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ライブ
Said El MalaGetty Images
SID

翻訳者：

BVBの「ドラマ」の後に衝撃！ サイード・エル・マーラが驚きの将来決断を発表

フラウエン-ブンデスリーガ
FCケルン
セッド・エル・マラ
ボルシア・ドルトムント
RBライプツィヒ

サイード・エル・マラは、移籍をめぐる数週間にわたる憶測の末も1. FCケルンに残留し、ブンデスリーガの同クラブとの契約を延長した。

19歳の同選手は2031年までFCに拘束されることになった。クラブが木曜夜に発表した。 ボルシア・ドルトムントは長い間、この攻撃的タレントの獲得に動いていたが、ケルン側が求める移籍金を提示せず、最終的に交渉から撤退していた。 その後はRBライプツィヒへの移籍が取り沙汰されていた。

「もちろん、自分の将来については考えました」と、エル・マラはクラブのリリースでコメントした。「でも、FCの幹部との話し合いは素晴らしいものでしたし、ここでは大きな信頼と高い評価を感じています。だからこそ、ここに残ります。FCとファンのみんなと一緒に良いシーズンを送りたいです」

エル・マラは新シーズンから背番号10を着ける。 それはプレスリリース公開の数分前、ドラマチックに演出された動画メッセージでも自ら発表していた。これにより、彼はルーカス・ポドルスキ以来、この番号を背負う初のFCの選手となる。

サイード・エル・マラには今、契約解除条項があるのか？

クラブは新契約に契約解除条項が盛り込まれている可能性については明らかにしなかった。これまでの2030年まで有効だった契約にはそのような条項は含まれておらず、そのためケルンは自由に交渉を進めることができていた。最低要求額は5000万ユーロと一貫して報じられていた。

FCは2024年夏にエル・マラをヴィクトリア・ケルンから獲得したが、その翌シーズンも同選手は3部クラブでプレーしていた。そしてFCで迎えた最初のブンデスリーガのシーズンでは、13ゴール5アシストを記録した。


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