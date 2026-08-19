BVBのその他のニュースと記事:

補強ターゲットの最優先候補！ ファビオ・シウバはもうBVBを去るのか？

驚異的なスタッツ！ ジョーイ・フェールマンがBVBの大きな問題を解決へ

BVB退団？ サビッツァーにはどうやら2つの条件

BVB、ニュース：エクトル・フォルトの代替案！ ボルシア・ドルトムントはサウジアラビアから3000万ユーロの男を獲得するのか？

コンスタンティノス・カレタス、ヤニス・コンスタンテリアス、ジョーイ・フェールマン、その前にはジョアン・ガドゥ、カウア・プラテス、ジュスティン・レルマ。この夏の移籍市場でBVBの陣容には新戦力の面で多くの動きがあった。だが、まだこれで完全に終わりではないようだ。 ヤン・コウトの退団を受け、右サイドにはなお補強の必要性がある。

そのポジションでは、ここ最近までFCバルセロナのエクトル・フォルトが ドルトムント移籍の最有力候補とみられていた。 しかし、As によると、スポーツディレクターのオーレ・ブックを中心とする黒と黄色のクラブは、現在アル・ナスルと契約しているブラジル人アンジェロの獲得についても検討しているという。

名目上はウイングの同選手は、チェルシーで公式戦出場がないままの在籍を経て、2024年夏に2300万ユーロで同クラブへ移籍していた。21歳のアンジェロは2023年に1500万ユーロでサントスからスタンフォード・ブリッジへ加わったが、その後レンタルでRCストラスブールへ送り出されていた。

チェルシーとストラスブールはともにブルー・グループの保有下にある。フランス1部のクラブは、チェルシーが高額で獲得した若手有望株の受け皿のような役割を果たしており、そうした選手たちはトップレベルで成長し、最終的にブルーズへ移籍益をもたらすことが期待されている。アンジェロのケースもまさにそれだ。

右ウイングのアンジェロはストラスブールで好シーズンを送り（リーグ戦21試合、4アシスト）、その後は恥骨の炎症によって長期離脱を余儀なくされた。それでもアル・ナスルは獲得に踏み切り、その判断を後悔することはなかった。ブラジル人のアンジェロはここまで公式戦79試合で33得点関与を記録している。

もっとも、BVBが実際にこの21歳獲得に動くかどうかには疑問が残る。ひとつは、As によればアル・ナスルが要求している3000万ユーロだ。アンジェロを2029年まで残る契約から引き抜くには、BVBはおそらくその金額を投じる必要がある。もうひとつは、新加入選手たちによって攻撃陣のポジションが現在のドルトムントでは非常に充実し、多くの箇所で二枚看板がそろっていることだ。

ただ、ニコ・コバチ監督は現在、3バックシステムでマクシミリアン・バイヤーをウイングバックとして起用する構想も持っている。 バイヤーもアンジェロと同じく本職は攻撃的な選手だ。したがって、小さな可能性ではあるが、まったくない話でもない。

それでも、2年前から絶対的なトップレベルでプレーしていない元U-20代表選手をBVBが高額で獲得するとなれば、まさにセンセーション級であり、ブックの下でのクラブの現在の補強方針にもまったくそぐわないだろう。

BVB、ニュース：ボルシア・ドルトムントがフランス8部の選手を獲得

ヤニス・コンスタンテリアスとジョーイ・フェールマンという新戦力とは別に、BVBはやや異例の移籍も成立させた。

17歳の攻撃的選手アミン・レティフィが、テスト参加で好印象を残した後、黒と黄色のクラブのU-19に加わる。レティフィはそれ以前、フランス8部のUSレスカンでプレーしていたが、レティフィの所属チームは国内で2番目に高いレベルのユースリーグで戦っていた。

「アミンはすぐに私の好奇心をかき立てた。プレー面だけでなく、その歩みにおいてもだ。彼は大きなアカデミーの出身ではなく、自ら道を切り開いてきた。これは育成において、目標にたどり着く道が数多くあり得ることを示している」と、ドルトムントの下部組織責任者トーマス・ブロイヒのコメントが伝えられている。

BVB、ニュース：プレシーズンの“隠れた勝者”が長期契約を獲得へ

エンゾ・ドゥアルテは、現在の夏のプレシーズンでBVBに強い印象を残したようで、その見返りを受けることになりそうだ。Skyによると、17歳のルクセンブルク代表はクラブ内部の有望株ランキングで一気に最上位へ浮上しており、長期のプロ契約を与えられる見通しだという。署名は今週中にも行われる見込みだ。

ドゥアルテは2025年1月にフリーでドルトムントへ加入した。BVBのユースでは公式戦36試合で約2500分間プレーし、2ゴール7アシストを記録した。

さらに昨年6月には、わずか16歳4カ月13日でルクセンブルク史上3番目の若さでA代表デビューを果たし、同時にBVBの長い歴史の中でも最年少選手となってクラブ史に名を刻んだ。ドルトムントでは、かつて同じく早熟だったヌリ・シャヒンとユスファ・ムココを上回った。

その後、母国のA代表ではさらに4試合に出場。6月6日のアルバニア戦では先発デビューまで果たした。流暢なドイツ語を話すドゥアルテ本人は、セントラルミッドフィールドのインサイドハーフでプレーするのを最も好んでいる。

BVBでは、彼の成長を当初から非常に喜ばしく受け止めてきた。紙面 Luxemburger Wort は、現在のドルトムント会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケがルクセンブルク協会会長パウル・フィリップとの会話の中で、ドゥアルテを「最大級の賛辞で称えた」とまで報じている。

Getty Images

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合