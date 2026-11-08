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ヴァルデマール・アントンの安定感は印象的だ。ボルシア・ドルトムントがエルフェアスベルクに勝利した試合でも、ユルゲン・クロップが特に高く評価する持ち味を発揮した。これにより、バイエルンのスター選手はドイツ代表での立場を案じなければならないのか？

ボルシア・ドルトムントがSVエルフェアスベルクに2-1（前半0-0）で勝利した試合から見えた3つのポイント。フェリックス・ヌメチャへの重要な信頼、そして大きな議論を呼んだ場面から浮かび上がったブンデスリーガ第9節の「問題の言葉」も取り上げる。

アントンがクロップを魅了する理由を示す。バイエルンのスターから定位置を奪うのか？

ドイツ代表監督のユルゲン・クロップが今週、自身の就任後2度目となる代表メンバーの選考について語った際、注意深く聞いていた人はセンターバックの話題に耳をそばだてたかもしれない。「あの2人については、私の中では明確だった」。招集メンバーの選考についてそう語ったが、指していたのは最近ドイツ代表で定位置を得ていたヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックのコンビではなく、ヴァルデマール・アントンとマリック・チャウだった。

ドルトムントに所属する30歳のアントンと、5歳年下でニューカッスル・ユナイテッドに所属するチャウは、直近の代表戦2試合、セルビア戦（2-0）とギリシャでの一戦（0-0）で、ともにクロップ率いるチームの最終ライン中央を担った。「2人は信じられないほどよくやってくれた。それは認めなければならない」と代表監督はアントンとチャウを名指しで称賛し、自身とそのプレースタイルにとって極めて重要な点で、2人がいかに優れていたかをさらに詳しく説明した。

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「センターバックはまず何よりも守らなければならない。それが彼らにとって最も重要な仕事だ。ただ、ある種のサッカーをするには、そのやり方にも適応する必要がある。つまり、我々が高い位置からプレスをかけたいのに、選手たちが自陣のペナルティーエリアのラインに触れられる位置でしか安心できないなら、問題がある」。クロップが言いたかったのはもちろん、アントンとチャウが、自身の描く勇敢な守備にうってつけであると証明した、ということだ。

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土曜午後のエルフェアスベルク戦は難しい試合だった。相手は大半の時間帯で低い位置を取りながら、攻撃面の持ち味を生かして常にカウンターを狙っていた。そこでアントンは、その能力を改めて示した。セルビア戦とギリシャ戦でドイツ代表としてプレーした180分間だけでなく、ここ数カ月にわたりドルトムントでも驚くほど安定して披露してきた姿だった。

ドルトムント：アントンがクロップの特に高く評価する持ち味を発揮

アントンはザールラント州のチームが繰り出しかけたカウンターを確実に止めるため、何度も勇敢に4バックのラインから前に出た。タイミングと予測に加え、対人戦の巧みさも印象的だった。さらに注目すべきは、最終ラインでも的確な判断を重ね、重要なブロックを数多く見せたことだ。

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加えてアントンは、勇敢にプレーする守備陣というクロップの理想像を、守備時だけでなくボール保持時にも見事に体現している。何度も鋭い縦パスを差し込み、多くの相手選手を置き去りにする。攻撃を活性化させるために適切なスペースにいる味方を見つけ、ボールを届けているのだ。

Getty Images

もちろん、バイエルン・ミュンヘンのターも、リスクをある程度負う覚悟を持って勇敢に守る選手であることを、すでに十分証明している。それでも、ワールドカップを前に、そしてドルトムント所属のシュロッターベックが負傷する前と同じように、北米での本大会でもターとシュロッターベックがドイツ代表の不動のセンターバックコンビになると決まったわけでは決してない。

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ましてターは、今季所属クラブで絶対的なレギュラーではなくなり、最近も重要な試合でライバルのキム・ミンジェに先発の座を譲り、ベンチに回ったことがある。さらにアントンには、定位置がほぼ確実視されるクラブの同僚シュロッターベックとの連係を、ミュンヘンのターより熟知しているという強みがある。2人のコンビネーションは、より成熟しているのだ。金曜日のセルビア戦で、ドルトムントの守備の中心がドイツ代表の守備の中心にもなるか、注目したい。

