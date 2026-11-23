共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

2部所属選手がBVBからの接触を認めた。一方、会員総会では幹部らがフェリックス・ヌメチャを支持。ドルトムントのニュースと噂を紹介する。

BVBのその他のニュース、特集、噂：

「大当たり」BVBのある人事をヴァツケが絶賛

首位でも懸念、BVBを悩ませる深刻なデータ

BVBに敗れたボルシアMGの幹部が怒り

BVBニュース：U-21代表選手がドルトムントの関心を認める

2部リーグ首位のヘルタ・ベルリンに所属する若手DFリヌス・ゲヒターが、ドルトムントから接触を受けていることを認めた。

日曜日にエネルギー・コットブスを4-0で下した後、SkyでBVBが関心を寄せているとの報道について問われたゲヒターは、「あれほど大きなクラブが関心を持ってくれるのは、信じられないほど光栄です。でも、僕はここにいます」と答えた。キッカーは先日、ドルトムントの首脳陣がセンターバックの補強候補として、ベルリン出身の22歳を最上位に挙げていると報じていた 。

広告 広告

ラミ・ベンセバイニと、現在も負傷中のエムレ・ジャンは今季限りで契約が満了する。さらに、若手のフィリッポ・マネとルカ・レッジャーニの将来も不透明なため、BVBは近くセンターバックの補強を必要とする可能性がある。ゲヒターはヘルタで安定して高いパフォーマンスを見せ、ドルトムントの注目を集めたとされる。

Related Topics

ドイツU-21代表のゲヒターは、ヘルタとの契約が来夏に満了する点でも魅力的だ。現状では、来季に向けて移籍金なしで獲得できる。一方、ヘルタにとって次の冬の移籍期間は、下部組織出身のゲヒターから移籍金を得る最後の機会となる。

ゲヒターは 2部リーグで余裕を持って首位に立つヘルタ の不動の主力だ。日曜日には「ベルリン出身者として首位にいることを楽しんでいます。今は2位ニュルンベルクに勝ち点10差をつけていて、もっとやりたいという気持ちになるばかりです。今この瞬間を生きています」とも強調した。育ったクラブへの強い思いがあり、ヘルタとともにブンデスリーガへ昇格する可能性もあることから、シーズン途中の退団は考えにくい。

広告

ヘルタのステファン・ライトゥル監督も、ゲヒターを手放すつもりはない。コットブス戦勝利後の記者会見では、BVBが獲得に動いているとの報道について、選手本人より慎重な姿勢を示した。「ニコ（コヴァチ監督）から、実際に彼が欲しいという連絡はまだない。だから噂だ。なぜ我々が彼を手放さなければならないのか？」

ライトゥル監督は、ゲヒターが1月に退団しても、ヘルタにとって「プラスになることは一切ない」と明言。「もし交渉に入ろうと考える人がいるなら、私は戦う。リヌスは残らなければならない」と語った。

Getty Images

広告

BVBニュース：ヴァツケ会長とクラマー氏がヌメチャを擁護

ドルトムントのクラブ代表カルステン・クラマー氏は、議論を呼んでいるフェリックス・ヌメチャの「王冠」のゴールパフォーマンスを巡り、全面的に支持する姿勢を示した。ブンデスリーガ首位クラブの日曜日の会員総会で、「我々ボルシア・ドルトムントは、フェリックス・ヌメチャのような選手への批判を黙って受け入れはしない」と述べ、「我々のクラブの選手は、公の場で常に支えられ、後押しされるべきだ」と語った。

クラマー氏は「フェリックスのゴールパフォーマンスの最後の部分への批判は、その象徴的な動きをそう解釈することが人々にとって何を意味するのかを知れば、理解できる」とした上で、「ただ、我々がその意味を理解し、適切に判断できると信頼してもらいたい」と述べた。

広告

クラマー氏はヌメチャに向けて、「この状況を乗り越えよう」と語り、「その象徴的な動きによって傷ついたと感じる人たちがいることに、一定の理解を示してくれたことにも感謝する」と続けた。そして、事態が「結局どうしてこうなったか」については、「一緒に忘れよう」と述べた。この最後の発言には、出席した会員から拍手だけでなく、一部でブーイングも起きた。

ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長も、ドイツ代表のヌメチャを支持した。「フェリックス・ヌメチャがボルシア・ドルトムントで自らの信仰を示してよいか？ 無条件で、イエスだ」と語った。

広告

ヴァツケ会長は「人は繰り返し自分を見つめ直さなければならない。自分が正しいと思う振る舞いが、クラブを分断してはいないか」と問いかけ、「もしそうだと感じ、気持ちが晴れないなら、少し修正して、再び誰もが受け入れられるものにする必要があるかもしれない」と続けた。

ヴァツケ会長は「これはフェリックスだけに向けた話ではない。彼は素晴らしい人間で、私はいつでも全面的に彼を支える」とした上で、「我々全員に当てはまることだ。相手を理解しようと努め、全体としての合意に至れるよう、自分の振る舞いを考える。私たちはその道を進んでいると思う」と話した。

広告

ヌメチャが見えない王冠を置くゴールパフォーマンスは、福音派のネットワーク「Ballers in God」と結び付けられている。代表戦による中断期間前のSVエルフェルスベルク戦でヌメチャがこのパフォーマンスを見せた後、そのジェスチャーを巡る激しい議論が再燃した。土曜日のボルシアMG戦では、1-0（前半0-0）の勝利を決めたゴール後に別のジェスチャーを見せたが、その後、今後再び王冠のパフォーマンスを披露する可能性を示唆していた。（SID）

Getty Images

BVBニュース：ヴァツケ会長、ハリー・ケインの負傷に言及

ライバルから回復を願う言葉が送られた。ドルトムントのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、負傷したバイエルン・ミュンヘンの得点源ハリー・ケインに見舞いの言葉を贈った。日曜日に行われたブンデスリーガ首位クラブの会員総会で、「奇妙に思われるかもしれないが、金曜日に起きたハリー・ケインの負傷も、私の心にかかっていた」と語った。

広告

BVBのトップは、リーグ会長としての立場からも発言したという。「ハリー・ケインは非の打ちどころのないスポーツマンであり、素晴らしいサッカー選手であるだけでなく、我々全員が愛するブンデスリーガに大きな輝きをもたらしてくれた。だからこそ、ライバルであるボルシア・ドルトムントの会員総会から、心からの回復を願う言葉を伝えることも間違いではないと思う」と述べた。

ケインは1.FCケルンとのホーム戦（1-1）で左足首の脛腓靱帯結合を断裂し、土曜日未明に手術を受けた。33歳のケインは数カ月間離脱する。（SID）

Getty Images

広告

BVB日程：ドルトムントの次の試合