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BVBは複数の選手との契約交渉で問題に直面する可能性がある。また、数百人の神学者がフェリックス・ヌメチャを支持。ドルトムントのニュースと噂。

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BVBの噂：シュロッターベックの契約延長が波及？

今年4月のBVBにおける ニコ・シュロッターベックの契約延長 は、さらなる影響を及ぼしているようだ。『Sport Bild』によると、このセンターバックの大幅な昇給が、他の主力選手との現在および今後の交渉に影響している。

報道によれば、ヴァルデマール・アントン、グレゴール・コベル、セール・ギラシーは、ドルトムントが金銭面でどこまで対応できるかを認識したという。3人の契約はいずれも2028年夏までで、クラブは全員を引き留める意向だ。

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報道によると、シュロッターベックは2031年までの新契約により、ボーナスを含めて年間最大1400万ユーロを税引き前で得ることができ、クラブで突出した最高給取りとなっている。26歳の同選手は将来の主将と目され、今季も現主将エムレ・ジャンの代役を務めている。ジャンは 前十字靱帯断裂からの復帰が来年になる見込みだ。

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一方、アントン、コベル、ギラシーもクラブ内で高く評価されている。アントンとの交渉はすでに始まっているが、停滞しているという。 BVBの最初の提示額はアントンの希望に届かなかった とされ、提示された給与はシュロッターベックのおよそ半分にとどまったという。 同時に、プレミアリーグからの関心もすでに噂されている。

同誌によれば、コベルとギラシーも給与を巡る交渉では、自分たちへの提示額をシュロッターベックの給与と比較することになる。BVBが同程度の昇給をさらに3人に認められるかは疑問視されている。

Getty Images

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BVBニュース：数百人の神学者がフェリックス・ヌメチャへの支持を表明

神学者や教会の責任者ら300人以上が、公開書簡でBVBのフェリックス・ヌメチャへの支持を表明した。その大半は福音派や自由教会の関係者だ。ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長とクラブの役員会に宛てた書簡で、署名者たちはドイツ代表選手の 物議を醸すゴールパフォーマンス に連帯を示している。

神学者らはその立場の根拠として、ドイツにはクィアの倫理観など、特定の性的倫理観を支持する義務はないことなどを挙げている。また、このサッカー選手には信仰を実践し、公に表明する権利があるという。生まれる前の命を守り、「高い結婚倫理」を支持することも違法ではないとしている。そうした立場は「異なる考え方や生き方をする人々」を「いかなる形でも」おとしめるものではないという。

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しかし、ヌメチャのゴールパフォーマンスを巡る議論の焦点は、もちろんそこではなかった。批判されたのはヌメチャの信仰でも、婚前交渉（「結婚倫理」）などに関する彼の見解とされるものでもない。むしろ批判の対象となったのは、彼がパフォーマンスを通じて支持した団体「Ballers in God」だ。同団体には同性愛者、クィア、トランスジェンダーの人々に敵対的な見解を持つとの非難が向けられている。

書簡の執筆者らは、クラブの対応を「非常に懸念」しているという。そこに真の寛容さがますます失われている兆候を見ているためだ。異なる生き方同士が相いれなくとも、「民主的な法治国家では、世界観を巡る前向きな競争が可能でなければならない」としている。

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また、他の宗教では性的倫理観が比較的「明らかに厳格」であるとして、BVB首脳陣には「不適切な二重基準」があると非難している。

発端は、代表戦による中断期間前のSVエルフェアスベルク戦で、ヌメチャが「Ballers in God」と結びつくゴールパフォーマンスを再び披露したことだ。ヌメチャは「The King's Return」という取り組みを示すため、想像上の王冠をピッチに置いた。 このネットワークには、少数派への差別などの非難が向けられている 。また、過去には同性愛者を敵視する発言や福音派的な世界観でも批判を浴びた。

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その後、ドルトムントのファン・支援部門は福音派のネットワークと明確に距離を置くよう求め、 ヴァツケもこれに理解を示した 。「私たちのホームであれは望まない」と明言し、こう説明した。「私は彼にこう伝えた。フェリックス、もしそれがファンを分断していると感じるなら、もうやらないほうがいいと考えるかもしれない。彼は検討すると言っている。彼とはとても良い話し合いができた。1時間のビデオ通話をした。今はそういう段階で、彼は考えてくれるだろう。妥当な解決策を見つけられることを願っている」

代表戦による中断期間中には、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督もこの件について発言し、 ドイツ代表のユニフォームを着ているときは王冠のパフォーマンスを控えるようヌメチャに求めたと明かした 。「彼は、すべての人を愛しており、誰もおとしめていないと言った。それで私にとって最も重要な点は解決した。彼はもうあのような形では喜ばないつもりだ」。金曜夜のセルビア戦（3－1）を前に、クロップ監督はそう語った。

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それでも、この議論への不満は続いている。「信仰はファウルではない：フェリックスに喜ばせて！」と題したオンライン署名には、3000人以上が署名した。

Getty Images

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