ドルトムントの勝利の立役者：コヴァチによるヌメチャへの信頼が実を結ぶ

開始から20分余りで戦術的なファウルによりイエローカードを受けたフェリックス・ヌメチャは、その後、エルフェアスベルクの素早い攻守の切り替えをどう抑えるか、細心の注意を払わなければならなかった。戦術的なファウルによって再び警告の危機に陥る可能性は十分にあった。

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そのため、ドルトムントのアシスタントコーチ、ロベルト・コヴァチはハーフタイムに向かう途中、スカイから、2枚目のイエローカードを受けかねないこのMFを交代させるべきではないかと問われた。だが、ニコ・コヴァチ監督の弟は「彼には、それを判断できるだけの賢さがあると思う」と懸念を退けた。

その信頼が報われたことは、言うまでもない。後半、ヌメチャがドルトムントの勝利の立役者となったからだ。55分、ファビオ・シウバの見事なアシストを受け、約18メートルの距離から巧みにシュート。ゴール手前側の隅を狙った低い一撃で、エルフェアスベルクのGKニコラス・クリストフを破った。

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その15分後には、今度はやや遠い距離（約25メートル）から、こちらも見事なシュートを決めて2-0とした。ドイツ代表MFの2得点により、2位ドルトムントは、予定どおりに勝利を収めながらも苦戦を強いられ、首位バイエルン・ミュンヘンとの間接的な争いにおいて極めて重要な2-1の勝利をつかんだ。

ヌメチャがドルトムントにもたらすもの：「チームメートをより良くする」

ヌメチャは2枚目のイエローカードを受けないよう賢く振る舞える。そう信じたコヴァチの判断は、まさに正しかった。試合後の記者会見では、2得点以外にもヌメチャがドルトムントのプレーにもたらしたものを強調した。「存在感、ダイナミズム、技術」によって、26歳のMFはドルトムントにとって非常に重要な存在だと、クロアチア人監督は説明する。「体の向きを変える動きで、多くの状況をあっという間に打開できる。それがチームメートをより良くする」

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ヌメチャはサッカー選手として最も充実する年齢、コヴァチの言う「パフォーマンスのピークを迎える年齢」に差しかかったばかりだ。土曜午後に2得点を挙げた彼には、さらに「伸びしろがある」。昨季、ヌメチャが負傷でリーグ戦5試合を欠場した際、ドルトムントはその重要性を痛感した。「あのとき、我々のプレーが少し停滞したのが分かった」とコヴァチは振り返る。「彼がいれば、我々にはまったく違う次元が加わる。だから彼がいてくれてうれしい」

Getty Images

今季のヌメチャには何度か調子を落とした時期もあり、ときおり疲れも見えた。それでもコヴァチは、ドルトムントにこれほど大きな影響を与える存在となった彼を欠かせないと考えている。「才能と技術という点で、彼は世界最高のMFの一人だ」と、ドルトムントのスポーツディレクター、オレ・ブックもエルフェアスベルク戦後にスカイで称賛した。「今日のようにフィニッシュまで加われば、もともとシュート力はあるのだから、彼より優れた選手はそう多くない」

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ヌメチャが2点目を時速124キロの強烈なシュートでネットに突き刺したことについては、ドルトムントのGKグレゴール・コベルも、自分にも少しは貢献があると言いたげだった。「フェリックスだからね。何と言えばいいかな。ワールドクラスの選手だ」と、スイス人GKはクラブのYouTubeチャンネルのインタビューで称賛し、笑みを浮かべて付け加えた。「練習で僕がいつも彼を追い込んでいるから、ああいうシュートを決められるのかもしれないね」

今節の「問題の言葉」：「接触の見た目」

まず断っておきたい。今節のブンデスリーガで最も議論を呼んだ場面の一つで、エルフェアスベルクの主将ルーカス・ピンカートが足首を痛め、ドルトムント戦の途中で交代を余儀なくされた（37分）のは、非常に残念なことだ。

