欠くことになる。31歳のマイヤーは練習中に半月板を負傷し、すでに手術を受けた。

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マイヤーは今季のレギオナルリーガ・ヴェストで13試合に出場し、7得点を挙げている。

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