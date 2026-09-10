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BVB、うわさ：ドルトムントはムーア獲得を横取りしようとしていた？

新加入のジャンニス・コンスタンテリアスがシーズン開幕戦のHSV戦（2-0）で重傷を負ったことを受け、ボルシア・ドルトムントが、トッテナム・ホットスパーから1.FCケルンへの移籍を目前にしていたマイキー・ムーアに関心を寄せていたとされている。このうわさについて、ケルンのスポーツ部門責任者トーマス・ケスラーは火曜日、アウディ・ツェントルム・エーレンフェルトで行われたDuMont-Talkで間接的に認めた。

「1.FCケルンがああいう選手を獲得できるチャンスがある、という認識が世間に広がれば、当然のようにブンデスリーガのクラブや海外のクラブのいくつかが、『それが実際どれだけ確実なのか』と問い合わせてくることは想像できる」とケスラーは語った。

ケルンはこの移籍の手続き完了までかなりの時間を待たなければならなかった。トッテナムがまず必要な補強を済ませ、その後でムーアに移籍許可を与えようとしていたためだ。

その間に、この19歳のアタッカーは大きく存在感を示し、複数の追加の関心先を呼び込んだという。それでも争奪戦を制したのはラインラントのクラブだった。ケスラーは「彼はずっと明確で、ケルンに来たがっていた。マイキーは約束を守った。話し合いは良かった。今は彼がここにいてくれてうれしい」と話した。

また、夏のほとんど終わりの見えないエル・マラ saga の後だけに、ケルンのボスはBVBに対するあてこすりも抑えきれなかった。「ボルシアの陣容計画については、1人の選手を除けば知らない。そしてその選手はまだうちにいる」

ドルトムントは長らく新星エル・マラを追っていたが、最終的にはケルンが求めた5000万ユーロ超の莫大な移籍金要求には応じなかった。代わって、コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスという2人のギリシャ人の並外れた才能がBVBに加入した。前十字靭帯断裂で数カ月離脱するコンスタンテリアスのために、イーサン・ヌワネリがアーセナルからレンタルで獲得された。

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BVB、ニュース：ニコ・シュロッターベックが再びトレーニング

水曜日、BVBはニコ・シュロッターベックとラミ・ベンセバイニという2人の「新戦力」をトレーニングに迎えた。シュロッターベックは、6月のワールドカップ第2グループ戦で負った足首の負傷以来、初めてチーム練習に参加した。本来の守備の中心である彼が、早ければ今週末のSCパーダーボルン戦でブンデスリーガのメンバーに復帰するのかどうかは、まだ不透明だ。

ベンセバイニは直近では、8月末のFCバイエルンとのスーパーカップで負った肋骨の打撲により、負荷を落とさなければならなかった。

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BVB、うわさ：コンスタンティノス・カレツァスの倒れ込みは依然として謎

火曜日の夜、コンスタンティノス・カレツァスがキャリア初のチャンピオンズリーグ出場となった試合の前半、当初は原因不明のまま倒れ、その後担架でピッチを後にした際、息をのんだのはドルトムントのファンだけではなかった。BVBは、18歳のこの選手が倒れた原因は循環器系の不調だと説明しており、Bild の情報では、水曜日の朝まで病院で精密検査を受けていたという。

報道によれば、検査結果に異常はなく、カレツァスの倒れ込みについて深刻な原因を示す兆候もないという。選手の家族の母国であるベルギーから出た、カレツァスが脱水状態だった可能性があるという報道については、これまでのところ肯定も否定もされていない。

カレツァスがいつトレーニングに復帰するのかは、まだ不明だ。BVBは火曜日の夜、「選手には循環器系の不調があるが、状況を考えれば容体は良好」と発表して以降、新たな報告は行っていない。

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