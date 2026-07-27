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BVBニュース：カルステン・クラマーがブンデスリーガのライバル勢を批判

ボルシア・ドルトムントの経営陣報道官を務めるカルステン・クラマーが、ブンデスリーガの他クラブに対して厳しい批判を展開した。BVB幹部は、国際的なマーケティングにおいてリーグのライバルたちに勇気が欠けていると指摘している。

クラマーはWAZに対し、「海外でもっと大胆なブンデスリーガになってほしい」と明言した。「海外マーケティングにどんなチャンスがあるのかを、私たちは自覚すべきだ。そして、可能性のあるリスクの話ばかりをすぐにするべきではない。W杯後にまたバイエルンと我々だけが遠征に出るというのは、残念に思う」

黒と黄色のドルトムントが日本の大都市である大阪と東京で夏のツアーを行う一方、バイエルンは8月初旬に韓国と香港を訪れる予定となっている。

日曜日にグレゴール・コベル、ラミ・ベンセバイニ、ユリアン・リュエルソン、マルセル・ザビッツァーのW杯出場組に加え、負傷中のエムレ・ジャンとニコ・シュロッターベックを欠いたまま極東へ向けて飛び立ったウェストファーレンのクラブには、現地で濃密なマーケティング兼試合ツアーが待っている。PR日程に加え、セレッソ大阪とFC東京との2試合のテストマッチが予定されている。

その一方で、トレーニンググラウンドでの大規模な練習は主目的ではない。ニコ・コバチ監督は、土曜日のフォルトゥナ・デュッセルドルフ戦（1-2）の際に「おそらく期待されているよりも、練習はかなり少なくなるだろう」と語った。「とはいえ、いずれにせよ我々はトレーニング3週目で負荷を下げていく段階に入っている」

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BVBうわさ：ヤン・コウトのコモ移籍はすぐには実現しない見込み

ヤン・コウトについては、ひとまずボルシア・ドルトムントとの早期の別れは見込まれていないようだ。Bildの報道によると、BVBとコモ1907は依然として合意からはほど遠い状況にある。その理由は、計画されているこの取引の財政条件をめぐる深刻な隔たりだという。

今月初めの時点では、このブラジル人右サイドバックがイタリアのチャンピオンズリーグ出場クラブへレンタル移籍する流れに見えていた。しかし、その移籍はBVBのライバルであるユリアン・リュエルソンが負傷の不安を抱えていたことで、一時的に停滞していた。そのノルウェー代表については、その後ひとまず問題なしとの判断が示されている。

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BVBうわさ：ユリアン・ブラントはどうやら1クラブを優先か

フリーで獲得可能なユリアン・ブラント（30）を巡る争奪戦では、現在2クラブが一歩リードしている。Sky Sportsによると、リーズ・ユナイテッドは元ドルトムントの同選手に具体的なオファーを提示した。これと並行して、アヤックス・アムステルダムからも完成済みのオファーが届いているという。

現在のところ、ブラントはプレミアリーグでプレーできる見通しに強く魅力を感じており、リーズでの挑戦に傾いているようだ。可能性を探るため、父親であり代理人でもあるユルゲン・ブラントは今月初めにエランド・ロードで直接会談を行ったという。ただし、この報道によれば交渉はなお続いている。

イタリア・セリエAへの移籍にも、この攻撃的MFは原則として前向きだというが、現時点で具体的な接近はない。BVBとの契約満了により、ブラントは移籍金なしで獲得可能となっている。

BVB：夏のテストマッチ、日程、テレビ中継

日付 時間 試合 テレビ・ライブ配信 会場 7月25日（土） 13時 フォルトゥナ・デュッセルドルフ vs BVB BVB-TV / Sky メルクール・シュピール・アレーナ（デュッセルドルフ） 7月29日（水） 12時（ドイツ時間） セレッソ大阪 vs BVB BVB-TV / Sky / DAZN ヤンマースタジアム長居（大阪市） 8月1日（土） 12時（ドイツ時間） FC東京 vs BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFGスタジアム（東京） 8月9日（日） 15時（ドイツ時間） アーセナルFC vs BVB BVB-TV / Sky エミレーツ・スタジアム（ロンドン） 8月15日（土） 17時30分 BVB vs ASローマ BVB-TV / Sky ジグナル・イドゥナ・パルク（ドルトムント）



