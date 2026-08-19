Sport Bildの最新号によれば、ドルトムントの指揮官とその上司であるスポーツ担当マネージングディレクター、ラース・リッケンは、クラブとコバチの契約交渉は、まずリッケン本人がシュヴァルツゲルベンとの契約を延長してから行うことで合意したという。

現時点で両者の契約はいずれも目前に迫ったシーズン終了までとなっている。リッケンについては、移籍市場におけるBVBの最近の成功を踏まえれば、それ以降も協力関係が継続されることは既定路線とみられている。

この取り決めの理由は、コバチとリッケンの極めて友好的な関係にあるとされる。これによれば、両者はドルトムントで今後も一緒に仕事を続けたいという希望を示していたという。したがって、リッケンの契約延長は、コバチが署名するための一種の条件となる。

BVBが基本的にこのドイツ系クロアチア人指揮官と引き続きタッチラインに立つ用意があるとされていることは、以前から知られていた。昨季、コバチはボルシアを比較的危なげなく準優勝へ導いたが、FCバイエルン・ミュンヘンを真剣に脅かすまでには至らなかった。

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ニコ・コバチはBVBで何勝を挙げたのか？

54歳の同監督は、当時の指揮官ヌリ・シャヒンが結果不足の状態が続いたことで解任された後、2025年2月にドルトムントの指揮を執っていた。

コバチの存在とリーグ終盤の力強い追い込みもあり、BVBは最終節で4位に滑り込み、それに伴うチャンピオンズリーグ出場権獲得を果たした。

コバチは全大会を通じて72試合でシュヴァルツゲルベンのタッチラインに立った。43勝、12分け、16敗で、1試合平均1.97ポイントを記録した。50試合以上を指揮したBVB監督で、これほど高い数字を最後に残していたのは、2018年7月から2020年12月までその職にあったルシアン・ファブレだった。