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それでも、ここでドルトムントのダニエル・スヴェンソンにレッドカードを出さなかったハーム・オスマース主審の判断は、まったく正しかった。確かにスウェーデン人DFは、足裏を見せた状態でピンカートの足首をまともに捉えた。いわゆる「接触の見た目」は、ルール上レッドカードを示すものだった。しかし、ファウルにレッドカードを出すべきかどうかを決める基準として「接触の見た目」を用いるのは、VAR導入以降の誤った傾向だ。このような場面では、プレーの一連の流れをまったく考慮できていない。まして、スヴェンソンに悪意は微塵も見られなかった。

例えばピンカートがボールを運び、パスを出した後、守備側のスヴェンソンがスライディングし、ボールがとうに離れたところで土曜午後と同じように彼を捉えたのなら、もちろんレッドカードだ。だが今回の場面では、プレーの流れがまったく違った。スヴェンソンはカーニー・チュクエメカからのパスを左足で捉え、ペナルティーエリア中央へ送ろうとした。そのためドルトムントの左サイドバックはスライディングに入った。そして重要なのは、ボールに届く可能性が決してなかったわけではないという点だ。

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そこへピンカートが素早く割って入り、つま先でボールを突いた。その結果、ボールを捉えようとしたスヴェンソンの動きは、数百分の1秒の間に、必然的にピンカートを捉えることになった。スウェーデン人DFには、もはや足を引くことなどできなかった。このプレーでエルフェアスベルクの選手が負傷したのは、もちろん非常に不運だ。しかし、スヴェンソンに何ができただろうか。意図のなさとプレーの流れを考えれば、イエローカードを出してもよいファウルではある。しかし、レッドカードではない。

Getty Images

ここで改めて、問題の言葉「接触の見た目」に戻ろう。映像を何度も見たり、スローモーションで再生したりすれば、足首への接触だけを切り取ると、確かにレッドカードに見える。だが、退場につながりかねない場面をそのように判定し、一連の流れを完全に度外視することが、サッカーのためになるはずがない。

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折しも1月、ワールドカップ優勝経験者のマッツ・フンメルスも同じ見方を示していた。ドルトムントがトッテナム・ホットスパーと対戦したチャンピオンズリーグの試合で、スヴェンソンが似たプレーにより実際にレッドカードを受けた際のことだ。「不運なプレーだが、今はこういう判定が下される。私にはレッドカードだとは思えない。これは典型的な『静止画ならレッドカード』という判定で、プレーがどう起きたかを見れば退場には値しない」。当時、フンメルスはPrime Videoの解説者としてそう語っていた。

この見解は、土曜日のスヴェンソンの場面にもそのまま当てはめられる。一方、スカイのスタジオでは、この場面をめぐって元選手2人が激しく議論した。「スヴェンソンにはピンカートがまったく見えていない。ボールには2センチ届かなかったが、狙ったのはボールだ。相手選手もほかの何も見えておらず、ただボールをプレーしようとしているだけだ。[…] あの動きが重なった。サッカーでは起こり得ることだ」。ディートマー・ハマンは、レッドカードを出さなかったオスマースの判断はまさに正しかったと考えた一方、パトリック・ヘルメスは反対の意見だった。

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「接触の見た目はこれ以上ないほど明白で、負傷のリスクもこれ以上ないほど高い。故意ではなかったという点は、ディディ、君の言うとおりだ。でも私も、望んでいなかったのに間違ったことをした経験はたくさんある」と元ドイツ代表FWのヘルメスが言うと、元ドイツ代表選手のハマンは、この夜の問題の言葉に触れて反論した。「『接触の見た目』という言葉を使った時点で、君はもう議論する資格を失ったよ」

一方、オスマース主審自身は試合後、スカイに対し、映像を見たうえで現在のルールに従えば、レッドカードを出すことも十分にできたと語った。VARから連絡が入り、モニターでの確認を促されていたなら、そうしていた可能性もある。ケルンのVARルームにいたパトリック・ハンスルバウアーが介入しなかったのは、サッカーにとって良かった。