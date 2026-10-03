ルール・ナハリヒテンによれば、このセンターバックは現在、ブンデスリーガ首位クラブにおける「最も有力な退団候補」とされている。

ここ数カ月、レッジャーニをめぐってはたびたび移籍のうわさが浮上していた。前回の移籍期間には、セリエAの強豪であるインテル・ミラノとACミランの2クラブが、とりわけ18歳のイタリア人獲得に動いていたとされる。また、チャンピオンシップのサウサンプトンFCも具体的な関心を示していたという。ただし、移籍期限日にはレッジャーニがセインツからのオファーを断ったとされている。

現在の競技面での成長ぶりを踏まえれば、レッジャーニの売却は驚きではないだろう。

昨季、このティーンエージャーはなおBVBにおける大きな勝ち組の一人だった。負傷者の問題と、レンタル選手アーロン・アンセルミーノの電撃的な退団の恩恵を受け、黒黄色のクラブでプロ初出場9試合を思いがけず記録し、その中では1得点まで挙げていた。

レッジャーニは強く良い印象を残し、プロ契約という形で報われた。 6月にはイタリアA代表でもデビューを果たした。だがその後、彼のキャリアは足踏みし、BVBでは夏のプレシーズンの敗者と見なされていた。

ボルシアはジョアン・ガドゥという新たなハイレベルのライバルを獲得し、その将来を担う存在とみられている。 また、フィリッポ・マネもクラブ内の序列でレッジャーニを上回り、さらにその後再び負傷したニコ・シュロッターベック（内側側副靱帯断裂）が復帰した。エムレ・ジャン（十字靱帯断裂）もシーズン中には再びセンターバックの選択肢として起用可能になる見通しだ。

ルカ・レッジャーニはいつからBVBでプレーしているのか？

レッジャーニは今季、ドルトムントのトップチームでわずか2試合、合計50分という乏しい出場時間にとどまっている。8月末には、レッジャーニは母国復帰に前向きだと伝えられていた。2024年初めにサッスオーロ・カルチョの下部組織からBVBへ加入していた。

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売却となった場合には、獲得候補にも動きがある可能性があると、ルール・ナハリヒテンはさらに伝えている。引き続き有力候補とされているのは、ポーランドの年代別代表選手マルセル・レグラ（19、ザグウェンビェ・ルビン）だ。

ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックは最近、「現在の我々は選手層に非常に余裕があるわけではない。それは確かだ」と語った。そのため1月には「多くのことが起こり得る」という。