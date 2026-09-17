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BVBニュース：「神には別の計画があった」 コール・キャンベルがBVB時代を振り返る

2024年10月、コール・キャンベルはボルシア・ドルトムントでブンデスリーガデビューを果たした。当時18歳だったアタッカーはBVBのアカデミーで育成され、BVBでブレイクを果たす次の逸材になりそうに見えていた。だが、そうはならなかった。2025年冬までに、彼のBVBでの出場はわずか7試合の短時間出場にとどまった。2025年夏にはすでに出場時間を増やすためにレンタル移籍を求めていたが、BVBはそれを拒んだ。そして2026年1月になってようやくTSGホッフェンハイムへの移籍が認められ、そこでフラストレーションのたまる半年間を過ごした。 この夏、彼は移籍金600万ユーロでサプライズ昇格のSVエルフェアスベルクへ移籍。そこで彼が居場所を見つけられることを示す材料は多い。

「僕はほぼ2年前にブレイクを果たした」と、キャンベルはアメリカ人記者とのメディアラウンドで語った。この場にはGOAL USAも参加していた。「あの時はうまくいくと思っていた。でも神には僕のために別の計画があった。正直に言えば、当時の僕の姿勢は今とはまったく違っていた。この22か月で、もし物事が違う形で進んでいたら学べなかったことを学んだ。そうしたことが、自分の姿勢を変え、人格を強くする助けになったと思う」

なぜエルフェアスベルクを選んだのかについて、ザールラント勢の新記録となる移籍加入選手はこう説明した。「最も重要だったのは、ドルトムントにいた時よりも多くプレーし、より大きな役割を担いたいということだった」とキャンベルは語る。「この移籍は自分にとってとても重要だった。今はプレー時間を得られているし、それが選手の成長にとって最も大切なことだからだ」

BVBニュース：元MFアクセル・ヴィツェルが代表引退

元BVBのMFアクセル・ヴィツェルが、19年にわたるキャリアの末にベルギー代表からの引退を発表した。2018年から2022年までドルトムントでプレーした37歳は、ソーシャルメディアへの投稿で「若手や新しい世代に場所を譲る時が来た」と記した。ヴィツェルは夏のW杯で、スペインとの準々決勝（1-2）に出場し、これが代表140試合目にして最後の一戦となった。

「わずか18歳で始めた時、これほど多くを成し遂げるとはまったく思っていなかった」と、現在はフランス1部リーグのOGCニースに所属するヴィツェルは記した。MFは2008年にデビューし、ケビン・デ・ブライネやロメル・ルカクらを擁するベルギーの「黄金世代」において、信頼できる選手の一人だった。通算では、ヤン・フェルトンゲン（157試合）に次いで自国代表歴代2位の出場数を記録した。（SID）

BVBニュース：ドルトムントの3人に契約延長の可能性

Sport Bild の情報によると、BVBの3人の取締役、ラース・リッケン（スポーツ担当）、カルステン・クラマー（マーケティング担当）、トーマス・トレス（財務担当）は、間もなく契約延長を喜べる可能性がある。現在の契約は今季終了までとなっている。

前取締役で現在は会長を務めるハンス＝ヨアヒム・ヴァツケは同紙に対し、「関係者全員が、ニコ・コバチ監督も含めて、とても目的意識を持って協力しているという印象を受けている。われわれのところではしばしば議論が白熱するが、それが私は気に入っている」と語った。

また、リッケンの将来が最終的に明確になり次第、ニコ・コバチ監督との契約延長交渉も間もなく始まる可能性があるという。

BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合