複数メディアが一致して報じているように、ボルシア・ドルトムントのオファーが固定移籍金5000万ユーロに加え、ボーナスとして最大500万ユーロという内容に達した場合、『Express』の情報によれば、この19歳には移籍許可が下りることになる。

同紙によると、ケルンのスポーツ部門責任者トーマス・ケスラーは、エル・マラの母サブリナを中心とする陣営に対し、息子の移籍希望を巡る交渉を主導し、数週間前にはブレントフォードFCにも断りを入れていたその母親に、実際にそのような約束まで与えていたという。

水曜日には、BVBがこのU21代表選手を巡る争奪戦で最終的にオールインに踏み切り、そのためには自らの許容ラインを大きく上回る構えであることが明らかになっていた。同時に、問題のオファーは『Sky』の情報では、あらゆる疑念を払拭するため、初めて書面でもケルンに届くことになる。

これにより、ドルトムント首脳陣はこの取引をこれ以上危うくしないためにも、ガイスボックハイムに向けて決定的なシグナルを送ることになる。FCはそれ以前に複数のオファーを拒否し、現在は要求額を引き上げているとされる。合意の鍵となるのは、分割払いなしの固定移籍金5000万ユーロ規模だという。

サイード・エル・マラ：BVB以外の選択肢はあるのか？

仮に予想に反してBVBが撤退する場合でも、エル・マラには海外での代替案があるようだ。『Express』によれば、ACミランが水面下で状況をうかがっており、この移籍が実現しなければ獲得に動く可能性がある。ただし、その可能性は高くないとみられている。

エル・マラはボルシアにとって絶対的な希望の補強候補とみなされており、『Sport Bild』の情報では、クラブは獲得できれば長期的に大きな利益をもたらす案件になると期待しているという。このティーンエージャーがウスマン・デンベレ（3500万ユーロ）を上回るクラブ史上最高額の移籍になる見通しについても、障害とは受け止められていない。むしろBVB首脳は高額での再売却価値を見込んでいるという。ユルゲン・クロップが計画していると伝えられるドイツ代表への招集だけでも、彼の市場価値はさらに高まることになる。

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1. FCケルン：サイード・エル・マラの後継者は誰になる？

さらに、彼はすでにプレミアリーグでも名を知られているという。報道によれば、イングランドの複数の監督がこのU21代表選手に将来のガレス・ベイルの姿を見ているという。ベイルは、その電撃的なスピードフットボールによって、2013年にトッテナム・ホットスパーからレアル・マドリーへ1億ユーロで移籍した。加えて、エル・マラのような個の質が高い選手は、国内外でのマーケティング強化にもつながると考えられている。

また、ケルンがすでにエル・マラの後継者を見つけているとされる噂も、この移籍交渉決着を後押しする材料となっている。 『Sport Bild』によると、その候補に選ばれたのはポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラで、少し前には、よりによってBVBも関心を示していたとされる。

移籍金は800万ユーロに上る見通しだ。実現すれば、この19歳は“Domstädter”にとって3番目に高額な補強となる。上にはジョン・コルドバ（1700万ユーロ、2017/18にマインツ05から）と、クラブの象徴ルーカス・ポドルスキ（1000万ユーロ、2009/10にバイエルン・ミュンヘンから）がいる。



