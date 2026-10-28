5月にはアーセナルとパリ・サンジェルマンによるチャンピオンズリーグ決勝を大きな称賛を浴びるほど堂々と裁いていたジーベルトだが、ふくらはぎの負傷により今回は担当できなくなった。

42歳のジーベルトは先週日曜日、ホッフェンハイムとバイヤー・レヴァークーゼンの試合（3-0）で負傷し、ハーフタイムにロベルト・ハルトマンと交代していた。

今週土曜日は、もう一人のドイツ人FIFA審判員が代役を務める。 キッカーによると、アリアンツ・アレーナでの大一番をトビアス・シュティーラーが裁くという。この知らせは、ドルトムントのサポーターにとって一方では悪くないものかもしれない。ドイツ最多優勝クラブとの試合で、ジーベルトに良い思い出があるBVBファンはほとんどいないはずだからだ。

バイエルンはBVB戦で審判の判定から恩恵を受けてきたのか？

ジーベルトがドルトムントとバイエルンの対戦を最後に担当したのは、2022年4月だった。 その試合では、ドルトムントに不利な重大なミスを2つ犯した。

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一つは、当時バイエルンに所属していたベンジャマン・パヴァールによるユリアン・ブラントへの激しいチャレンジを見逃したことだ。明らかにイエローカードが出されるべきプレーだった。ジーベルト自身も試合後、その点をはっきりと認めている。「あれはこの試合で最大のミスだった。あの場面での自分の判断には非常に腹が立っている」とキッカーに語った。

ただし、これが「最大のミス」だったという見方はジーベルトだけのものだ。1時間が経過する少し前には、パヴァールがジュード・ベリンガムに再びファウルを犯したにもかかわらず、ドルトムントに与えられるべき明白なPKを認めなかった。VARも介入せず、疑問の残る対応となった。ジーベルトも後にこれを批判した。

「特に『ゴール裏の高い位置』からのカメラ映像では、この場面でパヴァールがベリンガムに対して反則となる接触をしたことがはっきり分かる」と述べ、「PKを与えるのが正しい判定だった」と認めた。その判定が下されていれば、当時のBVBは2-2に追いついていたかもしれない。試合は結局、FCバイエルンが3-1で勝利した。

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シュティーラーもBVB戦でジェローム・ボアテングの語り草となったハンドを見逃す

一方、シュティーラーもBVBサポーターにとってはよく知られた存在だ。いわゆる「クラシカー」を最後に担当したのは6年以上前。バイエルンが新型コロナウイルスの影響で無観客となったヴェストファーレンシュタディオンで、優勝争いを大きく左右する1-0の勝利を収めた試合だ。その勝利には、当時の主審による議論を呼ぶ判定も影響していた。

58分、ジェローム・ボアテングは倒れ込みながら、アーリング・ハーランドのシュートを上腕に当ててゴールポストの外へそらした。PKに相当し得るハンドだったが、シュティーラーは見逃した。この場面でもVARは介入しなかった。

シュティーラーは最近も、PKを与えなかった判定をめぐって大きな批判を浴びた。火曜日のDFBポカール、HSV対アイントラハト・フランクフルト戦では、ロビン・コッホがザカリア・エル・ウアディを非常に激しい体当たりで倒した後も、ハンブルク側にPKを与えなかった。

シュティーラーは「典型的なボディーチェック」だったとし、こうした場面には「一定の基準」があると述べた。VARはここでも介入しなかったが、シュティーラーは試合後、その対応を支持した。「判定が完全に間違っていたわけではない。だからVARがその判断を支持したのはとても良かった。それこそ我々が望んでいることだ」。ただし、映像を確認した後には「より良い判定はPKだった」とも認めた。



