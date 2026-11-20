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週末のBVB戦を前に、ボルシアMGではGKが入れ替わるようだ。

ボルシアMGのアレクサンダー・ブレッシン監督は、GKの起用を変更することに決めたようだ。

ドイツ紙ビルトによると、土曜日に行われるボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガの試合では、正GKのモリッツ・ニコラスではなく、控えのダニエル・バッツがゴールを守るという。

ブレッシン監督は、残留争いで切実に必要な勝ち点をようやく手にするため、GKを長期的に入れ替える考えだという。両GKにはすでに決定が伝えられたとされる。

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ニコラスは今季、明確な正GKとしてスタートしたが、10月末に肉離れを負い、以降は欠場していた。その後の3試合で29歳のニコラスに代わって出場したバッツは、堅実な印象を残した。

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バッツはSCパーダーボルン戦とDFBポカールのカールスルーエSC戦で、それぞれ無失点に抑えた。一方、ニコラスがそれ以前の公式戦8試合で無失点に抑えたのは、オーバーリーガ所属のTSVショット・マインツに5-0で勝利したカップ戦1回戦の1度だけだった。

モリッツ・ニコラスとボルシアMGの契約はいつまで？

ビルトによると、人気選手のニコラスが今後、恒久的な序列降格を受け入れてポジション争いに挑むのか、それとも別の選択肢を探すのかは、まだ分からない。ボルシアMGとの契約は2029年まで残っており、報道によれば1500万ユーロの契約解除条項がある。

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ニコラスは2016年からボルシアMGのトップチームに在籍。複数回の期限付き移籍を経て2022年にプロデビューを果たし、以降は同クラブで公式戦にさらに95試合出場した。