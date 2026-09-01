ほぼ毎日のように新戦力に関する移籍の噂が飛び交う中、それについての質問に対して、ボルシア・ドルトムントの首脳陣がいかに首尾一貫して一直線な対応を続けているかは称賛に値する。つまり、まったく答えないのだ。カールステン・クラマー、ラース・リッケン、オーレ・ブック、ニコ・コバチ――この4人のうち、メディア側が何度も、しかももっともな形で試みてきたにもかかわらず、これまでこの方針から外れた者は誰一人いない。

もっとも、すでにBVBの陣容にいる選手たちについてとなれば、当然ながらもう少し多くのことが語られる。月曜日のオーバーリーガ所属のHEBCハンブルクとのDFBポカール初戦を前にしたコバチの記者会見では、HSV戦で退場処分を受けた後にサムエレ・イナシオがドルトムントのエンブレムに向かってボトルを投げたとされる件をめぐり、SNS上で起きたばかげた反応の話題に何度か話がそれすぎた感はあった。それでも指揮官は、2つの人事に関して、目先だけでなくスポーツ面で今後にも関わるある示唆を残した。

というのも、いまBVB周辺の多くが抱いている問いは当然ながらこうだ。前十字じん帯を痛めた新加入のヤニス・コンスタンテリアスを、ボルシアはどう埋めるのか。ジャドン・サンチョのような補強の可能性について、コバチはもちろんコメントを拒んだ。一時はポーランド1部ザグウェンビェ・ルビンのマルセル・レグラを完全移籍で獲得する流れになりかけていたが、現在はアーセナルのイーサン・ヌワネリをシーズン終了までのレンタルで迎えることで合意している。

ただし、カップ戦、そして場合によってはその先も左ハーフ寄りの攻撃的ポジションで起用される可能性があるのは誰かという点については、コバチはより踏み込んだ。

Getty Images

ヤニス・コンスタンテリアスの代役：BVBで候補になるのは誰か？

候補の一人となり得るのはファビオ・シルバだ。このFWは、BVBでの2シーズン目のスタート時点でも厳しい立場に置かれている。ポルトガル人アタッカーはたいていベンチスタートで、コバチから非常に高く評価されているセルー・ギラシーに対しては勝ち目がない。冬の移籍市場の時と同様に、今回もシルバ自身の発言によって後押しされる形で移籍の噂が流れている。

「何が起こるかは分からない。もちろんもっと先発でプレーしたいし、チームを助けたい。もっと重要な存在になりたい。それと違うことを言えば、嘘になる。僕はいつも本当のことを言う」。ドルトムント唯一の得点を挙げたFCバイエルン戦のスーパーカップ敗戦後（1-2）、シルバは最近そう語っていた。

土曜日のHSV戦での2-0勝利でも、彼は今回フルタイムにわたってベンチに座ったままだった。それにふさわしく、試合後のシルバは不満といら立ちをあらわにしていたが、一方でスポーツディレクターのブックは24歳の退団をほぼ否定した。 リッケンはシルバの複雑な状況について、こう語っている。「そうなれば選手が100パーセント幸せではないのは、サッカーではよくあることだ。最終的には我々はチームであり、誰もが自分の役割を果たせる。それについてファビオを責めることはまったくできない。ここ数週間前にも言ったが、ここでプレーするどの選手にも、できるだけ早くクラブを去らなければならないと感じてほしくはない」

Getty Images

ニコ・コバチ、ファビオ・シルバについて「これも変えるとなると……」

コンスタンテリアスの負傷とイナシオの退場処分によって、シルバの先発機会は増えるはずだ――そう考えたくなる。だが、月曜日にコバチが明かしたところによれば、本人はそうは見ていない。「昨季も時折そこで使ったことはあった」と、シルバのこれまでのそのポジションでの起用について語った一方で、こう続けた。「ただ、今季はすでにこの2つのハーフポジションに非常に多くの選手がいる。そこも変えて、彼のためにどこか1枠空けるとなると、少し難しくなる」

