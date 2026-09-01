新戦力に関する移籍のうわさがほぼ毎日のように飛び交う中、それについての質問に対してボルシア・ドルトムントの幹部たちがここに来て実に一貫した対応を見せているのは称賛に値する。つまり、まったく答えないのだ。カルステン・クラマー、ラース・リッケン、オーレ・ブック、ニコ・コバチ。この4人のうち、メディア側が何度も、しかも当然とも言える形で質問を重ねてきたにもかかわらず、ここまでこの方針から外れた者は1人もいない。

もっとも、すでにBVBのスカッドにいる選手たちの話になれば、当然ながら出てくる情報はずっと多くなる。月曜日のDFBポカールでのオーバーリーガ所属HEBCハンブルクとの初戦を前にしたコバチの記者会見では、ハンブルガーSV戦で退場処分を受けた後にサムエレ・イナシオがドルトムントのエンブレムの方向へ投げたとされるボトル投げに対するSNS上のばかげた反応が、いささか何度も話題に上った。とはいえ指揮官は、2つの人事について、目先だけでなくスポーツ面で今後にも意味を持つものをのぞかせた。

というのも、今BVB周辺で最も多くの人が抱いている疑問は当然こうだ。前十字じん帯を痛めた新戦力ヤニス・コンスタンテリアスの穴を、ボルシアはいかに埋めるのか。例えばジェイドン・サンチョの獲得といった可能性について、コバチはもちろんコメントを拒んだ。一時はポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラを完全移籍で獲得する流れになっていたが、現在はアーセナルのイーサン・ヌワネリをシーズン終了までのレンタルで迎えることで合意したとされている。

ただし、カップ戦、そしておそらくその先も左ハーフの攻撃的ポジションで起用される可能性があるのは誰かという点については、コバチはより明確だった。

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ヤニス・コンスタンテリアスの代役に。BVBで候補となるのは誰か？

候補の1人となり得るのはファビオ・シウバだ。このFWは、BVBでの2シーズン目の序盤に入ってもなお厳しい立場に置かれている。ポルトガル人FWはたいていベンチスタートで、コバチから大きな信頼を得ているセルー・ギラシーに対しては太刀打ちできていない。冬の移籍市場と同様に移籍のうわさが流れており、今回はシウバ自身の発言もそれを後押ししている。

「何が起こるかは分からない。もちろん、もっと先発で試合に出てチームを助けたい。もっと重要な存在になりたい。違うことを言えばうそになる。僕はいつも本当のことを話す」と、シウバは最近、FCバイエルンに1-2で敗れたスーパーカップ後に語った。この試合でドルトムントの唯一の得点を決めたのが彼だった。

土曜日のハンブルガーSV戦での2-0の勝利でも、彼は再びベンチに座り、今回は試合を通して出番がなかった。その後のシウバは当然ながらフラストレーションを抱え、いら立った様子に見えたが、一方でスポーツディレクターのブックは24歳の退団をほぼ否定した。 リッケンはシウバの複雑な状況についてこう話している。「そうなれば選手が100％幸せではないというのも、サッカーの一部だ。だが最終的には我々はチームであり、誰もが自分の役割を果たせる。それはファビオにまったく責任があることではない。我々は数週間前にもすでに、ここではどの選手もできるだけ早くクラブを去らなければならないと感じるべきではないと言っていた」

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ニコ・コバチがファビオ・シウバについて語る「それまで変えてしまうなら……」

コンスタンテリアスの負傷とイナシオの退場処分によって、シウバの先発機会は増えるはずだ、そう考えたくもなる。だが、コバチはその見方を共有していないことを月曜日に明かした。「昨季はそのポジションでも時々使っていた」と、シウバのこれまでのその位置での起用について話した一方で、こう続けた。「ただ、今季はこの2つのハーフポジションにすでに非常に多くの選手がいる。彼のためにそこにどこか1つ場所を空けるため、そこまでまた変えるとなると、少し難しくなる」

54歳の指揮官はさらにこう説明した。「そのうえ、前線には1人しかストライカーがいなくなる。だから彼は引き続き、前でセルーと2トップを組む選手になると思うし、他の選手たちについては、いわゆるハーフポジションでプレーする者が何人もいる」

シウバの大きな問題はここまで、わずか10試合の先発出場でジョーカーとして出場した30試合ほどの説得力をまったく示せていないことだった。 途中出場時には、高い運動量、強い献身性、優れたダイナミズムで輝きを放ち、しばしばBVBの単調なゲームの静的な流れを変えてきた。

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カーニー・チュクウェメカ：またしても負傷している代替案

シウバはここまでの11得点関与のうち10を、そうした途中出場でドルトムントにもたらしている。そして、コバチがはったりを言っていないのであれば、それは今後も変わらないだろう。すでに先週、指揮官はシウバについて明確にこう述べていた。「彼はチーム内での自分の役割を理解している。セルー・ギラシーが我々のナンバーワンのストライカーだ。彼はチャレンジャーだ」

同じように厳しい状況に置かれているが、別の意味でそうなのが昨夏加入したもう1人の新戦力だ。カーニー・チュクウェメカは、常に負傷がちの選手という評判に今回もまた違わぬ姿を見せている。直近3試合で、彼はBVBでプレーできなかった。

これまで何度もそうだったように、クラブが詳細を明かしていない不可解な筋肉系の問題が彼の足を引っ張っている。プレシーズンではオーストリア代表の彼は1試合半しかこなせず、最後の出場からはすでに3週間以上が経っている。

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ニコ・コバチはコンスタンテリアスの代役としてのカーニー・チュクウェメカについて何と語った？

ただし、コバチが明かしたように、彼はコンスタンテリアスの代替案にはなり得る。「このポジションをこなせる選手は確かに複数いる。カーニーもその1人だ。それぞれがこのポジションに何かをもたらす。というのも、5人の選手がみんなデリアスのようだとは言えないからだ。誰にでも長所と短所がある。私は複数の選手を見ている」 指揮官にとってチュクウェメカは「このポジションでベストゲームをしてきたし、最終的にそこが彼のポジションだと見ている」という。

ただし、厄介なテーマはやはり残る。そしてそれはコバチのサッカーにおいて揺るがせない大前提でもある。「彼はフィットネスに取り組み、そこまで持っていかなければならない。そうして初めてブンデスリーガの出場時間を得られる」 その道のりは依然として非常に長い。チュクウェメカはここまでBVBでの55試合で平均29分間の出場にとどまっている。先発はわずか12回、フル出場はたった1回だけ。それは昨年4月、ホッフェンハイムに1-2で敗れた試合だった。チュクウェメカがキックオフから試合終了までピッチに立ち続けたのは、キャリアでそれが初めてだった。

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ファビオ・シウバとカーニー・チュクウェメカ：移籍金4500万ユーロに対して乏しい見返り

BVBはシウバとチュクウェメカに合わせて約4500万ユーロの移籍金を投じてきた。しかし得られた見返りは、ここまでまったく見合うものではない。コンスタンテリアスの離脱によって、選手起用をめぐる状況は確かに変わったが、コバチの基本的な考え方までは変わっていない。シウバには引き続きギラシーの挑戦者という役割が残り、負傷続きのチュクウェメカはまずコンディションを整えなければならない。

それだけに、左前方の緊急事態は2人にとって一見したところ有望に映るにすぎない。これが近いうちに変わるかどうかは、とりわけボルシアが左ハーフの位置でどれだけ長く即席の対応を強いられるかに左右されるだろう。コバチがカップ戦ではイナシオを、週末のホッフェンハイムとのリーグ戦ではマクシミリアン・バイアーを先発させる可能性は高い。

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合