ドイツのレコードマイスターが獲得した優勝年が刻まれた木製の栄誉ボードの前で、クロップは2011年と2012年の欠落に冗談交じりに気づいた。年代記の空白を指さしながら、ウインクを交えてこう茶化した。「何か足りないよね！」

この皮肉の背景にあるのは、まさにその2シーズンで、当時クロップが率いていたボルシア・ドルトムントがマイスターシャーレを手にしたことだ。その直後、ドイツ代表監督がカップ戦の年代記にも目を向け、2012年のドルトムントのダブル達成時の空白を見つけると、笑みを浮かべながらこう続けた。「ここもだ。おかしいね」。“クロッポ”らしい典型的なユーモアあふれる振る舞いは、ソーシャルネットワーク上で喝采を浴びている。

2010年代の名勝負 BVBがバイエルンの“最大の難敵”だった時代

このユーモラスな小突きは、近年のブンデスリーガ史でおそらく最も激しい時代を思い起こさせる。クロップの下、ボルシア・ドルトムントは2008年から2015年にかけて黄金時代を迎え、一時はFCバイエルンの“最大の難敵”へと上り詰めた。

ロベルト・レヴァンドフスキ、マリオ・ゲッツェ、マッツ・フンメルスといったスターたちを擁したBVBは、高強度のプレースタイルでリーグを席巻した。この時期の絶対的な頂点が2012年で、ドルトムントはバイエルンから優勝をさらっただけでなく、ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われたDFBポカール決勝でライバルを5-2で辱め、歴史的なダブルを完成させた。

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「バイエルン反射」が勢力図の変化を招く

この屈辱は悪名高い「バイエルン反射」を刺激し、2012-13シーズンに究極の決戦へと達した。チャンピオンズリーグ史上初のドイツ勢同士による決勝となったロンドンのウェンブリー・スタジアムで、両宿敵はその対立関係の頂点で相まみえた。

劇的な試合で、ミュンヘンはアリエン・ロッベンの終盤のゴールによって2-1で勝利した。これはバイエルンによる歴史的なタイトル連続獲得の号砲であり、その流れはBVBのスターだったゲッツェ、レヴァンドフスキ、フンメルスの移籍とも密接に関係している。

2015年にFCリヴァプールへ移ったクロップは新たな章を開き、レッズとともに2019年には自身もチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、さらに1年後には歴史的なイングランド20度目のリーグ優勝を祝った。