54歳の指揮官はさらにこう論じた。「そのうえ、そうすると前線にはストライカーが1人しかいなくなる。だから彼は引き続き前でセルーとともに2トップを組む選手であり続けると思うし、他の選手たち、そこには何人かいるが、いわゆるハーフポジションでプレーすることになる」

これまでのシルバの大きな問題は、先発したわずか10試合で、途中出場した30試合の時ほど説得力のあるプレーをまったく見せられていないことだった。 ジョーカーとして出場した試合では、この元1試合代表のアタッカーは豊富な運動量、高い献身性、そして優れたダイナミズムで輝き、しばしばBVBの生真面目で硬直したゲームの流れを変えていた。

Getty Images

カーニー・チュクウェメカ：またしても負傷中の代替案

これまでの11得点関与のうち10回を、シルバはドルトムントで途中出場から記録してきた。コバチがごまかしていないのなら、今後もその構図は変わらないだろう。彼はすでに先週、シルバに対してはっきりとこう伝えていた。「彼はチーム内での自分の役割を理解している。セルー・ギラシーが我々のナンバーワンのストライカーだ。彼はチャレンジャーだ」

昨夏に加わったもう一人の新戦力も、似たように厳しい状況にある。ただし、その意味合いは別だ。カーニー・チュクウェメカは、負傷の多い選手という評判にまたしても現在進行形で応えてしまっている。直近3試合、彼はBVBでプレーできなかった。

これまで何度もそうだったように、クラブが詳細を明かしていない謎めいた筋肉系の問題が足を引っ張っている。プレシーズンではオーストリア代表の彼は1試合半分しかこなせず、最後の出場からはすでに3週間以上が経っている。

Getty Images

コンスタンテリアスの代役としてのカーニー・チュクウェメカについて、ニコ・コバチは何を語ったのか？

ただ、コバチが伝えたように、彼はコンスタンテリアスの代役となり得る一人ではある。「確かにこのポジションをこなせる選手は複数いる。カーニーもその一人だ。それぞれがこのポジションに何かをもたらしてくれる。というのも、デリアスのような選手が5人いるとは言えないからだ。誰にでも長所と短所がある。私は複数の選手を候補として見ている」 指揮官によれば、チュクウェメカは「このポジションでベストの試合をしてきたし、最終的にはそこで見ている」という。

ただし、厄介なテーマは残る。それはコバチのサッカーにおいて揺るがない大前提でもある。「彼はフィットネスに取り組み、そこに到達しなければならない。そうして初めてブンデスリーガでの出場時間を得られる」 その道のりは依然として非常に長い。チュクウェメカはここまでBVBでの55試合で平均29分の出場にとどまっている。先発はわずか12回、フル出場はたった1回で、それは昨年4月のホッフェンハイム戦での1-2敗戦だった。チュクウェメカがキャリアでキックオフから試合終了までピッチに立っていたのは、そもそもそれが初めてだった。

Getty Images

ファビオ・シルバとカーニー・チュクウェメカ：4500万ユーロの移籍金に対して乏しい見返り

BVBはシルバとチュクウェメカに総額約4500万ユーロの移籍金を投じてきたが、これまで得られた見返りはまったく見合っていない。コンスタンテリアスの離脱によって人員面の状況は変わったが、コバチの基本的な考え方までは変わらない。シルバにはなおギラシーのチャレンジャーという役割が残り、常時負傷離脱のチュクウェメカはまずコンディションを整えなければならない。

そう考えると、左前寄りの緊急事態は2人にとって有望に見えるのは一見した時だけだ。これが近いうちに変わるかどうかは、ボルシアが左ハーフ寄りのポジションでどれだけ長くやりくりを強いられるかにも少なからず左右されるだろう。コバチがカップ戦ではイナシオ、週末のホッフェンハイムとのリーグ戦ではマクシミリアン・バイアーを先発させる可能性は高い。

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合