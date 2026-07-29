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BVB、うわさ：アルベルト退団は「最大1500万ユーロ」？

マティス・アルベルトはBVBで最大の至宝と見なされている。 17歳の同選手は昨季、すでに2分間だけブンデスリーガのピッチを経験しており、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチ（1-2）でも再びそのクオリティーの一端を示し、ボルシア唯一の得点を決めた。

BILDの報道によると、このアメリカ人選手には来季、ニコ・コバチ監督の下でさらなる出場機会が与えられる見込みだ。このユース選手は現在、ボルシアのアジアツアーにも帯同しており、そこではセレッソ大阪とFC東京とのテストマッチ2試合が予定されている。

ただ、BILDの情報では、14歳の時点ですでにPSGから関心を寄せられていたこの左ウイングに対し、他クラブも以前から注目しているという。報道では、ビッグクラブが「このアメリカ人の少年に最大1500万ユーロを支払う用意がある」とされている。

アルベルトは2024年にMLSクラブ、LAギャラクシーのアカデミーからシュヴァルツゲルベンへ加入した。 2025年にはドルトムントとの契約を早くも「長期で」延長している。

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BVB、ニュース：ベリンガムが「大きなこと」を予告

一方、ジョーブ・ベリンガムは来季に向けて「大きなこと」を予告した。このイングランド人選手はBILDに対し、夏休みを有効に使ったと説明している。「僕はバーミンガムへ行き、そこで長く知っている人たちとトレーニングした。クラブのプログラムをこなし、さらに少し追加のトレーニングにも取り組んだ。とにかく最高のコンディションに持っていきたかったんだ」

昨夏の移籍後、ベリンガムは終了したブンデスリーガのシーズンで32試合に出場した。出場時間1785分の中で、このMFに得点はなかったものの、2ゴールをアシストした。チャンピオンズリーグでも10試合出場で2アシストを記録している。

来季、ベリンガムはさらに大きな責任を担いたい考えで、自信をのぞかせながらこう強調した。「僕はキャリアの中で多くの試合をこなしてきた。もう小さな子どもじゃない。僕より若い選手はたくさんいる」

また、タレントからリーダー格の選手へのステップを、代表選手フェリックス・ヌメチャと並んで踏み出したい考えも示した。中央のコンビについては「多くは語りたくない。でも来季はフェリックスと僕に大きなことを期待していい。クラブでどんどん居心地が良くなっているし、僕たちの連係もますます良くなっている」と予言した。

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BVB、ニュース：ヌメチャがライバルに宣戦布告

ヌメチャ自身もSky との対話の中で、隣でプレーするベリンガムと似た言葉を口にし、2026-27シーズンに向けて「チームの中で非常に大きな責任を担いたい。重要な選手になりたいし、とにかくチームのためにすべてを捧げ、少しずつ成長していきたい」と語った。そのため25歳の同選手は、来季「もう一段階前進したい」と考えている。

同じことが当てはまることで知られるベリンガムについて、ドイツ代表のこの選手は称賛の言葉も送った。「彼には非常に大きなポテンシャルがあるし、昨季にどんなステップを踏んだかも見て取れた。最初はもちろん簡単ではなかったけれど、まったく別の国で新しいリーグに挑む時は普通のことだ」と述べ、イングランド人選手を擁護した。さらに「彼は着実に前進してきたし、来季はさらに良くなると思う。僕たちの間にいいつながりがあるのはうれしいし、試合を重ねるごとにさらに良くなっていくことを願っている」と続けた。

ベリンガムとヌメチャが実際に望まれる次のステップを踏めば、それはチーム全体が有名な“キラー instinct”を身につける助けになるはずだという。「全体的に見て、僕たちは試合の中でもう少しキラーでなければならないと思う。重要な試合を仕留めなければいけないし、昨季のようにあまりに多くの引き分けを繰り返してはいけない」とこのMFは語った。それが実現すれば「非常に大きな違い」を生むことになるという。

そしてヌメチャによれば、その時にはドルトムントで大きなことが期待できる。「来季それをもっとうまくできれば、僕たちには非常にいいチャンスがある」

そのことは、夏にヌメチャへの関心を探っていたとされるFCバイエルン・ミュンヘンとのスーパーカップ開幕戦にとっても、そしてその後のすべての大会にとっても当てはまる。ヌメチャはこの宣戦布告の中でさらにこう語った。「どのカップ戦でも、そしてシーズンでも、目標は勝つことでなければならないと思う。自分自身としても、チームとしても、ただ参加するためにそこにいるわけではないと分かっている」





BVB：夏のテストマッチ、日程、テレビ中継





日付 時間 試合 テレビ・ライブ配信 会場 7月29日（水） 12時（ドイツ時間） セレッソ大阪 vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN ヤンマースタジアム長居（大阪市） 8月1日（土） 12時（ドイツ時間） FC東京 vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFGスタジアム（東京） 8月9日（日） 15時（ドイツ時間） アーセナルFC vs. BVB BVB-TV / Sky エミレーツ・スタジアム（ロンドン） 8月15日（土） 17時30分 BVB vs. ASローマ BVB-TV / Sky ジグナル・イドゥナ・パルク（ドルトムント）







