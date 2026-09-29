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BVBニュース：スვენ・ミスリンタートがオレ・ブックを絶賛

かつてBVBでスカッドプランナー兼チーフスカウトを務めたスヴェン・ミスリンタートが、古巣によるスポーツディレクター、オレ・ブックの招聘を祝福し、サイード・エル・マラを巡る移籍騒動への対応を称賛した。

ゼバスティアン・ケールの後任としてブックを迎えたことで、BVBは「勇気ある決断を下し、明確な実績の履歴を評価した」とミスリンタートはSport1の番組『ドッペルパス』で語り、「これまで2部リーグの領域でしか活動していなかった人物を連れてくるのは勇気が必要だった」と強調した。

53歳のミスリンタートはさらに、ブックについて「移籍で見る目と勇気を示してきた。エルファースベルクでは常にスカッドに対して強烈なビジョンを持っていた。つまり、ドルトムントにとってはトップ投資だ」と付け加えた。またミスリンタートによれば、1.FCケルンとの数週間に及ぶ交渉の末、エル・マラを巡る争奪戦から撤退したのも正しい判断だった。

「サイード・エル・マラはおそらく第一候補だったが、どんな代償を払ってでもというわけではなかった。そうした点こそ、プランBを把握しているトップクラスのスカッドプランナーでありスポーツディレクターの証しだし、資金を分けて使ったのは賢明だった」とミスリンタートは述べた。これは、将来のドイツ代表候補を巡る獲得が失敗した直後にBVBが獲得したヤニス・コンスタンテリアスとジョーイ・フェールマンを示唆したものだ。また、「オレ・ブックが、過去にドルトムントを強くしてきたもの、つまり経験豊富な選手ではなく、若く成長可能な選手を獲得するという点に応えているのも非常に賢い」とも語った。

現在は無所属で、直近ではフォルトゥナ・デュッセルドルフで活動していたこの幹部は、BVBについて「もう少し地味な市場だが質の高いところで補強している。そして（コンスタンティノス・）カレツァスの最初の接触を見れば、すぐに特別な存在だと分かる。カレツァスのような若者たちは再び火をつけることができる。ボルシア・ドルトムントにはそれが必要だった」と具体的に語った。

エル・マラの件では、ミスリンタートは元プロのシュテファン・エッフェンベルクからも賛同を得た。「今のような形になっているのは、エル・マラにも関係している。クラブが5000万でブレーキをかけ、別の方向に切り替えたということだ……それをやるのは簡単ではない。BVBに大いに賛辞を送りたい」と話した。

4試合を終えて完璧な勝ち点12を積み上げたボルシア・ドルトムントは、現在ブンデスリーガ首位に立っている。FCバイエルンはFCシャルケ04とのスコアレスドローにより、勝ち点10となっている。

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BVBニュース：クラマーとリッケンが契約延長

ボルシア・ドルトムントはカールステン・クラマー、ラース・リッケン、トーマス・トレスとの契約を延長した。さらにクラマーは、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケの後任として経営陣議長に昇格した。BVBが月曜夜に発表した。

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BVB日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

日付 大会 試合 10月9日（金）20時30分 ブンデスリーガ ボルシア・ドルトムント vs. ヴェルダー・ブレーメン 10月14日（水）21時 チャンピオンズリーグ FCボデ／グリムト vs. ボルシア・ドルトムント 10月17日（土）15時30分 ブンデスリーガ ウニオン・ベルリン vs. ボルシア・ドルトムント 10月20日（火）18時45分 チャンピオンズリーグ サバフFK vs. ボルシア・ドルトムント



