kickerの報道によると、現在もフライブルクと契約を残しているこのドイツ人GKは、エピック・スポーツの対応に「以前から不満を募らせている」という。誰もが知る風変わりなアリ・バラトの代理人事務所は、24歳の同選手を「魅力的な3つの“もし〜なら”のシナリオでもその気にさせ、つなぎ留めてきた」とされる。

それによれば、代理人側はアトゥボルに対し、それぞれのクラブで正GKが移籍した場合、ボルシア・ドルトムント、ACミラン、アストン・ビラなどで有力な移籍候補になると示唆していたという。

BVBではそれがグレゴール・コベルだ。スイス代表GKについては昨夏、退団に関する具体的なうわさが実際にあったものの、それは2025-26シーズンの前から最中にかけて、ほぼ完全に沈静化していた。それでもkickerは、コベルが突然退団する事態になった場合に備え、アトゥボルがドルトムントで実際に「高く評価されていた」と付け加えている。

ノア・アトゥボル、移籍ジレンマ フライブルクではスタンド行きの可能性も

しかし、このケースは起こらず、アストン・ビラとミランでも正守護神のエミリアーノ・マルティネスとマイク・メニャンが残留するため、代理人が示唆していた関心は実際には本当の選択肢ではなかった。

では、アトゥボルの今後はどうなるのか。ブライスガウでは、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下でA代表入りのチャンスをうかがうこのドイツ人GKに、もはや未来はない。アトゥボルが昨季終了時にクラブ首脳陣へ移籍希望を伝え、契約延長を拒否したあと、フライブルクは即座にブレーメンからミオ・バックハウスを高額で代役として獲得した。 移籍金1200万ユーロのバックハウスは、クラブ史上最高額の新戦力でもある。

アトゥボル移籍：なお4クラブが争奪戦か

アトゥボルとフライブルクの契約は2027年までとなっており、kicker によれば、ブンデスリーガの同クラブは具体的な関心があった場合、1500万〜2000万ユーロを求めているという。ジェロニモ・ルジがマンチェスター・シティへ移籍したあと、現在はオリンピック・マルセイユが関心を示しているとされる。ただ、フランスの名門クラブは最近、明らかに低すぎる最初のオファーでひとまず断られたという。2度目のオファーは近日中に提示される見通しだ。

また、プレミアリーグのAFCボーンモトゥス、SSCナポリ、ユベントスもアトゥボル獲得に関心を寄せているとみられている。ただし、kicker によれば、この3クラブはまだブライスガウに具体的なオファーを持ち込んではいない。

アトゥボルは個別メニューが長く続いたあと、すでにフライブルクのチーム練習にも復帰している。来週末にはイングランド、イタリア、フランスでリーグ戦が開幕する。つまり、アトゥボルとその代理人にかかる時間的プレッシャーは、さらに強まっている。