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BVBニュース：ラース・リッケン、バイエルンに小さな皮肉

BVBは完璧な形でシーズンをスタートさせ、それによってFCバイエルン・ミュンヘンを序盤から刺激している。ボルシア・ドルトムントのスポーツ部門代表ラース・リッケンは、この流れを利用して絶対王者にさりげない一刺しを見舞った一方、現在の一時的な状況をそのまま宣戦布告に仕立て上げることは拒んだ。

「両クラブの間には非常に敬意ある関係がある。それでも、ここ数年の我々は、彼らに対して宣戦布告をしなければならないという感覚をバイエルンに与えてこなかった」と50歳のリッケンはBildに語った。

それでもBVB幹部は、小さな心理戦を仕掛けることはやめなかった。ミュンヘンが慣れ親しんだ首位の座をひとまず追いかける立場となり、ボルシアに勝ち点2差をつけられていることは、彼に少なからぬ満足感を与えている。「ただ、彼らが少しイラ立っていてほしいと願っていることは隠したくない」とリッケンは説明。さらに「順位表は分かっているし、彼らは現時点で自分たちがいるべきだと思っている位置にはいない。その感覚が支配的なら、私はうれしい」と付け加えた。

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BVBニュース：エルフェアスベルクの指揮官フィンツェント・ワーグナー、ドルトムントファンであることを明かす

フィンツェント・ワーグナーは現在、1部昇格組のSVエルフェアスベルクで旋風を巻き起こしているが、実際に心を寄せているのはブンデスリーガの別のチームだ。指揮官はBild に対し、ほぼ30年にわたってBVBに憧れてきたと明かした。

「今は発言に気をつけないといけないね。1995-96シーズンからボルシア・ドルトムントのファンなんだ。でも現時点では、いつかあそこでタッチラインに立つなんてまだ想像できない。私はSVエルフェアスベルクで幸せだし、ブンデスリーガの監督でいられることをうれしく思っている。なぜなら私は自分の仕事を愛しているからだ」とワーグナーは語った。

エルフェアスベルク指揮官は、自身のプレー哲学において2人の絶対的な大物を手本としている。「私は、総合的なフットボールをさせようとしている。クロップの強度と情熱に、ペップ・グアルディオラの戦術理解と緻密さを組み合わせたものだ」

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BVBニュース：ムッサ・カバ、数か月の離脱を経て復帰

17歳のBVBの中盤の逸材ムッサ・カバが、半年間の負傷離脱を経て復帰を果たした。ドルトムントのリザーブチームがレーディングハウゼンを3-2で下した試合では、いきなり先発に名を連ね、45分間プレーした。

身体の成長と、それによって生じた筋肉の不調により、この若手タレントは3月から戦列を離れており、そのため関係者は慎重な復帰プログラムを選択していた。

直近で同じく負傷していたエンツォ・ドゥアルテとともに、彼はU-23で重要な実戦経験を積んだ。ダニエル・リオス監督は、当面の第一目標は最適なコンディションへの回復であり続けると強調した。「今はムッサとエンツォが試合時間を得て、リズムを取り戻すことが大事だ。その点では常にトップチーム部門とのすり合わせがある」

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BVBニュース：ラース・リッケン、ジェイドン・サンチョ復帰について語る

無所属のジェイドン・サンチョがボルシア・ドルトムントに2度目の復帰を果たす可能性については、多くの憶測が飛び交っていた。今回、スポーツ部門代表のラース・リッケンがBildに対し、なぜそれが実現しなかったのかを説明した。

「今はある意味で、新しい顔、新しい物語、新しい象徴となる存在を迎え入れることが私には重要だった」とリッケンは強調した。

このクラスの選手に控え役を担わせるのは、クラブ内外の両面で説明が難しかっただろう。「ジェイドンにはあれほどのインパクトがある」とリッケン。たとえ出場時間が少なくても、そのイングランド人選手の名前が報道を支配し続けていたはずだ。リッケンは「話題がジェイドン一色になってしまう」と懸念していた。

さらにリッケンはこう続けた。「そうなると結果として考えなければならない。ファビオ・シウバを売るのか、と」 すでに計画していた補強も停滞していたはずだ。「そうなると、コンスタンテリアスではなくカレツァスしか獲れないのか？」

さらに、自前の若手選手たちの見通しにも悪影響が及んでいただろう。リッケンはその中で特に2人のタレントを挙げた。「我々にはイナシオやマティス・アルベルトのような若い選手がいる。そうなると彼らを売るか、レンタルに出さなければならないのか？」

最終的な比較検討の末、首脳陣は再獲得を見送るという明確な原則的判断を下した。「こうした決断を下すのが我々だ」とリッケンは総括した。

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