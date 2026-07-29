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BVBニュース＆噂：17歳に1500万ユーロ？　名門クラブがボルシア・ドルトムントの逸材を追跡か

ブンデスリーガ
ジョーブ・ベリンガム
ボルシア・ドルトムント
フェリックス・ヌメチャ
M. Albert

マティス・アルベルトは来季、ボルシア・ドルトムントで本格ブレークを果たす可能性がある。だが、この若き才能はすでにライバルクラブの補強リストにも載っているようだ。BVBに関するニュースと移籍のうわさ。

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Mathis Albert DortmundGetty Images

BVB、うわさ：アルベルト退団は「最大1500万ユーロ」？

マティス・アルベルトはBVBで最大の至宝と見なされている。 17歳の同選手は昨季、すでに2分間だけブンデスリーガのピッチを経験しており、フォルトゥナ・デュッセルドルフとのテストマッチ（1-2）でも再びそのクオリティーの一端を示し、ボルシア唯一の得点を決めた。

BILDの報道によると、このアメリカ人選手には来季、ニコ・コバチ監督の下でさらなる出場機会が与えられる見込みだ。このユース選手は現在、ボルシアのアジアツアーにも帯同しており、そこではセレッソ大阪とFC東京とのテストマッチ2試合が予定されている。

ただ、BILDの情報では、14歳の時点ですでにPSGから関心を寄せられていたこの左ウイングに対し、他クラブも以前から注目しているという。報道では、ビッグクラブが「このアメリカ人の少年に最大1500万ユーロを支払う用意がある」とされている。

アルベルトは2024年にMLSクラブ、LAギャラクシーのアカデミーからシュヴァルツゲルベンへ加入した。 2025年にはドルトムントとの契約を早くも「長期で」延長している。

クラブ親善試合
セレッソ大阪 crest
セレッソ大阪
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ボルシア・ドルトムント
BVB
Jobe BellinghamGetty

BVB、ニュース：ベリンガムが「大きなこと」を予告

一方、ジョーブ・ベリンガムは来季に向けて「大きなこと」を予告した。このイングランド人選手はBILDに対し、夏休みを有効に使ったと説明している。「僕はバーミンガムへ行き、そこで長く知っている人たちとトレーニングした。クラブのプログラムをこなし、さらに少し追加のトレーニングにも取り組んだ。とにかく最高のコンディションに持っていきたかったんだ」

昨夏の移籍後、ベリンガムは終了したブンデスリーガのシーズンで32試合に出場した。出場時間1785分の中で、このMFに得点はなかったものの、2ゴールをアシストした。チャンピオンズリーグでも10試合出場で2アシストを記録している。

来季、ベリンガムはさらに大きな責任を担いたい考えで、自信をのぞかせながらこう強調した。「僕はキャリアの中で多くの試合をこなしてきた。もう小さな子どもじゃない。僕より若い選手はたくさんいる」

また、タレントからリーダー格の選手へのステップを、代表選手フェリックス・ヌメチャと並んで踏み出したい考えも示した。中央のコンビについては「多くは語りたくない。でも来季はフェリックスと僕に大きなことを期待していい。クラブでどんどん居心地が良くなっているし、僕たちの連係もますます良くなっている」と予言した。

Felix Nmecha Borussia Dortmund 2025-26Getty Images

BVB、ニュース：ヌメチャがライバルに宣戦布告

ヌメチャ自身もSky との対話の中で、隣でプレーするベリンガムと似た言葉を口にし、2026-27シーズンに向けて「チームの中で非常に大きな責任を担いたい。重要な選手になりたいし、とにかくチームのためにすべてを捧げ、少しずつ成長していきたい」と語った。そのため25歳の同選手は、来季「もう一段階前進したい」と考えている。

同じことが当てはまることで知られるベリンガムについて、ドイツ代表のこの選手は称賛の言葉も送った。「彼には非常に大きなポテンシャルがあるし、昨季にどんなステップを踏んだかも見て取れた。最初はもちろん簡単ではなかったけれど、まったく別の国で新しいリーグに挑む時は普通のことだ」と述べ、イングランド人選手を擁護した。さらに「彼は着実に前進してきたし、来季はさらに良くなると思う。僕たちの間にいいつながりがあるのはうれしいし、試合を重ねるごとにさらに良くなっていくことを願っている」と続けた。

ベリンガムとヌメチャが実際に望まれる次のステップを踏めば、それはチーム全体が有名な“キラー instinct”を身につける助けになるはずだという。「全体的に見て、僕たちは試合の中でもう少しキラーでなければならないと思う。重要な試合を仕留めなければいけないし、昨季のようにあまりに多くの引き分けを繰り返してはいけない」とこのMFは語った。それが実現すれば「非常に大きな違い」を生むことになるという。

そしてヌメチャによれば、その時にはドルトムントで大きなことが期待できる。「来季それをもっとうまくできれば、僕たちには非常にいいチャンスがある」

そのことは、夏にヌメチャへの関心を探っていたとされるFCバイエルン・ミュンヘンとのスーパーカップ開幕戦にとっても、そしてその後のすべての大会にとっても当てはまる。ヌメチャはこの宣戦布告の中でさらにこう語った。「どのカップ戦でも、そしてシーズンでも、目標は勝つことでなければならないと思う。自分自身としても、チームとしても、ただ参加するためにそこにいるわけではないと分かっている」


BVB：夏のテストマッチ、日程、テレビ中継


日付

時間

試合

テレビ・ライブ配信

会場

7月29日（水）

12時（ドイツ時間）

セレッソ大阪 vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

ヤンマースタジアム長居（大阪市）

8月1日（土）

12時（ドイツ時間）

FC東京 vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

MUFGスタジアム（東京）

8月9日（日）

15時（ドイツ時間）

アーセナルFC vs. BVB

BVB-TV / Sky

エミレーツ・スタジアム（ロンドン）

8月15日（土）

17時30分

BVB vs. ASローマ

BVB-TV / Sky

ジグナル・イドゥナ・パルク（ドルトムント）



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